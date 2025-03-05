Yeni M4 MacBook Air tanıtıldı: İşte 2025 MacBook Air özellikleri ve Türkiye fiyatı

- M4 MacBook Air ne kadar güçlü?
- Yeni MacBook Air (M4) özellikleri
- M4 işlemcili MacBook Air fiyatı ne kadar?
- M4 işlemcili MacBook Air Türkiye'de ne zaman çıkacak?
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M4 MacBook Air ne kadar güçlü?
Apple, dünyanın en popüler dizüstü bilgisayarı olarak öne çıkardığı MacBook Air’ın M4 çiple performansta büyük bir artış sunduğunu söylüyor. M4 işlemci, güçlü 10 çekirdekli CPU, 10 çekirdeğe kadar GPU ve 32 GB'a kadar birleşik bellek desteği sunuyor ve yeni MacBook Air'ı M1 modelinden 2 kata kadar daha hızlı hale getiriyor. En hızlı Intel tabanlı MacBook Air ile karşılaştırıldığında, M4 modeli 23 kata kadar daha hızlı performans sunuyor.
Yeni MacBook Air'da pil ömrü 18 saate kadar çıktı. Yapay zeka tabanlı görevleri hızlandıran M4 çipindeki güçlü Neural Engine, M1 çipli MacBook Air'a göre 3 kata kadar daha hızlı, fotoğrafları otomatik olarak iyileştirme ve videodan arka plan gürültüsünü kaldırma gibi görevlerde hızı önemli ölçüde artırıyor. MacBook Air M4 modeli, Microsoft Excel'de elektronik tablo hesaplama performansı, en hızlı Intel tabanlı MacBook Air'dan 4.7 kata kadar, M1 işlemcili 13 inç MacBook Air'dan da 1.6 kata kadar daha hızlı. iMovie’de video düzenleme, en hızlı Intel tabanlı MacBook Air'dan 8 kata kadar, M1 çipli 13 inç MacBook Air'dan 2 kata kadar daha hızlı. Adobe Photoshop’ta fotoğraf düzenleme, en hızlı Intel tabanlı MacBook Air'dan 3.6 kata kadar, M1 işlemcili 13 inç MacBook Air'dan 2 kata kadar daha hızlı. İnternette gezinme, Intel Core Ultra 7 işlemcili bir PC dizüstü bilgisayara kıyasla yüzde 60'a kadar daha hızlı ve daha zorlu görevlerde 2 kata kadar daha hızlı performansa ulaşıyor.
Yeni MacBook Air (M4) özellikleri
- Ekran: 13.6 inç, 2560x1664 / 15.3 inç, 2880x1864 / 500 nit, IPS
- İşlemci: Apple M4 çip
- Bellek: 16GB, 24GB RAM (32 GB'a kadar)
- Depolama: 256GB, 512GB (2 TB'a kadar)
- Kamera: 12MP Center Stage kamera, 1080p HD video kaydı
- Portlar: MagSafe 3 şarj portu, 3.5mm kulaklık jakı, 2x Thunderbolt 4 (USB-C)
- Pil: 53.8 / 66.5 watt-saatlik yerleşik lityum polimer
- Bağlanabilirlik: WiFi 6E, Bluetooth 5.3
- Boyut ve ağırlık: 30,41 x 21,5 x 1,13 cm 1.24 kg / 34,04 x 23,76 x 1,15 cm 1.51 kg
- Renkler: Gök mavisi, Gümüş, Yıldız ışığı, Gece yarısı
- Yazılım: macOS Sequoia
M4 işlemcili MacBook Air fiyatı ne kadar?
M4 MacBook Air, bu gücü ince ve hafif tasarımda sunuyor. Macbook Air 2025 modeli, yeni mavi renkte geliyor. M4 işlemcili MacBook Air’ın Türkiye fiyatı 49.999 TL’den başlıyor.
- 13 inç MacBook Air (M4): 49.999 TL
- 15 inç MacBook Air (M4): 59.999 TL
M4 işlemcili MacBook Air Türkiye'de ne zaman çıkacak?
Apple Türkiye, M4 MacBook Air modelini bugün ön siparişe açtı, 12 Mart’ta satışa sunacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bayraktar KIZILELMA, 53 dakika havada kaldı
en son alacağım marka guncelleme yok ve telefon arada donuyor tecno spark 9 pro almıştım
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