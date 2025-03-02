M4 işlemcili MacBook Air bu hafta geliyor

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Tam Boyutta Gör Apple, geçtiğimiz yıllarda Intel işlemcilerden tamamen ayrılarak ARM tabanlı M1, M2, M3 ve M4 işlemcilerini geliştirmişti. Yüksek performans, verimlilik ve grafik özelliklerini tek bir pakette toplayan bu setler, geçtiğimiz yıllarda birçok Mac ve iPad ürününe güç verdi. Firmanın en yeni yonga seti olan M4, geçtiğimiz aylarda iPad Pro ve MacBook Pro serileri için tanıtılmıştı. Sevilen yonga seti, şimdi de MacBook Air ailesi ile buluşmaya hazırlanıyor.

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MacBook Air M4 için geri sayım başladı

Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman, Bloomberg’in Power On bülteninde yeni MacBook Air modelleri hakkında konuştu. Gurman’a göre Apple, iPhone 16e’nin tanıtımının ardından odağını yeni MacBook Air serisine çevirmiş durumda ve bu modeller bu hafta içinde tanıtılabilir. Gurman, tanıtım için kesin bir tarih vermese de Apple’ın hafta içinde Apple Mağazası’nı güncellemesi bekleniyor.

Şu anda M3 işlemcisiyle güçlendirilen MacBook Air, M4 güncellemesiyle performans ve verimlilik açısından iyileştirilecek. Eğer Apple donanımsal kısıtlamalar getirmezse, giriş seviyesi MacBook Air modelinin 10 CPU çekirdeğine sahip olması bekleniyor. Ayrıca, maksimum bellek kapasitesinin 24GB’tan 32GB’a çıkması ve bellek bant genişliğinin 100GB/sn’den 120GB/sn’ye yükseltilmesi bekleniyor. Bununla birlikte, yeni MacBook Air modellerinin 12MP Center Stage destekli bir kamera ile geleceği de iddialar arasında yer alıyor. M4 işlemcili MacBook Air ailesinin tanıtılması ile firma, M3 işlemcili MacBook Air modeline de bir fiyat indirimi uygulayacaktır.



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