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    Tim Cook açıkladı: M4 MacBook Air bu hafta geliyor

    Apple'ın M4 işlemcili MacBook Air'i bu hafta tanıtacağına yönelik haberler doğrulandı. Şirketin CEO'su Tim Cook, X'de bir video yayınlayarak yeni cihazın tanıtılacağına işaret etti.
    Tim Cook açıkladı: M4 MacBook Air bu hafta geliyor Tam Boyutta Gör
    Apple'ın M4 işlemcili MacBook Air'i bu hafta tanıtacağına yönelik haberler doğrulandı. Şirketin CEO'su Tim Cook, X'de "bu hafta" başlığıyla bir video yayınlayarak yeni cihazın tanıtılacağına işaret etti. Videoda "havada bir şey var" yazısıyla muhtemelen MacBook Air'e gönderme yapılıyor. Bazıları bunun yeni iPad Air'e işaret ettiğini belirtiyor ancak daha gelen haberler doğrultusunda  MacBook Air'in tanıtılması muhtemel. Tabi sürpriz olarak iki model de tanıtılabilir.

    Apple, geçtiğimiz aylarda M4 işlemcisini resmen duyurmuştu. Bu süreçte MacBook Pro ve iPad Pro serileri M4 işlemcisiyle güncellenirken, MacBook Air modelleri henüz M4’e geçmedi.

    M4 MacBook Air neler sunacak?

    M4 MacBook Air'ın 13 inç ve 15 inç olmak üzere iki boyutta gelmesi bekleniyor. Eğer Apple donanımsal kısıtlamalar getirmezse, giriş seviyesi MacBook Air modelinin 10 CPU çekirdeğine sahip olması bekleniyor. Ayrıca, maksimum bellek kapasitesinin 24GB’tan 32GB’a çıkması ve bellek bant genişliğinin 100GB/sn’den 120GB/sn’ye yükseltilmesi bekleniyor. Bununla birlikte, yeni MacBook Air modellerinin 12MP Center Stage destekli kamera ve Thunderbolt 4 desteğine sahip olması bekleniyor.

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    -OFLU- 1 gün önce

    Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.

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    Thomas Anderson 2 gün önce

    Galaxy A36 ya yükseliyorum

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