Magellan'dan 5 yeni Roadmate navigasyon cihazı

Haber Editörü
Navigasyon sektöründeki önemli firmalardan olan Magellan, kısa mesaj yoluyla gelen aramaları cevaplayarak sürücülerin dikkatini dağıtmayacak çözümler sunan yeni Roadmate modellerini tanıttı.
Yeni modeller 4.3 inçlik RoadMate 2240T-LM, 4.3 inçlik RoadMate 2255T-LMB, 5 inçlik RoadMate 5240T-LM, 5 inçlik RoadMate 5255T-LM ve 5 inçlik RoadMate 5265T-LMB şeklinde sıralanıyor. Tüm modeller hem yatay hem de dikey modda kullanılabiliyor.
RoadMate 5255T-LM ve RoadMate 5265T-LMB modeli kablosuz arka kamera uyumluluğu sunuyor. Kablosuz arka kamera Magellan'ın ödüllü bir ürünü ve aracın arkasına monte edilerek daha güvenli bir sürüş ve takip imkanı sağlıyor. Kamera 150$ olarak ayrıca satılıyor.
RoadMate 2255T-LMB ve RoadMate 5265T-LMB modelinde ise Bluetooth Safe Texting özelliği mevut. Bu özellik sürücünün gelen aramalara, yolda olduğunu ve sonra arayacağını belirten bir mesaj veya aracın o anki konumunu ve varış noktasına olan kalan zamanı gösteren bir mesaj ile cevap vermesini sağlıyor. Blueooth ile de sürücüler telefonlarına bağlanarak eller serbest görüşme yapabiliyor.
Modellerde bulunan diğer ortak özellikler ise ömür boyu trafik ve harita güncellemeleri, trafik kamera alarmı, özel OneTouch menüsü, bağlantı noktası görünümü şeklinde.
Modeller Eylül ayında 160$-300$ arasında değişen fiyatlarla satışa sunulacak.
http://www.magellangps.com/Products/Vehicle-Navigation Yorum Yaz Paylaş Tweetle
160-300$ arasında değişen fiyatlarla satılan ürüne 150$ kamera opsiyonu mu?
Yok artık... Eğer bir navigasyon cihazında standart VIDEO-IN girişi (sanırım 2,5mm jak) varsa Hong-Kong ya da Çin'den kargo dahil 25-30 dolara alacağınız her türlü kablosuz (wireless) kamera aynı işi görür. Kablolu olanlar daha da ucuz, fakat montajı daha zor.
Kablosuz kameranın bir tarafını direk navigasyon cihazının video-in girişine ve diğer tarafını aracınızın arka stop lambasını açıp geri vites lambasına (veya stop lambasını açmadan buraya enerji götüren soketi çıkartıp üzerindeki geri vites lambasına enerji götüren uca) bağlayarak kullanabilirsiniz. Kamerayı da en güzeli plakanın hemen üstüne silikonla yapıştırın veya bir oto elektrikçiye iki akılı saç civatasıyla bağlatın. Plaka lambasına gelen kablonun çıktığı delikten yakınına matkapla ufak bir delik açtırarak kameranın kablosunu arka kapak içine verecekler. Kablonun enerji uçları da geri vites lambasından enerji alacak. Montajı çok basit yani. Böylece siz aracı geri vitese attığınız anda kameraya enerji gelecek ve kamera "wireless" görüntü sinyalini alıcıya, oradan da navigasyon cihazına iletilecek. Navigasyon cihazının yazılımı da video sinyali geldiğ anda ekrana arka kameradaki görüntüyü getirir ve yanaşırsınız. Vitesi boşa veya ileriye attığınızda navigasyon cihazı arka kamera görüntüsünü kapatır ve tekrar ekrana navigasyon programı gelir.
Pöffff
Eger bu alette video in girisi varsa ve kamera oraya baglanıyorsa hong kong dan kargo dahil fiyat 25 dolara kamera getir bagla. bu ne yav 150 dolar kameramı olur? Naletten kücücük bi kamera zaten.