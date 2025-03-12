Apple M3 Ultra, enerji verimliliğinde AMD ve Intel'e fark attı

%55 daha az güç tüketimine ulaştı
Birçok teste tabi tutulan M3 Ultra, oldukça iyi skorlar elde ederken, enerji verimliliğiyle de göz doldurdu. Hem CPU'yu hem de GPU'yu zorlayan video dönüştürme yazılımı HandBrake'de M3 Ultra, ortalama 77,3 W güç tüketimi gerçekleştirdi. 50,2 W ortalama güç harcayan M4 Max'in gerisinde kalsa da, AMD ve Intel işlemcilerine fark attı. AMD'nin 16 çekirdekli, 32 iş parçacıklı Ryzen 9 7950X, test edilen x86 işlemciler arasında 172,6 W ile en az gücü tüketirken, Intel'in Core Ultra 285K'sı 186,5 W, Core i9-14900K ise 233,6 W ortalama güç tüketimine ulaştı. Sonuç olarak, M3 Ultra HandBrake testinde en az güç tüketen x86 işlemcisinden %55 daha az güç tüketimine ulaştı.
M3 Ultra'nın Geekbench 6 skorlarına baktığımızda ise M2 Ultra'dan %29 daha hızlı olduğunu, M4 Max'e karşı ise sadece %7'lik bir üstünlük kurabildiğini görüyoruz. Bu arada M3 Ultra'nın 32 çekirdekli, M4 Max'in ise 16 çekirdekli bir işlemci olduğunu belirtelim. Dolayısıyla, M4 Max tek çekirdek performansında M3 Ultra'nın hayli önünde yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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