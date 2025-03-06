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    Anlık Bildirim

    macOS Sequoia 15.4, yeni Mac'lerde kurulumu kolaylaştırıyor

    Apple, macOS Sequoia 15.4 güncellemesini önümüzde ay sunmayı planlıyor. Güncelleme, yeni Mac bilgisayarların kurulumunu her zamankinden daha kolay hale getirecek.
    macOS 15.4 Mac kurulumu yakındaki iPhone & iPad Tam Boyutta Gör
    Apple, M4 işlemcili MacBook Air ve yeni Mac Studio modellerini tanıtırken macOS 15.4 ile gelecek yeni bir özellikten bahsetti. Nisan ayında yayınlanması planlanan macOS macOS Sequoia 15.4 sürümüyle Mac kurulumu daha zahmetsiz olacak.

    Mac, yakındaki iPhone veya iPad ile kurulabilecek

    Apple, yeni MacBook Air veya Mac Studio kullanıcılarının macOS Sequoia 15.4'e güncellendikten sonra iPhone veya iPad’lerini Mac'e yaklaştırarak Apple Hesaplarına hızlı bir şekilde giriş yapabileceklerini söylüyor. Bu, kullanıcının dosyalarını, fotoğraflarını, mesajlarını, parolalarını ve daha fazlasını yeni Mac'e aktarma sürecini basitleştirecek.

    Apple, bu özelliği yeni Mac’lere özel mi tutacak yoksa macOS 15.4 güncellemesini alan tüm Mac’lere de sunacak mı belli değil. Kullanıcıların bu özelliği kullanabilmesi için iOS cihazlarını da güncellemeleri (iOS 18.4 / iPadOS 18.4) gerekecek.

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