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Mach Xtreme'den mSATA formunda mini SSD: MXSSD2MMSK-M

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,8b
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HDD / SSD
knight
Haber Editörü
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Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için DDR3 bellek, USB bellek, SSD çözümleri hazırlayan Mach Xtreme, mSATA formundaki yeni SSD modeli MXSSD2MMSK-M'in basın duyurusunu gerçekleştirdi.

29.85 mm x 26.80 mm x 3.50 mm ebatlarında ve sadece 10 gram ağırlığında tasarlanan mini SSD ile ultrabooklar ve kompakt bilgisayar sistemleri hedef alınıyor. 32 GB ve 64 GB kapasiteye sahip SSD, saniyede 210 MB'a varan sıralı okuma hızı ile saniyede 100 MB'a varan sıralı yazma hızı sunuyor. MLC tipi NAND flash bellek yongasını bünyesinde barındıran SSD, çalışırken 1.4 watt, bekleme durumunda ise 0.4 watt enerji sarfiyatına sahip.
Hata öncesi kullanım süresi 1.5 milyon saat olarak açıklanan SSD'nin fiyat ve sevkiyat tarihi belirtilmemiş.

http://www.mx-technology.com/en/industrial/ssd.php?sid=40 Yorum Yaz
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station42 7 yıl ..Knight..
..Knight..




 
Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için DDR3 bellek, USB bellek, SSD çözümleri hazırlayan Mach Xtreme, mSATA formundaki yeni SSD modeli MXSSD2MMSK-M'in basın duyurusunu gerçekleştirdi.

29.85 mm x 26.80 mm x 3.50 mm ebatlarında ve sadece 10 gram ağırlığında tasarlanan mini SSD ile ultrabooklar ve kompakt bilgisayar sistemleri hedef alınıyor. 32 GB ve 64 GB kapasiteye sahip SSD, saniyede 210 MB'a varan sıralı okuma hızı ile saniyede 100 MB'a varan sıralı yazma hızı sunuyor. MLC tipi NAND flash bellek yongasını bünyesinde barındıran SSD, çalışırken 1.4 watt, bekleme durumunda ise 0.4 watt enerji sarfiyatına sahip.
 
Hata öncesi kullanım süresi 1.5 milyon saat olarak açıklanan SSD'nin fiyat ve sevkiyat tarihi belirtilmemiş.


Katılmıyorum. ben de aldım bundan. 4 ay oldu sistem iptal... Arızası aynen şöyle anlatıyım. sistem kurulu win7 - bilgisayar power tuşuna bastığınız andan itibaren 3 dk. çalışıyor sonra harddisk iletişimi kesiyor. enteresan değil mi? Neyse bakalım garantiye gönderdik ne olacak bilmiyorm. bi ton para da vermiştim. şimdilerde fiyatı da yarıya düşmüş.
Bilginize...
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JoeyBane 7 yıl
Ufacık alana 64GB koymak da bir başarı. Çoğu gereksinimi sağlar.
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aoguz 7 yıl
30 GB yetmez mi? DVD'den kurulum sonrası üzerine bir sürü internet, ofis ve bilimsel uygulama eklenmiş olan Kubuntu'm diskte 6,5 GB yer kaplıyor!
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.TRinTY. 7 yıl
aspirin_00
Orijinalden alıntı: .TRinTY. msata ssd ler bir türlü istenilen seviyeye gelemedi.Şimdi bu ssd ye gidip 200 lira para verecem ama neyine verecem 32-64 GB gibi günümüzde işletim sisteminin bile rahat çalışmasına izin vermeyecek bir kapasite,normal hdd lerden çok da ileri gidemeyen okuma-yazma performansı.Sadece erişim süresi yönünden ssd lerden beklenen özellikleri sağlayabilir.Gömülü-amaca yönelik bir takım sistemlerde kullanılabilir ancak normal pc,laptop,ultrabok ws. kullanılacak bir ürün değil bence.
32-64 GB gibi günümüzde işletim sisteminin bile rahat çalışmasına izin vermeyecek bir kapasite ben dünyaları sığdırırım.

Bilgisayara win7 64 bit kurup gerekli tüm güncelleştirmeleri yapıp,yardımcı programları(bilgisayara özel araçlar ofis multimedya programları ws) kurulduğunda benim kullanılan alanım 30 GB ı aşıyor.Bunun üzerine sistem sürücüsüne 1 tane bile oyun kuramam kaldıki diğer öenmli programları bir kenara bırakıyorum.Eskiden olduğu gibi win xp kurulup üzerine winamp kurulan zamnlar geride kaldı.
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yc#1 7 yıl
Gömülü sistemler içn uygun bir çözüm.
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.TRinTY. 7 yıl
msata ssd ler bir türlü istenilen seviyeye gelemedi.Şimdi bu ssd ye gidip 200 lira para verecem ama neyine verecem 32-64 GB gibi günümüzde işletim sisteminin bile rahat çalışmasına izin vermeyecek bir kapasite,normal hdd lerden çok da ileri gidemeyen okuma-yazma performansı.Sadece erişim süresi yönünden ssd lerden beklenen özellikleri sağlayabilir.Gömülü-amaca yönelik bir takım sistemlerde kullanılabilir ancak normal pc,laptop,ultrabok ws. kullanılacak bir ürün değil bence.
1 Yanıt Yanıtla
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aspirin_00 7 yıl .TRinTY.
.TRinTY.

msata ssd ler bir türlü istenilen seviyeye gelemedi.Şimdi bu ssd ye gidip 200 lira para verecem ama neyine verecem 32-64 GB gibi günümüzde işletim sisteminin bile rahat çalışmasına izin vermeyecek bir kapasite,normal hdd lerden çok da ileri gidemeyen okuma-yazma performansı.Sadece erişim süresi yönünden ssd lerden beklenen özellikleri sağlayabilir.Gömülü-amaca yönelik bir takım sistemlerde kullanılabilir ancak normal pc,laptop,ultrabok ws. kullanılacak bir ürün değil bence.

"32-64 GB gibi günümüzde işletim sisteminin bile rahat çalışmasına izin vermeyecek bir kapasite" ben dünyaları sığdırırım.
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Illuminn 7 yıl
Fiyatı düşünmeye gerek bile yok
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