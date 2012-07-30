Mach Xtreme'den mSATA formunda mini SSD: MXSSD2MMSK-M

Haber Editörü
Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için DDR3 bellek, USB bellek, SSD çözümleri hazırlayan Mach Xtreme, mSATA formundaki yeni SSD modeli MXSSD2MMSK-M'in basın duyurusunu gerçekleştirdi.
29.85 mm x 26.80 mm x 3.50 mm ebatlarında ve sadece 10 gram ağırlığında tasarlanan mini SSD ile ultrabooklar ve kompakt bilgisayar sistemleri hedef alınıyor. 32 GB ve 64 GB kapasiteye sahip SSD, saniyede 210 MB'a varan sıralı okuma hızı ile saniyede 100 MB'a varan sıralı yazma hızı sunuyor. MLC tipi NAND flash bellek yongasını bünyesinde barındıran SSD, çalışırken 1.4 watt, bekleme durumunda ise 0.4 watt enerji sarfiyatına sahip.
Hata öncesi kullanım süresi 1.5 milyon saat olarak açıklanan SSD'nin fiyat ve sevkiyat tarihi belirtilmemiş.
http://www.mx-technology.com/en/industrial/ssd.php?sid=40 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Katılmıyorum. ben de aldım bundan. 4 ay oldu sistem iptal... Arızası aynen şöyle anlatıyım. sistem kurulu win7 - bilgisayar power tuşuna bastığınız andan itibaren 3 dk. çalışıyor sonra harddisk iletişimi kesiyor. enteresan değil mi? Neyse bakalım garantiye gönderdik ne olacak bilmiyorm. bi ton para da vermiştim. şimdilerde fiyatı da yarıya düşmüş.
Bilginize...
Bilgisayara win7 64 bit kurup gerekli tüm güncelleştirmeleri yapıp,yardımcı programları(bilgisayara özel araçlar ofis multimedya programları ws) kurulduğunda benim kullanılan alanım 30 GB ı aşıyor.Bunun üzerine sistem sürücüsüne 1 tane bile oyun kuramam kaldıki diğer öenmli programları bir kenara bırakıyorum.Eskiden olduğu gibi win xp kurulup üzerine winamp kurulan zamnlar geride kaldı.
"32-64 GB gibi günümüzde işletim sisteminin bile rahat çalışmasına izin vermeyecek bir kapasite" ben dünyaları sığdırırım.