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Mad Catz, F.R.E.Q TE 7.1 kulaklık modelini duyurdu

3 yıl
6,9b
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mad Catz, F.R.E.Q TE 7.1 kulaklık modelini duyurdu
 
Kısa süre önce detaylarına burada yer verdiğimiz yeni oyuncu faresi R.A.T PRO S'i tanıtan Mad Catz, ayrıca yeni hazırladığı F.R.E.Q TE 7.1 kulaklık modelini de görücüye çıkarttı.
Siyah, beyaz ve kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle hazırlanan Mad Catz F.R.E.Q TE 7.1, kafa üstü formunda karşımıza çıkıyor ve köşeli hatlara sahip tasarım diliyle oldukça dikkat çekici görünüyor. Adından da anlaşılabileceği üzere 50mm sürücüyleriyle 7.1 çevresel ses (Sadece bilgisayar) verebilen kulaklık, bu sayede 360 derecelik bir işitsel deneyim ortaya koyuyor ve çıkartılabilir mikrofon birimiyle sesli görüşme işlemini de rahatlıkla yerine getirebiliyor.
20 Hz- 20 kHz frekans tepki aralığı bulunan Mad Catz F.R.E.Q TE 7.1, 3.5mm kablosu üzerinden Windows sistemler yanında PlayStation 4 ile Xbox One gibi yeni nesil oyun konsollarıyla da aktif olarak kullanabiliyor. iOS ile Android işletim sistemi akıllı cihazlarla da çalışabilen kulaklık, firma tarafından belirtildiği kadarıyla hem kendisi hem de mikrofon birimi için turnuva seviyesinde gürültü önleme gerçekleştirebiliyor. 
100$ fiyat etiketi bulunan Mad Catz F.R.E.Q TE 7.1, yıl sonuna doğru satışa çıkıyor.
Mad Catz, F.R.E.Q TE 7.1 kulaklık modelini duyurdu
 

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Batw0 3 yıl
Fiyat doğru verildiyse eğer Razer ve daha birçok Oyuncu donanımı üreten firmadan daha kalitelidir Mad Catz. Eminim Birçok oyuncu bu kulaklığı tercih edecektir.. Gerek Fiyatı gerek Mad Catz kalitesinden dolayı.
Birde S.T.R.I.K.E 5 ve S.T.R.I.K.E 7 Klavyeleri vardır ki.. Sadece izleyerek bile tatmin olabilirsin :G
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