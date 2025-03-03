Tim Cook açıkladı: M4 MacBook Air bu hafta geliyor

Apple, geçtiğimiz aylarda M4 işlemcisini resmen duyurmuştu. Bu süreçte MacBook Pro ve iPad Pro serileri M4 işlemcisiyle güncellenirken, MacBook Air modelleri henüz M4’e geçmedi.
M4 MacBook Air neler sunacak?
M4 MacBook Air'ın 13 inç ve 15 inç olmak üzere iki boyutta gelmesi bekleniyor. Eğer Apple donanımsal kısıtlamalar getirmezse, giriş seviyesi MacBook Air modelinin 10 CPU çekirdeğine sahip olması bekleniyor. Ayrıca, maksimum bellek kapasitesinin 24GB’tan 32GB’a çıkması ve bellek bant genişliğinin 100GB/sn’den 120GB/sn’ye yükseltilmesi bekleniyor. Bununla birlikte, yeni MacBook Air modellerinin 12MP Center Stage destekli kamera ve Thunderbolt 4 desteğine sahip olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.
Galaxy A36 ya yükseliyorum