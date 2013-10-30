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Mac uyumlu iMonitör ile sisteminizi devamlı olarak takip edin

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac uyumlu iMonitör ile sisteminizi devamlı olarak takip edin
Mac OSX 10.7 ve üzeri işletim sistemine sahip bilgisayarlar ile uyumlu olarak çalışan iMonitör, kurulduktan sonra Mac sistemlerin üst barına yerleşiyor ve buradan birçok detaylı bilgi sağlayabiliyor.
Sisteminde olup bitenleri takip etmek isteyenler için hazırlanan iMonitör, üst bar üzerinden mevcut işlemci yoğunluğu, kullanılan ya da boşta bekleyen RAM miktarı, gelen ve giden internet trafik bilgisi ve genel olarak bağlı sabit disklerin doluluk oranlarını anlık olarak gösterebiliyor. İstenildiği zaman ayrı bir menü olarak da görüntülenebilen uygulama, sorunsuz bir yapı sunuyor.
5.49 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen iMonitör uygulamasına buradan ya da direkt olarak Mac App Store üzerinden ulaşabilirsiniz. 
 
Mac uyumlu iMonitör ile sisteminizi devamlı olarak takip edin


Kaynak:https://itunes.apple.com/tr/app/id728452310?mt=12
https://itunes.apple.com/tr/app/id728452310?mt=12 Yorum Yaz
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