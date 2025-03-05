Apple, M4 Max ve M3 Ultra çipli en güçlü Mac Studio'yu tanıttı: İşte detaylar

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Tam Boyutta Gör Apple, uzun süredir beklenen M3 Ultra çipine sahip en yeni Mac Studio modelini duyurdu. Şirketin bugüne kadar ürettiği en güçlü işlemciyle donatılan yeni Mac Studio, özellikle içerik üreticilerini hedef alıyor. Daha yüksek performans sunan yeni nesil Mac Studio, gelişmiş SSD depolama, Thunderbolt 5 teknolojisi ve güncellenmiş bir Neural Engine ile dikkat çekiyor. Apple, yeni Mac Studio’yu M4 Max ve M3 Ultra olarak iki çip ile piyasaya sürüyor.

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Bir önceki Mac Studio modeli 2023’te duyurulmuştu ve yeni sürüm için iki yıla yakın bir bekleyiş yaşanmış oldu. M3 Ultra çipinin yanı sıra, Mac Studio'nun M4 Max işlemcili bir versiyonu da bulunuyor. Ancak her iki model de önceki M2 sürümüne benzer bir fiziksel tasarıma sahip.

M4 Max ile artık daha güçlü

M4 Max modeli, Apple’ın açıklamasına göre video editörleri, geliştiriciler, mühendisler ve fotoğrafçılar gibi profesyonelleri hedef alıyor. Cihaz, 16 çekirdekli CPU ve 40 çekirdekli GPU’ya sahipken, 36GB ila 128GB RAM seçenekleri sunuyor. Ayrıca dört adet Thunderbolt 5 portu (önceki modelin üç katı hızında, 15 GB/s bant genişliği ile), iki USB-A girişi, HDMI, 10Gb Ethernet ve bir 3.5mm kulaklık girişi bulunuyor. Apple’a göre bu model, ilk Mac Studio’nun M1 Max çipli versiyonuna kıyasla 3.5 kat daha hızlı çalışıyor.

Tam Boyutta Gör M4 Max'teki GPU ayrıca dinamik önbelleğe alma, donanım hızlandırmalı mesh gölgeleme ve daha sorunsuz içerik oluşturma ve oyun oynama için ikinci nesil ışın izleme motoru gibi Apple'ın gelişmiş grafik mimarisini ilk kez Mac Studio'ya getiriyor.

Mac Studio (M4 Max) performansı

Adobe Photoshop : M1 Max’e kıyasla 1.6 kat, 27 inç iMac (Core i9) modeline kıyasla 2.9 kat daha hızlı görüntü işleme.

: M1 Max’e kıyasla 1.6 kat, 27 inç iMac (Core i9) modeline kıyasla 2.9 kat daha hızlı görüntü işleme. Xcode : M1 Max’e kıyasla 2.1 kat, 27 inç iMac (Core i9) modeline kıyasla 3.1 kat daha hızlı kod derleme.

: M1 Max’e kıyasla 2.1 kat, 27 inç iMac (Core i9) modeline kıyasla 3.1 kat daha hızlı kod derleme. Compressor : M1 Max’e kıyasla 1.2 kat, 27 inç iMac (Core i9) modeline kıyasla 2.8 kat daha hızlı ProRes dönüştürme.

: M1 Max’e kıyasla 1.2 kat, 27 inç iMac (Core i9) modeline kıyasla 2.8 kat daha hızlı ProRes dönüştürme. Topaz Video AI: M1 Max’e kıyasla 1.6 kat, 27 inç iMac (Core i9) modeline kıyasla 5 kat daha hızlı video işleme.

