MacBook Air katili Samsung 9 serisi dizüstü bilgisayarlar hakkında her şey

Apple'ın ikinci nesil MacBook Air ailesine Samsung'dan yanıt geldi. Yapısında uçak imalatında kullanılan Duralümin isimli özel alaşımın kullanıldığı, Sandy Bridge işlemcili ve SSD sürücülü yeni dizüstü bilgisayarlar, hem incelik hem de tasarım ve performanslarıyla göz dolduruyor. Samsung 9 serisinin tüm detayları bu videomuzda.

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