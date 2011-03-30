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MacBook Air katili Samsung 9 serisi dizüstü bilgisayarlar hakkında her şey

8 yıl
168,2b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple'ın ikinci nesil MacBook Air ailesine Samsung'dan yanıt geldi. Yapısında uçak imalatında kullanılan Duralümin isimli özel alaşımın kullanıldığı, Sandy Bridge işlemcili ve SSD sürücülü yeni dizüstü bilgisayarlar, hem incelik hem de tasarım ve performanslarıyla göz dolduruyor. Samsung 9 serisinin tüm detayları bu videomuzda.


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murdocklawless 8 yıl en beğenilen
cihaz cidden çok güzel ancak fahiştende öte fiyatla gelir bu bizim buralara.

not 1 : şu milattan önceden kalma kablolu microfondan kurtulamadınız bir türlü. hatta onu da geçtim, artık elde armut gibi tutulup ağızdan ağıza gezen microfon mu kaldı ya? alın iki tane wireless yaka microfonu çağı yakalayın artık.

not 2 : youtube gibi videoyu istediğimiz yerden başlatıp izleyebilme olanağını sizde sunun artık isterseniz. videonun komple yüklenmesini beklemekte çağ dışı kaldı belirtmek isterim.
cihaz cidden çok güzel ancak fahiştende öte fiyatla gelir bu bizim buralara.not 1 : şu milattan önceden kalma kablolu microfondan kurtulamadınız bir ...
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2 Yanıt Yanıtla +80
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Skörtıl_Nimo 8 yıl
Virgül koyacagı zaman neden söylüyor anlayamadım :D
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Faux Carnival 8 yıl

Erasmus78

@Faux Carnival

Bir şeyi ısrarla anlamak istemiyorsun. Apple şimdiye kadar hiç bir zaman donanımı ön planda tutarak ürün satmadı. Bundan sonra da öyle olmayacak. Macbook Air, series 9 dan 3-5 kat daha fazla satacak. Sonra Samsung "Olsun en iyisi bizde" mi diyecek? Nasıl bir katillik bu?

Temiz bir windows ilk başta böyle hızlı açılabilir. Bir kaç ay sonra Registry şiştiğinde tekrar açılış testi yapmak gerek.

Ayrıca Lion sürümü ile birlikte Trim desteği MacOS X e de geldi.

Yine bir fail daha Apple fanboy'undan. Apple spec'lere önem vermez, ama sadece diğerlerinden kötü olduğu zaman... İyi olduğunda konuşa konuşa bitiremezler.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Bu teknik özellik değil midir?

Hayır, belgeler, siteler, gerçeklerle kanıtladık her şeyi. Artık bu konuyu kapatalım. Samsung 9 Serisi ile ilgili bilginiz sınırlı olduğu gibi savunduğunuz Macbook Air ile de öyle. Dediğiniz her şey yanlış. Tüm incelemeler ortada. İyi günler.
Erasmus78@Faux CarnivalBir şeyi ısrarla anlamak istemiyorsun. Apple şimdiye kadar hiç bir zaman donanımı ön planda tutara...
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Zordion 6 yıl
Windows oldugu surece hicbiri MBA killer olamaz, bu aletin ozelligi OS X.
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TaKo 6 yıl
Dun baya bi inceledim bu cihazi, guzel ama macbook air cakmasi oldugu cok belli. Her yerinden ozentilik akiyor. Keske biraz daha ozgun unsurlar gelistirseydi Samsung.. Apple gibi olunarak Apple'la yarisamazsin.
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Kayyu 6 yıl
Samsung S9 a 2000 TL verdim. Sorunlu çıktı ve samsung servisi ne yolladım sorun yok dediler bende samsunga tamamiyle sogudum.Vatan bilgisayari geri almayi kabul edince 2400 e air aldım ilk izlenimlerimi paylaşacak olursam 4000tl olsa dahi yine air alirdim ya bi bilgisayar hic tıkanmazmi Touchpad de neler yapıldığını görünce de şok oldum Touchpad de dokunmatik telefon hissiyati uyandiriyor ve klavyesine hemen alıştım samsungu 1 hafta kullandim alışamadım suan herkes için mac os x isletim sistemi kötüymus izlenimi uyandırıyor fakat 10 senedir windows kullandığım için cok pişmanım keşke daha önceden gecseymisim mac e macbook airle ilgili sorusu olan varsa pm atabilirler
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k2fg9 6 yıl
Bi süre önce vatana dizüstü bilgisayar almaya gittim. Herhangi bir fiyat, marka yada özellik sınırlamam yoktu sadece hoşuma giden hafif ve kullanışlı olan bir makine alıp çıkacaktım. Notebook standının çevresini bir tur attıktan sonra air'in önünde durdum. Baya hoşuma gitti. İnce hafif kaliteli felan, karar verdim alcam. Sonra görevliyi çağırdım o sırada elemanı takip ederken gözüme parlak bir nesne takıldı dedim bu ne ola ki? Yaklaştım cihaza air gibi ince, markasıda samsung. Samsung her zaman çöp üretmiştir gözümde. Gerçekten de %99 u çöptür, hatta s3 bile çöp bana göre. Ama bu makina bambaşka idi. Resmen samsunga olan nefretimi törpüledi. Eleman geldi dedi çok güzel makina fln evet dedim. Ama ekranı çok küçük dedim telefon kadar işimi görmez. Air keza dedim fındık kadar. Bana 14-15" ve bunlar kadar ince bir cihaz önerebilirmisin dedim. 15" olanı var samsungun dedi.


