MacBook Air katili Samsung 9 serisi dizüstü bilgisayarlar hakkında her şey

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Apple'ın ikinci nesil MacBook Air ailesine Samsung'dan yanıt geldi. Yapısında uçak imalatında kullanılan Duralümin isimli özel alaşımın kullanıldığı, Sandy Bridge işlemcili ve SSD sürücülü yeni dizüstü bilgisayarlar, hem incelik hem de tasarım ve performanslarıyla göz dolduruyor. Samsung 9 serisinin tüm detayları bu videomuzda.
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not 1 : şu milattan önceden kalma kablolu microfondan kurtulamadınız bir türlü. hatta onu da geçtim, artık elde armut gibi tutulup ağızdan ağıza gezen microfon mu kaldı ya? alın iki tane wireless yaka microfonu çağı yakalayın artık.
not 2 : youtube gibi videoyu istediğimiz yerden başlatıp izleyebilme olanağını sizde sunun artık isterseniz. videonun komple yüklenmesini beklemekte çağ dışı kaldı belirtmek isterim.
Yine bir fail daha Apple fanboy'undan. Apple spec'lere önem vermez, ama sadece diğerlerinden kötü olduğu zaman... İyi olduğunda konuşa konuşa bitiremezler.
Bu teknik özellik değil midir?
Hayır, belgeler, siteler, gerçeklerle kanıtladık her şeyi. Artık bu konuyu kapatalım. Samsung 9 Serisi ile ilgili bilginiz sınırlı olduğu gibi savunduğunuz Macbook Air ile de öyle. Dediğiniz her şey yanlış. Tüm incelemeler ortada. İyi günler.