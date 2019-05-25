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AMD Ryzen işlemcilerde ve ekran kartlarında 50. yıl kapsamında indirime gitti

AMD şu günlerde 50. yıl kutlamaları kapsamında oyun hediyeleriyle yarım asrı devirmesini kutluyor. Son gelen haberlere firma hali hazırdaki çözümlerinde kayda değer indirime gitmiş durumda.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
18,2b
2
43
İşlemci
Metehan Göktaş
Yazar
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AMD’nin 3. nesil Ryzen işlemcilerini duyurmasına günler kala firma mevcut ürün gamında kayda değer indirimlere gitti. 50. yıl kutlamaları kapsamında oyun da hediye eden firma sistem toplamak isteyenlerin yüzünü güldürdü.

İşlemcilerde kayda değer indirim 

AMD ile anlaşmalı Best Buy ve Micro Center gibi satış mağazalarında kısıtlı sayıda mevcut olan işlemci ve ekran kartlarından özellikle de Ryzen ailesi dikkat çekiyor. Ryzen 7 2700 200 dolardan satılırken, Ryzen 5 2600 140 dolardan alıcılarıyla buluşuyor.
Ekran kartı tarafında ise RX Vega 56 300 dolara düşmüş durumda. 130 doların üzerinde oyunla birlikte sunulan modeller sayesinde 100$’a kadar tasarruf etmek mümkün. Son olarak oyun hediyelerinden faydalanmak için ülkemizde Vatan Bilgisayar, İtopya veya Teknobiyotik’ten Radeon VII, Radeon RX 590, Radeon RX 580, Radeon RX 570, Radeon RX Vega Serisi, Ryzen 7 2700X, Ryzen 7 2700, Ryzen 5 2600X, Ryzen 5 2600, ya da Ryzen 5 2400G’den birini almanız gerektiğini belirtelim. Bitiş tarihi olaraksa 8 Haziran belirlenmiş.
https://wccftech.com/amd-ryzen-cpu-and-radeon-rx-gpu-deals-8-core-2700-200-usd-6-core-2600-140-usd/ Yorum Yaz
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kuruwa 2 hf. en beğenilen
BU ÜLKE 17 YILDIR HİÇ İNDİRİM GÖRMEDİ HEP BİNDİRİM GÖRDÜ.
2 Yanıt Yanıtla +41
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Tugrul_512bit 2 hf.
Umarım 2023'te peynire yumurtaya zam gelmez.
1 Yanıt Yanıtla +31
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Bay Robot 2 hf.
Bizim buradakiler indirimli alır normal fiyatın üstüne ekler de satar.
Bir ara modüelr gigabyte güç kaynağı indirime girmişti 150’den aldıkları malı 450’ye kakalamaya çalışmışlardı...
Bizim buradakiler indirimli alır normal fiyatın üstüne ekler de satar.Bir ara modüelr gigabyte güç kaynağı indirime girmişti 150’den aldıkları malı 450’ye ...
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emreb78 1 hf.
Bahsedilen indirimler Vatan Bilgisayarda da mevcut pazar günü burda haberi okuduktan sonra 1618 tl ye sapphire rx 590 nitro plus gold 50. yıl ürününü ve 1267 tl ye r5 2600x işlemciyi aldım. Bahsedilen diğer sitelerde böyle bir indirim yok. Hediye Divison 2 ve world war z oyunlarınıda vatan bilgisyara mail atarak verdikleri kod ile aldım sorunsuz şekilde. bildiğim kadarıyla 8 hazirana kadar geçerli bu indirimler. iki ürünün en düşük piyasa fiyatları 1917 tl ve 1567 tl civarında. AMD oyun kampanyası içeriği ise haberde iletildiği gibi Vatandan bana şu şekilde iletildi:
- AMD 50. Yıl Oyun Kampanyasından faydalanmak için AMD Ryzen 7 2700X Gold Edition, Ryzen 7 2700X, Ryzen 7 2700, Ryzen 5 2600X, Ryzen 5 2600, Ryzen 5 2400G işlemci veya AMD Radeon VII Gold Edition, Radeon VII, RX Vega serisi, RX 590, RX 580 veya RX 570 ekran kartı ürünlerinden birisi satın alınmalıdır.
Teşekürler DH
Vatandan alınan ürünlerde oyun kampanyası için yapılması gereken
'kampanyaoyun@vatanbilgisayar.com'
adresine
ad soyad - fatura no - mail adresiniz gsm numaranız ürün modeli ürün seri no ve faturanızın resmini yada taranmış halini atmanız
hemen ardından size bir kod gönderiyorlar ve oyunları nasıl aktif edeceğiniz hakkında bilgilendiriyorlar.
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MuharremAylar 1 hf.
Bu indirimler bizim ülkemizde olmayacağına ve biz yararlanamayacağımıza göre konu çok boş konu olmuş. Bizim insanımız 140 dolara alır gelir 200e satmaya devam eder.
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kırmızı panda 1 hf.
Vatan'da genel olarak KDV indirimi vardı, Amd özelinde değildi, onun dışında başka sitelerde indirim göremedim ben.
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afsin07 1 hf.
Türkiye’de olacak olan zamdan azaltmaktır buna sevinir olduk
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TheNewAtilla 2 hf.
Vatan anlaşmaşı de mi? Bugün ryzen 2600 aldım birşey demediler benimde şimdi aklıma geldi
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bluedevil866 2 hf.
mindfactory.de/...
hala 280 euro bandinda ekran kartlari.
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Paetzold 2 hf.
Bizde indirim işi inandırıcı gelmiyor.
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Spider_hip 2 hf.
Bence 50. yıl aslında bahane, 3xxx ler çıkmadan önce 2xxx stokları bitirmek amaçlanıyor olabilir. Tabi her türlü yeter ki indirim olsun, iyidir, lakin fırsatı olan az daha sabretsin 3xxx ler bomba gibi olacak duruyor.
1 Yanıt Yanıtla +10
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wolferto 1 hf. Spider_hip
Spider_hip
Bence 50. yıl aslında bahane, 3xxx ler çıkmadan önce 2xxx stokları bitirmek amaçlanıyor olabilir. Tabi her türlü yeter ki indirim olsun, iyidir, lakin fırsatı olan az daha sabretsin 3xxx ler bomba gibi olacak duruyor.

