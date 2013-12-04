Mac sistemler için yeni toplu güvenlik ve bakım uygulaması: iCare

OSX 10.7 ve üzeri işletim sistemine sahip Mac bilgisayarlar için Chen Yuhua tarafından geliştirilen yeni uygulamalardan iCare, bakım ve güvenlik noktasında toplu bir yapı sunuyor.

Öncelikle kullanıcı dostu bir ara yüz ile gelen iCare, içerisinde yer alan araçlar sayesinde Mac bilgisayarları internet üzerinden gelen çeşitli virüs saldırılarına karşı koruyabiliyor, sistem ve tarayıcılar üzerinde yer alan gereksiz içerikleri temizleyebiliyor, sisteme yüklenen ancak tam olarak silinmeyen uygulamaları kaldırabiliyor, bilgisayarda bulunan aynı isimli benzer dosyaları bulup silebiliyor, derin dosya araması yapabiliyor ve genel olarak performans artışı için RAM üzerinde çeşitli optimizasyonlar yerine getirebiliyor.

Birden fazla uygulamanın yapabildikleri tek bir merkez altında toplayan iCare uygulamasına ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id701531915?mt=12