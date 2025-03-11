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    Apple M4 Ultra gün yüzü göremeyebilir

    Apple’ın üst seviye bilgisayar sistemleri için hayata geçirdiği M Ultra yonga serisinde işler iyi gitmiyor. Serinin dördüncü yongasında Apple kritik bir karar alabilir. 
    Apple M4 Ultra Tam Boyutta Gör
    Bir önceki neslin tanıtılmasının üzerinden 2 yıl geçtikten sonra piyasaya sürülen Apple M3 Ultra işlemcisi, performansı ile yine dikkatleri üzerine çekse de şirket içerisinde eskisi gibi rağbet görmüyor. Apple gidişattan pek memnun değil. 

    Apple M4 Ultra gelecek mi?

    Apple M3 Ultra yongasının beklenenden daha geç piyasaya çıkması analiz uzmanlarının da dikkatini çekti. Uzmanlar M3 Ultra tasarım maliyetlerinin, mevcut satış grafikleri ile karşılanamayacağı ve zamanla firma için külfet oluşturmaya başlayacağını düşünüyor. 

    Mac Pro gibi iş istasyonları için gerekli olan UltraFusion bağlantısının Apple M4 Max yongasında yer almaması, firmanın birleştirilmiş yonga tasarımının maliyetlerinden kaçınmak istediğini ortaya koyuyor. Bu bakımdan Apple M4 Ultra hiçbir zaman gün yüzü göremeyebilir. 

    Apple M Ultra yonga serisinin Premium seviyedeki bilgisayar sistemlerinde yer alması, geniş bir kitleye hitap etmesini engelliyor. Bu da maliyet anlamında Apple’ın elini zayıflatıyor. Kaynaklar M3 Ultra sistemlerinin yüksek satış rakamlarına ulaşmasının bu kararda aksi yönde değişiklik yapabileceğini belirtiyor. 

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