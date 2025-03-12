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    Apple M3 Ultra, enerji verimliliğinde AMD ve Intel'e fark attı

    Apple'ın en hızlı işlemcisi M3 Ultra, video dönüştürme testinde AMD ve Intel işlemcilerini geride bırakırken, enerji verimliliğinde büyük fark attı.              
    Apple M3 Ultra, enerji verimliliğinde AMD ve Intel'e fark attı Tam Boyutta Gör
    Apple'ın en hızlı işlemcisi M3 Ultra, güncellenen Mac Studio ile beraber kullanıma sunuldu. Ars Techina tarafından test edilen M3 Ultra, ARM mimarisinin de avantajıyla x86 mimarili rakiplerini enerji verimliliği konusunda açık ara geride bıraktı.

    %55 daha az güç tüketimine ulaştı

    Apple M3 Ultra, enerji verimliliğinde AMD ve Intel'e fark attı Tam Boyutta Gör

    Birçok teste tabi tutulan M3 Ultra, oldukça iyi skorlar elde ederken, enerji verimliliğiyle de göz doldurdu. Hem CPU'yu hem de GPU'yu zorlayan video dönüştürme yazılımı HandBrake'de M3 Ultra, ortalama 77,3 W güç tüketimi gerçekleştirdi. 50,2 W ortalama güç harcayan M4 Max'in gerisinde kalsa da, AMD ve Intel işlemcilerine fark attı. AMD'nin 16 çekirdekli, 32 iş parçacıklı Ryzen 9 7950X, test edilen x86 işlemciler arasında 172,6 W ile en az gücü tüketirken, Intel'in Core Ultra 285K'sı 186,5 W, Core i9-14900K ise 233,6 W ortalama güç tüketimine ulaştı. Sonuç olarak, M3 Ultra HandBrake testinde en az güç tüketen x86 işlemcisinden %55 daha az güç tüketimine ulaştı. 

    Apple M3 Ultra, enerji verimliliğinde AMD ve Intel'e fark attı Tam Boyutta Gör
    M3 Ultra güç tüketiminde fark atarken, video dönüştürme süresinde de rakiplerini geride bırakmayı başardı. M3 Ultra'nın 231 saniyede tamamladığı 1080p30 MP4 video encode testini, Ryzen 9 7950X 306 saniyede, Core Ultra 285K 301 saniyede, Core i9-14900K ise 364 saniyede tamamlayabildi.

    M3 Ultra'nın Geekbench 6 skorlarına baktığımızda ise M2 Ultra'dan %29 daha hızlı olduğunu, M4 Max'e karşı ise sadece %7'lik bir üstünlük kurabildiğini görüyoruz. Bu arada M3 Ultra'nın 32 çekirdekli, M4 Max'in ise 16 çekirdekli bir işlemci olduğunu belirtelim. Dolayısıyla, M4 Max tek çekirdek performansında M3 Ultra'nın hayli önünde yer alıyor.

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