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MacBook Pro 2018’de ciddi bir ekran sorunu ortaya çıktı

Apple’ın halihazırdaki MacBook Pro modelini kullananlar son gelen haberlere bilgisayarlarının ekranlarındaki sorundan şikayetçi. Sorunun detayları haberimizde.
3 ay
5,9b
1
26
Taşınabilir Bilgisayarlar
Metehan Göktaş
Yazar
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Teknoloji firmaları denilince ilk akla gelen Apple’ın MacBook Pro 2018 modellerinde son gelen haberlere göre ciddi bir ekran sorunu yaşanıyor. Sorun kullanıcının kendi çabalarıyla düzeltebileceği bir durum gibi de görünmüyor.


Kalbinde Intel’in Core i9 modelini barındıran modelde GPU tarafında ise AMD’nin RX Vega 20 GPU’su kullanılmakta. Sorun kullanıcıların aktardıklarına göre bilgisayarın uzun bir süre boşta bırakılmasının ardından ortaya çıkıyor.
Ekranı kararan dizüstü uyandığında ekranda dikey hatta kırpışmalar oluşuyor. Üstelik ard arda uygulanan yeniden başlatmalar da durumu düzeltemiyor.
Hatta ilginç bir şekilde rastgele bir yeniden başlatma sonrasında problem ortadan kalkabiliyor ancak benzer şekilde çözümün boşta kalması esnasında ekran kararmasının ardından her şey başa dönüyor.

Yeni alınanda da aynı sorun 

4500$’lık fiyat etiketine sahip 15'' modelde ortaya çıkan can sıkıcı gelişme sonrasında Apple Store’a götürülen cihaz için sorgusuz sualsız birebir değişim uygulanmış. Buna karşın üzücü bir şekilde yeni teslim alınan modelde aynı olaylar yaşanmış.
Görünüşe göre Apple çalışanları sorunla daha önce de karşılaşmışlar. Son olarak her iki modelin üzerinde de MacOS Mojave 10.14.2 sürümünün kurulu olduğunu da belirtelim.

https://www.techpowerup.com/252383/apple-macbook-pro-2018-appears-to-have-a-serious-design-flaw Yorum Yaz
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Conqueror26 3 ay en beğenilen
Neyse ki alamıyoruz da böyle problemlerimiz yok. Ancak böyle yerlerden üzülüyoruz alanlar adına.
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terimer 3 ay
apple'da hata olmaz! Kullanıcıların gözleri bozuktur!
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Kerim5100 3 ay
Paranla rezil olmak lafının canlı kanıtı...
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Fenomenon 2 ay
ekranı açmayı bilmiyorsunuz sonra ekran sorunu var diyorsunuz :D
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drjacob 3 ay
klavyeden sonra sıra'da ekran var ne güzel
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Gt95 3 ay
Alanlar üstüne soğuk bir su içsin :)
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Morthor 3 ay
2015 serisinden sonrakiler alınmaz maalasef. Hem fiyatlar saçma hemde 2016 serisinden bu yana sürekli kronik problemler mevcut. :) Şu an 2015 Macbook Pro kullanıyorum ama en yakın zamanda MSI GS65 veya Razer Blade 15'e geçicem.
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silversmith 3 ay Morthor
Merhaba hocam. Ben de şu an 3 yılı aşkın süredir 2015 Mid kullanıyorum. Hiç bir problemi yok. Sadece pili eskimeye (3-4 saat gidiyor) başladı. Bilgisayarı satışa çıkardım. Oyuncu laptopu düşünüyorum sizin gibi. 2 model arasında niçin kaldığınızı öğrenebilir miyim? Asus niye düşünmediniz mesela?
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mgokhanozen 3 ay
Koyu bir Apple fani olarak hatalari esgecmek mumkun degil. Apple hatali ekranlari ucretsiz tamir eder, yenisini verir mutlaka. Keske olmasa ama tum cihazlarda boyle sorunlar olma olasiligi var.
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Tlg3 3 ay
Apple geriye gidiyo sanki
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terimer 3 ay
apple'da hata olmaz! Kullanıcıların gözleri bozuktur!
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Omisis046 3 ay
80'lerde bunun için bir çözüm üretildi aslında:

Screensaver
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viper17 3 ay
Flex kablosunu kısa yapmışlar.
MacBook Pro 2016-2018 Flexgate Problem

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Kerim5100 3 ay
Paranla rezil olmak lafının canlı kanıtı...
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***RAMMSTEIN*** 3 ay Kerim5100
Sen de olmadığına göre rezil de olmuyorsun. Kasma... :)
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rockndarkk 3 ay Kerim5100
Halt etmişsin sen!! Adamların arıza durumunda geri dönüşü olsun kullanımda sıkıntı olsun geri dönüşünü bir dene böyle konuşamazsın.
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