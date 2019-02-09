MacBook Pro 2018’de ciddi bir ekran sorunu ortaya çıktı

Teknoloji firmaları denilince ilk akla gelen Apple’ın MacBook Pro 2018 modellerinde son gelen haberlere göre ciddi bir ekran sorunu yaşanıyor. Sorun kullanıcının kendi çabalarıyla düzeltebileceği bir durum gibi de görünmüyor.

Ekranı kararan dizüstü uyandığında ekranda dikey hatta kırpışmalar oluşuyor. Üstelik ard arda uygulanan yeniden başlatmalar da durumu düzeltemiyor.

Hatta ilginç bir şekilde rastgele bir yeniden başlatma sonrasında problem ortadan kalkabiliyor ancak benzer şekilde çözümün boşta kalması esnasında ekran kararmasının ardından her şey başa dönüyor.

Yeni alınanda da aynı sorun

4500$’lık fiyat etiketine sahip 15'' modelde ortaya çıkan can sıkıcı gelişme sonrasında Apple Store’a götürülen cihaz için sorgusuz sualsız birebir değişim uygulanmış. Buna karşın üzücü bir şekilde yeni teslim alınan modelde aynı olaylar yaşanmış.

Görünüşe göre Apple çalışanları sorunla daha önce de karşılaşmışlar. Son olarak her iki modelin üzerinde de MacOS Mojave 10.14.2 sürümünün kurulu olduğunu da belirtelim.

https://www.techpowerup.com/252383/apple-macbook-pro-2018-appears-to-have-a-serious-design-flaw

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Kalbindemodelini barındıran modeldetarafında isekullanılmakta. Sorun kullanıcıların aktardıklarına göre bilgisayarın uzun bir süre boşta bırakılmasının ardından ortaya çıkıyor.