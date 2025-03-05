Apple, M4 Max ve M3 Ultra çipli en güçlü Mac Studio'yu tanıttı: İşte detaylar

- M4 Max ile artık daha güçlü
- Mac Studio (M4 Max) performansı
- M3 Ultra ile performans katlanıyor
- Mac Studio (M3 Ultra) performansı
- Mac Studio Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi
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Bir önceki Mac Studio modeli 2023’te duyurulmuştu ve yeni sürüm için iki yıla yakın bir bekleyiş yaşanmış oldu. M3 Ultra çipinin yanı sıra, Mac Studio'nun M4 Max işlemcili bir versiyonu da bulunuyor. Ancak her iki model de önceki M2 sürümüne benzer bir fiziksel tasarıma sahip.
M4 Max ile artık daha güçlü
M4 Max modeli, Apple’ın açıklamasına göre video editörleri, geliştiriciler, mühendisler ve fotoğrafçılar gibi profesyonelleri hedef alıyor. Cihaz, 16 çekirdekli CPU ve 40 çekirdekli GPU’ya sahipken, 36GB ila 128GB RAM seçenekleri sunuyor. Ayrıca dört adet Thunderbolt 5 portu (önceki modelin üç katı hızında, 15 GB/s bant genişliği ile), iki USB-A girişi, HDMI, 10Gb Ethernet ve bir 3.5mm kulaklık girişi bulunuyor. Apple’a göre bu model, ilk Mac Studio’nun M1 Max çipli versiyonuna kıyasla 3.5 kat daha hızlı çalışıyor.
Mac Studio (M4 Max) performansı
- Adobe Photoshop: M1 Max’e kıyasla 1.6 kat, 27 inç iMac (Core i9) modeline kıyasla 2.9 kat daha hızlı görüntü işleme.
- Xcode: M1 Max’e kıyasla 2.1 kat, 27 inç iMac (Core i9) modeline kıyasla 3.1 kat daha hızlı kod derleme.
- Compressor: M1 Max’e kıyasla 1.2 kat, 27 inç iMac (Core i9) modeline kıyasla 2.8 kat daha hızlı ProRes dönüştürme.
- Topaz Video AI: M1 Max’e kıyasla 1.6 kat, 27 inç iMac (Core i9) modeline kıyasla 5 kat daha hızlı video işleme.
M3 Ultra ile performans katlanıyor
Öte yandan M3 Ultra çipi Apple’ın “UltraFusion” teknolojisi sayesinde, iki ayrı M3 Max çipinin birleşimiyle oluşuyor. Performans tarafında ise Apple’ın iddiasına göre, M3 Ultra çipi M4 Max’e kıyasla iki kat, M1 Ultra’ya kıyasla ise 2.5 kat daha hızlı.
Mac Studio, gelişmiş GPU'su ve M3 Ultra ile 512 GB'a kadar birleşik belleği sayesinde tamamen bellekte 600 milyardan fazla parametreye sahip büyük dil modelleri (LLM) çalıştırabiliyor. Apple’a göre bu, kişisel bir bilgisayarda şimdiye kadarki en yüksek değer konumunda.
Mac Studio (M3 Ultra) performansı
- LLM Token Üretimi (LM Studio): M1 Ultra’ya kıyasla büyük birleşik bellek kapasitesi sayesinde 16.9 kat daha hızlı token üretimi.
- Sahne Render Alma (Maxon Redshift): M1 Ultra’ya kıyasla 2.6 kat, 16 çekirdekli Intel Mac Pro (Radeon Pro W5700X) modeline kıyasla 6.4 kat daha hızlı.
- DNA Dizileme (Oxford Nanopore MinKNOW): M1 Ultra’ya kıyasla 1.1 kat, 16 çekirdekli Intel Mac Pro (Radeon Pro W5700X) modeline kıyasla 21.1 kat daha hızlı baz çağırma işlemi.
- 8K Video Render Alma (Final Cut Pro): M1 Ultra’ya kıyasla 1.4 kat, 16 çekirdekli Intel Mac Pro (Radeon Pro W5700X) modeline kıyasla 4 kat daha hızlı.
Mac Studio Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi
- M4 Max Mac Studio: 99.999 TL
- M3 Ultra Mac Studio: 199.999 TL
Yeni Mac Studio modelleri için ön siparişler başladı ve cihazların teslimatları ise 12 Mart itibarıyla başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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en son alacağım marka guncelleme yok ve telefon arada donuyor tecno spark 9 pro almıştım