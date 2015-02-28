Mad Catz, MWC 2015 öncesi S.U.R.F.R. ve L.Y.N.X. 3 isimli oyun kontrolcülerini görücüye çıkarttı

Hazırladığı üst seviye oyuncu donanımları ile tanıdığımız firmalardan Mad Catz, 2015 Mobil Dünya Kongresi öncesi geliştirdiği yeni S.U.R.F.R. ve L.Y.N.X. 3 isimli oyun kontrolcülerimi kullanıcıların beğenesine sundu.

Genel olarak akıllı telefonlar için hazırlanan modellerden S.U.R.F.R, üzerinde yer alan QWERY tuş takımıyla dikkat çekiyor ve bu sayede oyun içi sohbet sürecine büyük katkı sağlayabiliyor. Farklı boyuttaki akıllı telefonları üzerinde taşıyan, ekstra olarak da Android TV ya da standart bilgisayar modelleriyle de kullanılabilen kontrolcü, sağ ile sol tarafına yerleştirilen kontrol butonlarıyla hem üst seviye oyun deneyimi vaat ediyor hem de fare imlecinin yönetilmesine imkan tanıyor. Siyah, beyaz ve kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle hazırlanan S.U.R.F.R, hem oyun hem de medya için toplu bir çözüm ortaya koyarak L.Y.N.X. 3'e göre daha fazla özellikle geliyor.

Hazırlanan L.Y.N.X. 3 modeli ise yine üzerinde farklı boyutlardaki akıllı telefonları taşıyabiliyor ve sadece oyuna odaklı bir çözüm oluşturuyor. Üç adet yön butonu, arka butonlar ve standart ABXY tuşlarıyla gelen kontrolcü, S.U.R.F.R gibi Android işletim sistemli bütün cihazlarla aktif olarak kullanılabiliyor ve katlanabilir yapısıyla da rahatlıkla taşınabiliyor.

Mad Catz'in mobil odaklı oyun kontrolcülerinden S.U.R.F.R 80$, L.Y.N.X. 3 ise 70$ fiyat etiketleriyle Mayıs ayı içerisinde satışa çıkıyor.

http://www.androidauthority.com/mad-catz-surfr-lynx3-controllers-mwc-2015-590340/