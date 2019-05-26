Mac güvenlik açığı, saldırganların uygulama korumasını kaldırmasına imkan sağlıyor

Teknoloji Editörü
Apple’ın macOS sisteminde yer alan Gatekeeper adlı koruma mekanizması, uygulamaların kurulumdan önce izin istemesini sağlıyor. Kullanıcının açık izni olmadan kurulamayan yazılımlar, kullanıcıyı korumuş oluyor. Araştırmacı Filippo Cavallarin’in yeni yayınladığı bir macOS açığında, bu koruyucudaki açık kullanılıyor ve hedef bilgisayara istenilen yazılım uzaktan kurulabiliyor.
Ağ üzerinden yapılan paylaşımları “güvenli” olarak işaretleyen Gatekeeper, bunlarda kurulum için doğrulama istemiyor. Kullanıcıyı bir ZIP dosyasını indirmeye ve içindeki yazılımı çalıştırmaya ikna eden saldırgan, bunu yapmak için dosyayı bir döküman gibi gösteriyor. Kullanıcı buna tıkladığında saldırgan, istediği yazılımı bilgisayara özgürce kurabiliyor.
https://www.fcvl.net/vulnerabilities/macosx-gatekeeper-bypass Yorum Yaz Paylaş Tweetle