Aldım ve çıktım.

Kesin emin olduğum ve gördüklerimle doğruluğunu net olarak bildiğim birşey var. Apple müşterileri, özellikle iphone kullanıcıları cihazları sadece gösteriş için alıyorlar. Belki %1 lik kısmın gerçekten işine yarıyordur. Kişisel eziklik ve eksiklik hisseden tipler oluyorlar genelde. Bunun en büyük ispatı heryerde oluşan fanboy kuyruklarıdır. Bir insan bir telefon için sokakta 3 gün yatıyorsa onda zeka aramam çünkü sokak hayvanları bile 1 gün yemek vermesen gidiyor...
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kerokeso 7 yıl
umutarslan.com
1buçuk milyar telefona veriliyorsa buna 2 2,5 verilir :) 128gb ssdlerin 500lira olduğunu düşünürsek 2bin olumlu bi yaklaşım.Keşke 4-5tane disk kapasiteli laptop yapılsa da bende almayı düşünsem. edit: bir ürünün appleden pahalı olması durumunda satılamaması endişesi neden? apple bir standardımı belirliyor.Egolarınızı evde bırakın lütfen.

4-5 disk kapasiteli notebook . Bkz: Vaio Z serisi
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kanoute 7 yıl
ben aldım ürünü. 900x3a samsung laptop
windowslu macbook air gibi.

artı ve eksilerini yazayım.

aslında herşeyi artı gibi. bunu kullanınca dünden beri dedimki teknoloji baya ilerlemiş.

artıları:
ekranı, ssd performansı(windows açılıp kapanış hızı şaşırtıyor), usb 3.0 yuvası, klavye ışıklı oluşu, trackpadi,pil süresi,inceliği ve tasarımı, performansı

eksileri:

wifi çekişi düşük. modemle aynı odada 5 çekiyor , salona gidince 2 ye düşüyor. gerçi ev büyük. ama yinede bu kadar düşmemesi lazım sanırım.
micro sd yuvasına micro sd yi takınca kapağı kapanmıyor. yani micro sd kartı cebinizde taşımak zorundasınız yoksa düşebilir.
belli belirsiz bir ölü piksel çıktı bende. ama aradığımda bile bulamıyorum çoğu zaman. anormal şekilde bakması lazım birinin görebilmesi için.yada bembeyaz ,kırmızı ekranda bakacak.



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Akhunturk 7 yıl
amd ile hem globalde hem türkiyede görüşüyoruz yıl sonu çalışma ihtimalimiz olacaktır derken :) ; türkiyeden mi üretim yapacaksınız yoksa samsung teknoloji planlamasını türkiyeden mi yürütüyor koyacağı virgülü söyleyen adam :)) onuda açıklasaymış. Abi sanki Samsungun sahibi edasında eller cepte rahmetli jobsta bu karizma yoktu :)
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DH Misafiri 7 yıl
donanımhaber öz eleştiriye açık değil bunu birkez daha kanıtlamış oldu millet kuyruk acısına bastıkları için basıyor küfürü basıyor narayı tabi siz avukatsınız müvekkillerinizide kollamak zorundasınız mantığı elbette yorum yaptım silmişsiniz aferin size bi mal dedik diye birine mac book pro çamaşır yıkayıp ütüdemi yapıyor yazdık diye müvekkillerinizi korumaya devam edin apple firmasını ve onun şakşakçılarını size iyi yargısız infazlar dilerim apple ve amd cephecilerine alkışlar
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altugank 7 yıl
Çok sexi bir notebook olmuş al beni diye bağırıyor :D
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gfbekir 8 yıl
samsung apple i bitirmeye calisiyo gibi
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Erasmus78 8 yıl
iPhone ne katiller gördü.
Macbook Air'de bir çok katili gömer. Dell Adamo ile başladı işe. Sonra HP Envy'i gömdü. Demek şimdiki kaşınan Samsung'muş :D
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OnLyHack 8 yıl
kaç para
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_Gray_ 8 yıl
Arkadaşlar fiyatlarda bir değişiklik oldu mu ve alıp kullanan arkadaş var mı aranızda varsa biraz bilgi verebilir mi ?
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atakan123123 8 yıl
Lunuxu Kur'an lunux torvalsin bir sözü
Yazılım aynı sex gibidir en iyisi bedava olandir

Tabi burada devre ucuz etin yahnisi kara s özü çıkıyor en iyi Apple ama universal olsun diirsen wın kuracan..
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oktayakgoz 8 yıl

atakan123123

Lunuxu Kur'an lunux torvalsin bir sözü
Yazılım aynı sex gibidir en iyisi bedava olandir

Tabi burada devre ucuz etin yahnisi kara s özü çıkıyor en iyi Apple ama universal olsun diirsen wın kuracan..


bence linus züğürtün teki heralde. kendini böyle kandırmış.
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