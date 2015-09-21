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Mad Catz'den profesyonel turnuva oyuncularına özel yeni fare: R.A.T PRO S

3 yıl
6,8b
1
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mad Catz'den profesyonel turnuva oyuncularına özel yeni fare: R.A.T PRO S
Oyunculara özel çevre birimleriyle tanıdığımız firmalardan Mad Catz, profesyonel turnuvaları hedef alarak hazırladığı yeni faresi R.A.T PRO S'i resmi olarak görücüye çıkarttı.
Firmanın alıştığımız sıra dışı tasarım çizgisi devam ettiren R.A.T PRO S, sistemler ile dolanmaya karşı özel tasarlanan USB kablosuyla bağlantı kuruyor ve bünyesinde yer alan Pixart PMW3310 model isimli 5000 DPI'lık kızılötesi optik sensörüyle oldukça yüksek hassasiyet ve performans ortaya koyabiliyor. Farklı DPI değerleri arasındaki geçiş işlemini üstündeki özel butonuyla yerine getirebilen oyuncu faresi, 77 gramlık ağırlığıyla da rahat bir kullanım vaadediyor.
Özel gövdesi kişiye göre özelleştirilebilen Mad Catz R.A.T PRO S, dahili hafızasıyla farklı oyunlar için 3 adet profil taşıyor ve böylece turnuvaya gidildiği zaman özel ayar yapma ihtiyacı ortadan kaldırabiliyor. Sekiz adet programlanabilir buton ile gelen fare, 20 milyon tıklama ömrüyle de uzun yıllar eşlik edebilecek bir çözüm oluşturuyor.
70$ fiyat etiketi bulunan Mad Catz R.A.T PRO S, önümüzdeki ay içerisinde raflardaki yerini alıyor.
Mad Catz'den profesyonel turnuva oyuncularına özel yeni fare: R.A.T PRO S
 

http://www.techpowerup.com/216181/mad-catz-announces-the-r-a-t-pro-s-tournament-grade-gaming-mouse.html Yorum Yaz
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