en begenilen ve konuyla alakali yorum bu olacakken siyasi yorumlar begenilmiş çok komik ya forumdaşlarımın teknoloji seviyesi bumu
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haktan24 2 hf. TearsForFears
Evet gördüm indirimleri ancak yine pahalı benim için 2600 de işimi görür galiba 980 lira civarı x470 chipsetli anakart aldığım için ryzen den devam etmek zorundayım yıllardır AMD kullanıyorum memnunum teşekkürler bilgi verdigin için
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TearsForFears 2 hf. haktan24
Bende 2600 alacaktım baktım daha düşük hıza ve baya kötü stok soğutucuya sahip. 2600x in soğutucusu nerdeyse 10 derece daha soğuk tutuyor işlemciyi. 2600x e çıkıncada 200 daha koyup i5 9400f almak aklımı çeldi. Oyun performansı çok daha iyi +10-20 fps alabiliyorsun. Fakat çoklu işlemlerde amd daha iyi.
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haktan24 2 hf.
yeni sistem toplamaya basladım ekran kartı anakart tamam işlemci ve ram kaldı adam gibi bir indirim yakalarsam ryzen 5 2600x almayı düşünüyorum ancak fiyatları suan için cok pahalı 1500 civarları 2600x 2600 seriside 1100 1200 arası
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TearsForFears 2 hf. haktan24
2600x vatanda 1250 lira. Ben i5 9400F alacam oyun performansı daha iyi
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