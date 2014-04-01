Mac sistemlere özel yeni bir indirme yöneticisi: Download Shuttle

OSX 10.8 üstü Mac bilgisayar sistemleri için FIPLAB adlı geliştirici tarafından hazırlanan en yeni uygulamalardan Download Shuttle, resmi markete indirme yöneticisi açısından taze bir seçenek getiriyor.

Basit bir arayüzle geliştirilen Download Shuttle, kişilerin belirledikleri URL adresleri üzerinden çok segmentli ya da parçalı indirme yapabiliyor ve böylece belirtildiği kadarıyla yüksek hızlar elde edilebiliyor. Aynı anda herhangi bir limit olmadan birden fazla dosya indirebilen uygulama, sürükle bırak mantığıyla indirme başlatabiliyor, indirilen içeriklere hızlı şekilde göz atılmasına imkan tanıyor ve indirme bittiği zaman bildirim vererek kullanıcılarını uyarabiliyor.

Kısa zaman için ücretsiz olarak elde edilebilen Download Shuttle uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id847809913?mt=12