M3 Ultra ile performans katlanıyor

Tam Boyutta Gör M3 Ultra çipli versiyon, performans çıtasını çok daha yukarı taşıyor. 32 çekirdekli CPU’su, 24 yüksek performans çekirdeği ile birlikte geliyor ve Apple’a göre bu, şimdiye kadarki en güçlü Mac işlemcisi. GPU tarafında ise 80 çekirdekli bir yapı sunuluyor. Ayrıca, yapay zeka ve makine öğrenimi işlemleri için özel olarak tasarlanan 32 çekirdekli Neural Engine sayesinde cihaz, Apple’ın önceki en güçlü Ultra çipine kıyasla %50 daha fazla işlem gücü sunuyor. Bellek tarafında ise Mac Studio, 96GB ile 512GB arasında değişen birleşik bellek seçenekleriyle geliyor. Depolama kapasitesi ise maksimum 16TB’a kadar çıkabiliyor.

Öte yandan M3 Ultra çipi Apple’ın “UltraFusion” teknolojisi sayesinde, iki ayrı M3 Max çipinin birleşimiyle oluşuyor. Performans tarafında ise Apple’ın iddiasına göre, M3 Ultra çipi M4 Max’e kıyasla iki kat, M1 Ultra’ya kıyasla ise 2.5 kat daha hızlı.

Mac Studio, gelişmiş GPU'su ve M3 Ultra ile 512 GB'a kadar birleşik belleği sayesinde tamamen bellekte 600 milyardan fazla parametreye sahip büyük dil modelleri (LLM) çalıştırabiliyor. Apple’a göre bu, kişisel bir bilgisayarda şimdiye kadarki en yüksek değer konumunda.

Mac Studio (M3 Ultra) performansı

LLM Token Üretimi (LM Studio): M1 Ultra’ya kıyasla büyük birleşik bellek kapasitesi sayesinde 16.9 kat daha hızlı token üretimi.

(LM Studio): M1 Ultra’ya kıyasla büyük birleşik bellek kapasitesi sayesinde 16.9 kat daha hızlı token üretimi. Sahne Render Alma (Maxon Redshift): M1 Ultra’ya kıyasla 2.6 kat, 16 çekirdekli Intel Mac Pro (Radeon Pro W5700X) modeline kıyasla 6.4 kat daha hızlı.

(Maxon Redshift): M1 Ultra’ya kıyasla 2.6 kat, 16 çekirdekli Intel Mac Pro (Radeon Pro W5700X) modeline kıyasla 6.4 kat daha hızlı. DNA Dizileme (Oxford Nanopore MinKNOW): M1 Ultra’ya kıyasla 1.1 kat, 16 çekirdekli Intel Mac Pro (Radeon Pro W5700X) modeline kıyasla 21.1 kat daha hızlı baz çağırma işlemi.

(Oxford Nanopore MinKNOW): M1 Ultra’ya kıyasla 1.1 kat, 16 çekirdekli Intel Mac Pro (Radeon Pro W5700X) modeline kıyasla 21.1 kat daha hızlı baz çağırma işlemi. 8K Video Render Alma (Final Cut Pro): M1 Ultra’ya kıyasla 1.4 kat, 16 çekirdekli Intel Mac Pro (Radeon Pro W5700X) modeline kıyasla 4 kat daha hızlı.

Mac Studio Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi

Tam Boyutta Gör Apple, M4 Max çipli Mac Studio’yu 1.999 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuyor. 32GB RAM ve 512GB depolama ile gelen temel versiyon, içerik üreticileri için uygun bir seçenek gibi görünüyor. Ancak M3 Ultra çipli model, performansı kadar fiyatıyla da dikkat çekiyor. 96GB birleşik bellek ve 1TB depolama alanı sunan bu versiyonun başlangıç fiyatı 3.999 dolar olarak belirlenmiş durumda. Mac Studio Türkiye fiyatı ise şu şekilde:

M4 Max Mac Studio: 99.999 TL

M3 Ultra Mac Studio: 199.999 TL

Yeni Mac Studio modelleri için ön siparişler başladı ve cihazların teslimatları ise 12 Mart itibarıyla başlayacak.

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