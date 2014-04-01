Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mac sistemlere özel yeni bir indirme yöneticisi: Download Shuttle

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
850
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mac sistemlere özel yeni bir indirme yöneticisi: Download Shuttle
OSX 10.8 üstü Mac bilgisayar sistemleri için FIPLAB adlı geliştirici tarafından hazırlanan en yeni uygulamalardan Download Shuttle, resmi markete indirme yöneticisi açısından taze bir seçenek getiriyor.
Basit bir arayüzle geliştirilen Download Shuttle, kişilerin belirledikleri URL adresleri üzerinden çok segmentli ya da parçalı indirme yapabiliyor ve böylece belirtildiği kadarıyla yüksek hızlar elde edilebiliyor. Aynı anda herhangi bir limit olmadan birden fazla dosya indirebilen uygulama, sürükle bırak mantığıyla indirme başlatabiliyor, indirilen içeriklere hızlı şekilde göz atılmasına imkan tanıyor ve indirme bittiği zaman bildirim vererek kullanıcılarını uyarabiliyor.
Kısa zaman için ücretsiz olarak elde edilebilen Download Shuttle uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.  

https://itunes.apple.com/tr/app/id847809913?mt=12 Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl iPad için Microsoft Office video inceleme "Sunum hazırlayın, not tutun, bilanço oluşturun" 5 yıl OPPO'nun akıllı telefonları Türkiye'ye gelecek mi ? Özel röportaj Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Aracımız Çalındı !!!! İstanbul Okmeydanı
DH Forum
Samsung Galaxy Note 10 serisinin tanıtım
DonanımHaber
Xiaomi ve Meitu ortak yapımı Mi CC9'un
DonanımHaber
VFŞL 2019 Yaz Mevsimi 2. Hafta Birinci
Bölüm Sonu Canavarı
The Last of Us Part II Şubat 2020'de
Bölüm Sonu Canavarı
Xbox One Geriye Uyumluluk Sistemine
Bölüm Sonu Canavarı
5 yılda icraati olmayan İmamoğlu nasıl
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim