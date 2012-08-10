Magellan'dan 5 yeni Roadmate navigasyon cihazı

Navigasyon sektöründeki önemli firmalardan olan Magellan, kısa mesaj yoluyla gelen aramaları cevaplayarak sürücülerin dikkatini dağıtmayacak çözümler sunan yeni Roadmate modellerini tanıttı.





Yeni modeller 4.3 inçlik RoadMate 2240T-LM, 4.3 inçlik RoadMate 2255T-LMB, 5 inçlik RoadMate 5240T-LM, 5 inçlik RoadMate 5255T-LM ve 5 inçlik RoadMate 5265T-LMB şeklinde sıralanıyor. Tüm modeller hem yatay hem de dikey modda kullanılabiliyor.





RoadMate 5255T-LM ve RoadMate 5265T-LMB modeli kablosuz arka kamera uyumluluğu sunuyor. Kablosuz arka kamera Magellan'ın ödüllü bir ürünü ve aracın arkasına monte edilerek daha güvenli bir sürüş ve takip imkanı sağlıyor. Kamera 150$ olarak ayrıca satılıyor.





RoadMate 2255T-LMB ve RoadMate 5265T-LMB modelinde ise Bluetooth Safe Texting özelliği mevut. Bu özellik sürücünün gelen aramalara, yolda olduğunu ve sonra arayacağını belirten bir mesaj veya aracın o anki konumunu ve varış noktasına olan kalan zamanı gösteren bir mesaj ile cevap vermesini sağlıyor. Blueooth ile de sürücüler telefonlarına bağlanarak eller serbest görüşme yapabiliyor.





Modellerde bulunan diğer ortak özellikler ise ömür boyu trafik ve harita güncellemeleri, trafik kamera alarmı, özel OneTouch menüsü, bağlantı noktası görünümü şeklinde.





Modeller Eylül ayında 160$-300$ arasında değişen fiyatlarla satışa sunulacak.