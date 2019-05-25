AMD Ryzen işlemcilerde ve ekran kartlarında 50. yıl kapsamında indirime gitti

AMD’nin 3. nesil Ryzen işlemcilerini duyurmasına günler kala firma mevcut ürün gamında kayda değer indirimlere gitti. 50. yıl kutlamaları kapsamında oyun da hediye eden firma sistem toplamak isteyenlerin yüzünü güldürdü.

İşlemcilerde kayda değer indirim

https://wccftech.com/amd-ryzen-cpu-and-radeon-rx-gpu-deals-8-core-2700-200-usd-6-core-2600-140-usd/

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AMD ile anlaşmalı Best Buy ve Micro Center gibi satış mağazalarında kısıtlı sayıda mevcut olan işlemci ve ekran kartlarından özellikle de Ryzen ailesi dikkat çekiyor.200 dolardan satılırken140 dolardan alıcılarıyla buluşuyor.Ekran kartı tarafında ise RX Vega 56 300 dolara düşmüş durumda.üzerinde oyunla birlikte sunulan modeller sayesindetasarruf etmek mümkün. Son olarak oyun hediyelerinden faydalanmak için ülkemizde Vatan Bilgisayar, İtopya veya Teknobiyotik’ten Radeon VII, Radeon RX 590, Radeon RX 580, Radeon RX 570, Radeon RX Vega Serisi, Ryzen 7 2700X, Ryzen 7 2700, Ryzen 5 2600X, Ryzen 5 2600, ya da Ryzen 5 2400G’den birini almanız gerektiğini belirtelim. Bitiş tarihi olaraksa 8 Haziran belirlenmiş.