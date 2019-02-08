Apple izinsiz ekran kaydı alan uygulamaları yasaklayacak

Geçtiğimiz günlerde bazı iOS uygulamalarının ekran üzerinde kullanıcının hareketlerini kaydettiği hatta kredi kartı ve şifre gibi hassas verilerin bile maskelenmeden kayıt altına alındığı haberi tedirginlik oluşturmuştu. Apple’dan hemen hamle geldi.

Glassbox nedir?

Eleştirilerin kaynağı aslında Glassbox firmasının sunduğu bir ekran kayıt teknolojisi. Air Canada, Abercrombie & Fitch, Expedia ve Hotels.com gibi pek çok büyük platform uygulamalarında bu teknolojiye yer veriyor. Amacı ise kullanıcı deneyimini kayıt altına almak ve sonraki iyileştirmelerde bunlardan yararlanmak.

Glassbox gibi pek çok benzer teknoloji var ancak hassas verilerin maskelenmeden kayıt altına alınması sorun teşkil ediyor. Yapılan denemelerde Air Canada uygulamasının kredi kartı verilerini maskelemeden kayıt altına aldığı görülmüş. Bu durumda herhangi bir çalışan bu verilere kolayca erişebilir.

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Haberin gündeme gelmesinin ardından Apple hemen geliştiricilere uyarı maili yollayarak ilgili ekran kaydedici kodlarının kaldırılmasını istedi. Hatta bazı geliştiricilerden sadece bir gün içerisinde bunu yapması istendi ve aksi takdirde uygulamasının mağazadan silineceği bildirildi.

Görünüşe göre Apple yeni bir kişisel veri ihlali problemi ile uğraşmak istemiyor. Her ne kadar sorun doğrudan Apple kaynaklı olmasa da son dönemde yaşanan sıkıntılar şirket imajını kötü etkiliyor.

Glassbox ise yaptığı açıklamada kesinlikle kullanıcıları gizli gözetleme amacının olmadığını ve ekran kayıt araçlarının kişisel verilerin korunması kanunlarına uyduğunu ifade ediyor. Platform elde edilen verileri şifrelenmiş olarak saklıyor ve kesinlikle üçüncü taraf kişilerin erişimine sunmuyor. Ayrıca veri maskeleme özelliğinin araç içerisinde sunulduğunu da vurguluyor.