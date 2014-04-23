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Mac tarafina eklenen yeni video çevirme uygulaması: UltraVideoConverter

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac tarafina eklenen yeni video çevirme uygulaması: UltraVideoConverter
UltraMixer Digital Audio Solutions adlı geliştirici tarafından OSX 10.6.6 sonrası Mac bilgisayarlar için hazırlanan UltraVideoConverter, video çeviri noktasında markete yeni bir alternatif getiriyor.

Oldukça basit bir arayüz ve buna paralel olarak sade kullanım yapısıyla gelen UltraVideoConverter, temel olarak seçilen video dosyalarını belirlenen noktalara MP4 formatında çeviri yaparak aktarıyor vebu işlemi birden fazla video için hızlı şekilde yerine getirebiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan UltraVideoConverter uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id858122366?mt=12 Yorum Yaz
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