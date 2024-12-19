Seagate, HAMR teknolojili 32 TB sabit diskini nihayet piyasaya sürüyor

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Tam Boyutta Gör Seagate, şimdiye kadarki en büyük kapasiteli sabit diskini nihayet piyasaya sunuyor. HAMR teknolojisini kullanan disk, 32 TB depolama kapasitesine sahip.

Seagate'in yeni Mozaic 3+ platformunu kullanarak ısı destekli manyetik kayıt (HAMR) teknolojisine dayalı bir sabit disk ürettiğini söylemesinin üzerinden neredeyse bir yıl geçti. Seagate'in ilk olarak 2007 yılında üzerinde çalışmaya başladığı HAMR teknolojisi nihayet genel kullanıma sunuluyor.

Mozaic 3+ tabanlı Exos diskler başlangıçta seçilmiş müşterilere küçük miktarlarda piyasaya sürüldü, şimdi ise seri üretime geçen diskler yakında satışa çıkacak. Seagate ayrıca, shingled manyetik kayıt (SMR) depolama biçimini kullanan 32 TB'lık bir model ve geleneksel manyetik kayıt (CMR) kullanan 30 TB'lık bir model içeren Exos M HDD'leri için ürün sayfasını sessizce yayınladı.

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Mevcut bilgisayarlarla uyumlu

İlk Mozaic 3+ sabit disklerin aksine, Exos M sürücüler mevcut bilgisayarlarla uyumlu, bu da kitlesel olarak benimsenmesi için büyük önem arz ediyor.

Seagate'in şu anda yüksek kapasiteli disklerdeki ana rakibi, Ekim ayında 32 TB modeli de içeren ePMR tabanlı sürücüleri piyasaya süren Western Digital. Seagate 32TB HAMR sürücüsünü ilk piyasaya süren şirket olsa da, Western Digital genel kullanıma ilk sunan şirket olmayı başardı. Her iki durumda da, iki şirket kapasite yarışında başa baş gidiyor, ancak Seagate HAMR sayesinde gelecekteki sürümlerde üstünlük sağlayabilir.

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Seagate, HAMR teknolojili 32 TB sabit diskini piyasaya sürüyor