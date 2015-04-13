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Mac sistemlere özel anlık mesajlaşma uygulaması Flamingo indirime girdi

4 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac sistemlere özel anlık mesajlaşma uygulaması Flamingo indirime girdi
 
Mac OSX 10.8 ve üzeri sistemler için Indragie Karunaratne adlı geliştirici tarafından anlık mesajlaşma servislerini bir araya getirmesi için hazırlanan uygulamalardan Flamingo, indirime girdi.
Oldukça sade bir ara yüz ile hazırlanan Flamingo, Hangouts / Gtalk, Facebook ve XMPP (Genişletilebilir Mesajlaşma ve Varlık Protokolü) desteğini kullanıcılara sağlıyor ve bu sayede tek bir pencere üzerinde farklı servislerin sohbet sistemlerine erişim sağlanabiliyor. Bu konuşmalar içerisinde yollanan fotoğraf ve videoları direkt olarak ön izleme yapabilen uygulama, dosya aktarılmasına da izin veriyor. Ayrıca yapılan bütün görüşmeleri sistem içerisinde belirlenen bir konuma kaydedebilen Flamingo, bazı sınırlamalar nedeniyle grup görüşmelere destek vermiyor.
Daha önce 17,99 TL fiyat etiketiyle satılan Flamingo uygulamasına an itibariyle buradan 4,29 TL'ye ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id728181573?mt=12 Yorum Yaz
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