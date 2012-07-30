Mach Xtreme'den mSATA formunda mini SSD: MXSSD2MMSK-M

Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için DDR3 bellek, USB bellek, SSD çözümleri hazırlayan Mach Xtreme, mSATA formundaki yeni SSD modeli MXSSD2MMSK-M'in basın duyurusunu gerçekleştirdi.





29.85 mm x 26.80 mm x 3.50 mm ebatlarında ve sadece 10 gram ağırlığında tasarlanan mini SSD ile ultrabooklar ve kompakt bilgisayar sistemleri hedef alınıyor. 32 GB ve 64 GB kapasiteye sahip SSD, saniyede 210 MB'a varan sıralı okuma hızı ile saniyede 100 MB'a varan sıralı yazma hızı sunuyor. MLC tipi NAND flash bellek yongasını bünyesinde barındıran SSD, çalışırken 1.4 watt, bekleme durumunda ise 0.4 watt enerji sarfiyatına sahip.



Hata öncesi kullanım süresi 1.5 milyon saat olarak açıklanan SSD'nin fiyat ve sevkiyat tarihi belirtilmemiş.



http://www.mx-technology.com/en/industrial/ssd.php?sid=40