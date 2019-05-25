AMD Ryzen işlemcilerde ve ekran kartlarında 50. yıl kapsamında indirime gitti

AMD’nin 3. nesil Ryzen işlemcilerini duyurmasına günler kala firma mevcut ürün gamında kayda değer indirimlere gitti. 50. yıl kutlamaları kapsamında oyun da hediye eden firma sistem toplamak isteyenlerin yüzünü güldürdü.
İşlemcilerde kayda değer indirimAMD ile anlaşmalı Best Buy ve Micro Center gibi satış mağazalarında kısıtlı sayıda mevcut olan işlemci ve ekran kartlarından özellikle de Ryzen ailesi dikkat çekiyor. Ryzen 7 2700 200 dolardan satılırken, Ryzen 5 2600 140 dolardan alıcılarıyla buluşuyor.
https://wccftech.com/amd-ryzen-cpu-and-radeon-rx-gpu-deals-8-core-2700-200-usd-6-core-2600-140-usd/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bir ara modüelr gigabyte güç kaynağı indirime girmişti 150’den aldıkları malı 450’ye kakalamaya çalışmışlardı...