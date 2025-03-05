Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni M4 MacBook Air tanıtıldı: İşte 2025 MacBook Air özellikleri ve Türkiye fiyatı

    Apple, yeni M4 MacBook Air'ı resmi olarak tanıttı. 2025 MacBook Air modeli, gücü ince ve hafif tasarımda buluşturuyor. MacBook Air M4 Türkiye fiyatı da açıklandı ve ön satışa sunuldu.
    M4 MacBook Air 2025 özellikleri & Türkiye fiyatı Tam Boyutta Gör
    Apple, M4 işlemcili MacBook Air’ı tanıttı. Yeni MacBook Air, güçlü işlemcisi, 18 saate kadar pil ömrü, yeni 12 MP Center Stage kamera ile geliyor. Ayrıca, yerleşik ekrana ek olarak iki harici ekrana kadar destek, 16 GB RAM (baz model)) ve Apple Intelligence yapay zeka özelliklerini içeren macOS Sequoia ile geliyor.

    M4 MacBook Air ne kadar güçlü?

    Apple, dünyanın en popüler dizüstü bilgisayarı olarak öne çıkardığı MacBook Air’ın M4 çiple performansta büyük bir artış sunduğunu söylüyor. M4 işlemci, güçlü 10 çekirdekli CPU, 10 çekirdeğe kadar GPU ve 32 GB'a kadar birleşik bellek desteği sunuyor ve yeni MacBook Air'ı M1 modelinden 2 kata kadar daha hızlı hale getiriyor. En hızlı Intel tabanlı MacBook Air ile karşılaştırıldığında, M4 modeli 23 kata kadar daha hızlı performans sunuyor.

    Yeni MacBook Air'da pil ömrü 18 saate kadar çıktı. Yapay zeka tabanlı görevleri hızlandıran M4 çipindeki güçlü Neural Engine, M1 çipli MacBook Air'a göre 3 kata kadar daha hızlı, fotoğrafları otomatik olarak iyileştirme ve videodan arka plan gürültüsünü kaldırma gibi görevlerde hızı önemli ölçüde artırıyor. MacBook Air M4 modeli, Microsoft Excel'de elektronik tablo hesaplama performansı, en hızlı Intel tabanlı MacBook Air'dan 4.7 kata kadar, M1 işlemcili 13 inç MacBook Air'dan da 1.6 kata kadar daha hızlı. iMovie’de video düzenleme, en hızlı Intel tabanlı MacBook Air'dan 8 kata kadar, M1 çipli 13 inç MacBook Air'dan 2 kata kadar daha hızlı. Adobe Photoshop’ta fotoğraf düzenleme, en hızlı Intel tabanlı MacBook Air'dan 3.6 kata kadar, M1 işlemcili 13 inç MacBook Air'dan 2 kata kadar daha hızlı. İnternette gezinme, Intel Core Ultra 7 işlemcili bir PC dizüstü bilgisayara kıyasla yüzde 60'a kadar daha hızlı ve daha zorlu görevlerde 2 kata kadar daha hızlı performansa ulaşıyor.

    Yeni MacBook Air (M4) özellikleri

    macbook air m4 teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 13.6 inç, 2560x1664 / 15.3 inç, 2880x1864 / 500 nit, IPS
    • İşlemci: Apple M4 çip
    • Bellek: 16GB, 24GB RAM (32 GB'a kadar)
    • Depolama: 256GB, 512GB (2 TB'a kadar)
    • Kamera: 12MP Center Stage kamera, 1080p HD video kaydı
    • Portlar: MagSafe 3 şarj portu, 3.5mm kulaklık jakı, 2x Thunderbolt 4 (USB-C)
    • Pil: 53.8 / 66.5 watt-saatlik yerleşik lityum polimer
    • Bağlanabilirlik: WiFi 6E, Bluetooth 5.3
    • Boyut ve ağırlık: 30,41 x 21,5 x 1,13 cm 1.24 kg / 34,04 x 23,76 x 1,15 cm 1.51 kg
    • Renkler: Gök mavisi, Gümüş, Yıldız ışığı, Gece yarısı
    • Yazılım: macOS Sequoia

    M4 işlemcili MacBook Air fiyatı ne kadar?

    M4 MacBook Air, bu gücü ince ve hafif tasarımda sunuyor. Macbook Air 2025 modeli, yeni mavi renkte geliyor. M4 işlemcili MacBook Air’ın Türkiye fiyatı 49.999 TL’den başlıyor.

    • 13 inç MacBook Air (M4): 49.999 TL
    • 15 inç MacBook Air (M4): 59.999 TL

    M4 işlemcili MacBook Air Türkiye'de ne zaman çıkacak?

    Apple Türkiye, M4 MacBook Air modelini bugün ön siparişe açtı, 12 Mart’ta satışa sunacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bayraktar KIZILELMA, 53 dakika havada kaldı

    X
    XingO 1 saat önce

    en son alacağım marka guncelleme yok ve telefon arada donuyor tecno spark 9 pro almıştım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    BursaliEfsane +28 haQQo +28 Yokizm +24 maxpeck +23 kraix +23 Conqueror26 +22 kayamtky +22 Ahmet1020 +21 darkaura +20 .V. +19 killnOd +19 QuasarFX +18 blackkugu61 +17 ENTÜRKTEYNMENT +17 alex59 +17 _köle_ +17 crashris +16 E_Y_B_H_P_T +15 gidi +15 amanhem +15 alpalp84 +15 Apple_M1 +14 12 Angry Men +13 blackcat_745 +13 Thomas Anderson +13
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    86 Kişi Okuyor (15 Üye, 71 Misafir) 15 Masaüstü 71 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    2721 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    m4 macbook air, Teknoloji Haberleri ve
    3 etiket daha Apple Dizüstü Bilgisayarlar Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili113,7b
    Instagram Sayfası50,3b
    YouTube Kanalı356b
    TikTok Sayfası2,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    oto lastik bayiliği kazancı yeni alınan araba için kan akıtmak diyanet volkswagen teyp kodu bulma programı kamyoneti otomobile çevirme wolfenstein the old blood türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A16
    Samsung Galaxy A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Acer Nitro AN515-58-7725
    Acer Nitro AN515-58-7725
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum