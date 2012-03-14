Maingear'dan 21.5 inçlik hepsi-bir-arada bilgisayar : Solo 21

Pek çok segmentte farklı bilgisayar modelleriyle ödül almış Maingear firması konfigürasyon seçimini tüketiciye bıraktığı yeni hepsi-bir-arada PC modeli Solo 21'i resmi olarak tanıttı.





21.5 inçlik 1080p çözünürlükte LED ekran barındıran Solo 21 modeli; 3.3GHz hızında çalışan Intel Core™ i3 2125 işlemci, USB 3.0, SATA 6G, 32nm ve 22nm fabrikasyon sürecine sahip işlemcilere uyumlu Intel DH61AG anakart, 4GB DDR3 1333MHz RAM, 32GB SSD bellekli 500GB HDD, DVD yazıcı, USB 3.0, USB 2.0, Bluetooth WiFi, Windows 7 Home Premium 64-bit işletim sistemi şeklinde standart özellikler sunuyor..





Standart konfigürasyon taşıyan Solo 21 modeli 999$ başlangıç fiyatına sahip. Core i7 2600s işlemci seçeneği, 10 noktadan dokunmatik ekran, 16GB'a kadar RAM, 2TB'a kadar 7200 devir/dakika HDD, 6 renk seçeneğinin yanında kişiselleştirilebilen kasa rengi şeklinde yükseltme imkanı da mevcut.





Solo 21 hepsi-bir-arada PC modelinin satışına 23 Mart tarihinde başlanacağı açıklandı.