Apple, bugüne kadarki en hızlı işlemcisini tanıttı: Karşınızda M3 Ultra

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Tam Boyutta Gör Apple bugün, yeni Mac Studio ile beraber, bugüne kadarki en güçlü işlemcisi M3 Ultra'yı duyurdu. Gelişmiş CPU, GPU ve yapay zeka performansı sunan M3 Ultra neler sunuyor bir göz atalım.

32 çekirdekli performans canavarı

M3 Ultra, 24 performans çekirdeği ve 8 verimlilik çekirdeğiyle 32 çekirdekli bir işlemci. Apple'a göre yeni CPU, M2 Ultra'nın 1,5 katı, M1 Ultra'nın ise 1,8 katına kadar yüksek performansa sahip. Ayrıca, M2 Ultra'dan 2 kata kadar ve M1 Ultra'dan 2,6 kata kadar daha yüksek performans sağlayan 80 grafik çekirdeğiyle bugüne kadar bir Apple çipinde yer alan en büyük GPU ile geliyor.

M3 Ultra'nın gelişmiş grafik mimarisi, en zorlu içerik oluşturma iş yükleri ve oyunların üstesinden gelebilmesi için dinamik önbelleğe alma, donanım hızlandırmalı ağ gölgelendirme ve ışın izleme özelliklerini barındırıyor.

Yapay zeka ve makine öğrenimi için 32 çekirdekli Neural Engine'e sahip olan M3 Ultra, CPU, GPU ve 800 GB/sn'nin üzerinde bellek bant genişliğiyle birlikte, 600 milyardan fazla parametreye sahip büyük dil modellerini (LLM'ler) doğrudan cihaz üzerinde çalıştırabiliyor.

512 GB'a kadar RAM kapasitesi

M3 Ultra'nın birleşik bellek mimarisi, kişisel bir bilgisayarda şimdiye kadar bulunan en yüksek bant genişliğini sunuyor. 96 GB'tan başlayarak 512 GB'a kadar yapılandırılabilen bellekler ile 3B işleme, görsel efektler ve yapay zeka gibi büyük miktarda grafik belleği gerektiren profesyonel iş yüklerinin üstesinden kolaylıkla gelinebiliyor.

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Thunderbolt 5 desteği

M3 Ultra, Thunderbolt 5 desteğini de getiriyor. 120 Gb/sn veri aktarım hızıyla Thunderbolt 4'ün iki katı bant genişliği sunan Thunderbolt 5, doğrudan çip üzerinde kendi özel tasarımlı denetleyicisi tarafından destekleniyor. Bu da, Mac Studio'daki her port için özel bant genişliği sağlıyor.

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M3 Ultra, Apple'ın özel olarak geliştirdiği UltraFusion paketleme teknolojisiyle, 10.000'den fazla sinyale sahip iki M3 Max kalıbını birbirine bağlayan gömülü bir silikon ara parça kullanıyor. Bu sayede, iki kalıp düşük gecikmeyle ve 2,5 TB/sn'den fazla bant genişliğiyle birbirine bağlanıyor.

M3 Ultra'nın medya motoru, H.264, HEVC ve dört ProRes kodlama ve kod çözme motoru sunarak, 22'ye kadar 8K ProRes 422 video akışını oynatabiliyor. Ekran motoru ise, 160 milyondan fazla piksele sahip 8 adede kadar Pro Display XDR monitöre görüntü sağlayabiliyor.

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