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Mac, yakındaki iPhone veya iPad ile kurulabilecek

Apple, yeni MacBook Air veya Mac Studio kullanıcılarının macOS Sequoia 15.4'e güncellendikten sonra iPhone veya iPad’lerini Mac'e yaklaştırarak Apple Hesaplarına hızlı bir şekilde giriş yapabileceklerini söylüyor. Bu, kullanıcının dosyalarını, fotoğraflarını, mesajlarını, parolalarını ve daha fazlasını yeni Mac'e aktarma sürecini basitleştirecek.

Apple, bu özelliği yeni Mac’lere özel mi tutacak yoksa macOS 15.4 güncellemesini alan tüm Mac’lere de sunacak mı belli değil. Kullanıcıların bu özelliği kullanabilmesi için iOS cihazlarını da güncellemeleri (iOS 18.4 / iPadOS 18.4) gerekecek.

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macOS Sequoia 15.4, yeni Mac'lerde kurulumu kolaylaştırıyor