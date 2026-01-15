Yeni nesil TV markası İFFALCON Türkiye’ye giriş yaptı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Eğlence, oyun ve dijital içerik tüketimini genç neslin alışkanlıkları doğrultusunda şekillendiren yeni nesil TV markası iFFALCON, Türkiye pazarına resmen giriş yaptı. Marka Türkiye’deki tüketiciler için ekran teknolojilerine yeni bir bakış açısı sunuyor.

İFFALCON kimdir?

2017 yılında kurulan iFFALCON markası 2020 yılında Avrupa pazarına açıldı. 2022 yılında IFA tüketici elektroniği fuarında ilk kez tanıttığı Q72 4K QLED televizyon modeli, dünya genelinde 1,5 milyon adedin üzerinde satış rakamına ulaşarak markanın ürün performansına duyulan ilgiyi ortaya koydu.

2023’te küresel satışları 2 milyon adedi aşan marka, ürün portföyünün farklı pazarlarda istikrarlı bir talep gördüğünü gösterdi. 2025 yılında Latin ve Kuzey Amerika pazarlarına yönelik genişleme adımlarını hızlandıran iFFALCON, 2026 itibarıyla Türkiye pazarına da adım atarak küresel büyüme stratejisinde yeni ve stratejik bir döneme girdi.

Garmin D2 Mach 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 ay önce eklendi

QD Mini LED ekran teknolojisi, yüksek yenileme hızları ve dengeli performans yaklaşımıyla öne çıkan marka, Türkiye pazarında özellikle genç tüketiciler ve teknolojiyle iç içe yaşayan kullanıcılar için güçlü bir alternatif olmayı hedefliyor.

Türkiye’de satışa sunulan iFFALCON ürün gamı; U95A, U75A, U65A ve S55 akıllı televizyon modellerinden oluşuyor. Farklı ekran boyutları ve kullanım senaryolarına göre şekillenen bu televizyon modelleri, QD Mini LED teknolojisi sayesinde yüksek parlaklık ve gelişmiş kontrast seviyeleri sunarak hem karanlık hem de aydınlık sahnelerde detaylı görüntüler sağlıyor.

Tam Boyutta Gör

Yüksek yenileme hızları ve akıcı görüntü performansı; özellikle oyun ve spor içeriklerinde hareket netliğini korurken, sinematik içerikler için daha doğal ve etkileyici bir izleme deneyimi sunuyor. Akıllı özelliklerle donatılan iFFALCON TV modelleri, günlük kullanımda pratiklik sağlıyor ve farklı içerik türleri arasında daha sezgisel geçişler yapılmasına olanak tanıyor.

iFFALCON markası ayrıca 13–20 Ocak 2026 tarihleri arasında geçerli olmak üzere U95A ve U75A akıllı TV modelleri için ön sipariş veren tüketicilerine özel bir kampanya sunuyor. Kampanya kapsamında, sınırlı sayıdaki ilk tüketicilere Arsenal forması ile TOD platformunda 2 aylık abonelik veya Arsenal & iFFALCON logolu futbol topu hediye edilecek. Yine kampanya kapsamında tüketiciler, ekstra 1 yıllık garanti hakkı ve 3 aylık TOD üyeliği avantajına da sahip olabilecek.

Tam Boyutta Gör

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: