Yeni M4 MacBook Air tanıtıldı: İşte 2025 MacBook Air özellikleri ve Türkiye fiyatı

Tam Boyutta Gör Apple, M4 işlemcili MacBook Air’ı tanıttı. Yeni MacBook Air, güçlü işlemcisi, 18 saate kadar pil ömrü, yeni 12 MP Center Stage kamera ile geliyor. Ayrıca, yerleşik ekrana ek olarak iki harici ekrana kadar destek, 16 GB RAM (baz model)) ve Apple Intelligence yapay zeka özelliklerini içeren macOS Sequoia ile geliyor.

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M4 MacBook Air ne kadar güçlü?

Apple, dünyanın en popüler dizüstü bilgisayarı olarak öne çıkardığı MacBook Air’ın M4 çiple performansta büyük bir artış sunduğunu söylüyor. M4 işlemci, güçlü 10 çekirdekli CPU, 10 çekirdeğe kadar GPU ve 32 GB'a kadar birleşik bellek desteği sunuyor ve yeni MacBook Air'ı M1 modelinden 2 kata kadar daha hızlı hale getiriyor. En hızlı Intel tabanlı MacBook Air ile karşılaştırıldığında, M4 modeli 23 kata kadar daha hızlı performans sunuyor.

Yeni MacBook Air'da pil ömrü 18 saate kadar çıktı. Yapay zeka tabanlı görevleri hızlandıran M4 çipindeki güçlü Neural Engine, M1 çipli MacBook Air'a göre 3 kata kadar daha hızlı, fotoğrafları otomatik olarak iyileştirme ve videodan arka plan gürültüsünü kaldırma gibi görevlerde hızı önemli ölçüde artırıyor. MacBook Air M4 modeli, Microsoft Excel'de elektronik tablo hesaplama performansı, en hızlı Intel tabanlı MacBook Air'dan 4.7 kata kadar, M1 işlemcili 13 inç MacBook Air'dan da 1.6 kata kadar daha hızlı. iMovie’de video düzenleme, en hızlı Intel tabanlı MacBook Air'dan 8 kata kadar, M1 çipli 13 inç MacBook Air'dan 2 kata kadar daha hızlı. Adobe Photoshop’ta fotoğraf düzenleme, en hızlı Intel tabanlı MacBook Air'dan 3.6 kata kadar, M1 işlemcili 13 inç MacBook Air'dan 2 kata kadar daha hızlı. İnternette gezinme, Intel Core Ultra 7 işlemcili bir PC dizüstü bilgisayara kıyasla yüzde 60'a kadar daha hızlı ve daha zorlu görevlerde 2 kata kadar daha hızlı performansa ulaşıyor.

Yeni MacBook Air (M4) özellikleri

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Ekran : 13.6 inç, 2560x1664 / 15.3 inç, 2880x1864 / 500 nit, IPS

: 13.6 inç, 2560x1664 / 15.3 inç, 2880x1864 / 500 nit, IPS İşlemci : Apple M4 çip

: Apple M4 çip Bellek : 16GB, 24GB RAM (32 GB'a kadar)

: 16GB, 24GB RAM (32 GB'a kadar) Depolama : 256GB, 512GB (2 TB'a kadar)

: 256GB, 512GB (2 TB'a kadar) Kamera : 12MP Center Stage kamera, 1080p HD video kaydı

: 12MP Center Stage kamera, 1080p HD video kaydı Portlar : MagSafe 3 şarj portu, 3.5mm kulaklık jakı, 2x Thunderbolt 4 (USB-C)

: MagSafe 3 şarj portu, 3.5mm kulaklık jakı, 2x Thunderbolt 4 (USB-C) Pil : 53.8 / 66.5 watt-saatlik yerleşik lityum polimer

: 53.8 / 66.5 watt-saatlik yerleşik lityum polimer Bağlanabilirlik : WiFi 6E, Bluetooth 5.3

: WiFi 6E, Bluetooth 5.3 Boyut ve ağırlık : 30,41 x 21,5 x 1,13 cm 1.24 kg / 34,04 x 23,76 x 1,15 cm 1.51 kg

: 30,41 x 21,5 x 1,13 cm 1.24 kg / 34,04 x 23,76 x 1,15 cm 1.51 kg Renkler : Gök mavisi, Gümüş, Yıldız ışığı, Gece yarısı

: Gök mavisi, Gümüş, Yıldız ışığı, Gece yarısı Yazılım: macOS Sequoia

M4 işlemcili MacBook Air fiyatı ne kadar?

M4 MacBook Air, bu gücü ince ve hafif tasarımda sunuyor. Macbook Air 2025 modeli, yeni mavi renkte geliyor. M4 işlemcili MacBook Air’ın Türkiye fiyatı 49.999 TL’den başlıyor.

13 inç MacBook Air (M4): 49.999 TL

15 inç MacBook Air (M4): 59.999 TL

M4 işlemcili MacBook Air Türkiye'de ne zaman çıkacak?

Apple Türkiye, M4 MacBook Air modelini bugün ön siparişe açtı, 12 Mart’ta satışa sunacak.

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