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Makyajlı 2020 Volkswagen Passat tanıtıldı: Yeni motor ve teknolojiler

Avrupa'da satılan makyajlı 2020 Volkswagen Passat tanıtıldı. Tasarımında büyük bir değişim yaşanmayan aracın teknolojileri yenilendi. İşte 2020 Volkswagen Passat'ın tüm özellikleri:
3 ay
21,3b
1
52
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Makyajlı 2020 Volkswagen Passat tanıtıldı: Yeni motor ve teknolojiler
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Nesil değiştiren ABD’li Passat’ın geçtiğimiz haftalarda tanıtılmasından sonra sıra Avrupa pazarındaki modele geldi. Makyajlanan 2020 Volkswagen Passat, Cenevre Otomobil Fuarı öncesinde resmi olarak tanıtıldı. Önümüzdeki yaz satışa çıkması beklenen 2020 Volkswagen Passat’ın dış tasarımında büyük bir değişim yok. Fakat teknoloji tarafında önemli sayılabilecek güncellemeler mevcut.

Makyajlı 2020 Volkswagen Passat’ın yeniden elden geçirilen tampon ve ızgara dikkat çekerken, aydınlatma grubunda IQ.Light adı verilen LED matrix farlar opsiyonel olarak sunuluyor. Grafikleri elden geçirilen stop lambalarında da standart olarak LED teknolojisine yer verilen aracın arka kısmında geniş Passat yazısı dikkat çekiyor. Boyutları 17 ila 19 inç arasında değişen yeni jantlara kavuşan 2020 Volkswagen Passat’ta yeni renk seçeneklerine de yer veriliyor.

Multimedya sisteminde "Hey Volkswagen" özelliği

Makyajlı Volkswagen Passat’ın kabin tarafında da bazı güncellemeler mevcut. Yeni bir direksiyona yer verilen yaşam alanında trim kalitesinin arttırıldığı söyleniyor. Ayrıca havalandırmaların arasında analog saatin artık kullanılmadığını görüyoruz. 2020 Volkswagen Passat’ın kabinindeki bir diğer değişim 11.7 inçlik dijital gösterge panelinde. Yeniden elden geçirilen ekranın grafik performansının yükseltildiği, piksel yoğunluğunun ve parlaklığın iyileştirildiği ifade ediliyor.

2020 Volkswagen Passat’ın bilgi-eğlence sisteminde de üçüncü jenerasyona geçilmiş. MIB3 adıyla bilinen sistemde 6.5, 8.0 ve 9.2 inç ekran seçenekleri bulunuyor. Yenilenen sistemde çevrim içi servisler ve Wi-Fi bağlantı noktası özelliği için entegre SIM kart mevcut. Menüleri daha sezgisel çalışan sistemde sesli komut özelliği bulunuyor. Bu özellik, “Hey Volkswagen” komutuyla aktif oluyor. Ayrıca iPhone kullanıcıları için kablosuz Apple CarPlay desteği sunuluyor.

Kaputun altında benzinli ve dizel seçenekler mevcut 

Makyajlı 2020 Volkswagen Passat’ın kaputunun altında dizel ve benzinli seçenekler mevcut. Benzin tarafındaki 1.5 litre TSI ünite 148 beygir güç üretiyor. Bunun yanı sıra 187 beygir ve 268 beygir güç üreten 2.0 litre TSI üniteler de mevcut. Dizel tercih edenler için de yeni 2.0 litre TDI Evo adı verilen 148 beygirlik üniteye yer veriliyor. Bu motora 118 beygirlik 1.6 litre TDI’ın yanı sıra 187 ve 236 beygir güç seçenekleri bulunan 2.0 litre TDI üniteler eşlik ediyor.

Hibrit versiyonu da yenilendi 

Gelişmiş hibrit sistemiyle seriye yeniden dahil edilen Passat GTE versiyonunda 13 kWh lityum iyon bataryaya geçilmiş. Bu da aracın yalnızca elektrikli modda 55 km menzile sahip olmasını sağlamış. Hibrit versiyonda 1.4 litre TSI, bir elektrik motoru ve özel olarak geliştirilen 6 ileri DSG kullanılıyor. Bu sistem toplamda 215 beygir güç üretiyor.

2020 Volkswagen Passat’ın sürücü asistan sistemleri de güncellenmiş. Acil durum direksiyon asistanı ve sezgisel hız sabitleyici bu özellikler arasında. Yeni hız sabitleyicinin GPS verilerini kullanarak viraj ve kavşaklara yaklaşırken otomatik olarak yavaşladığı söyleniyor. Ayrıca kamera yardımıyla hız limitlerini algılıyor ve hızını ona göre ayarlayabiliyor. Yeni gelen Travel Assist sistemi de seviye 2 otonom sürüşe olanak sağlıyor. Bu sistem sayesinde araç 210 km/s hıza kadar kendi kendini sürebiliyor.


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Tolgá 3 ay en beğenilen
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Statistik 3 ay
basligi gordukten sonra Süreyya hanimin resmini gormek icin habere girenler?
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Jeopol 3 ay
Dsg olduğu sürece benim için yok hükmünde.
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1 Avatar
DH Misafiri 3 ay
Bütün markalar Mazda'dan tasarım dersli almalı
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haberelectro 3 ay
Arabanin tasarimi gayet modern. Kim ne derse desin dunya piyasasinda passat kadar guclu D segment arac yok.
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Afyonteam 3 ay
Bizimde doğan Şahin neyse almanlardada Ww odur
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asaltek 3 ay
Yazık etmişler. Öyle kötü bir makyaj ki, buram buram erimiş plastik kokuyor.
B5 'den beri daha yeni yeni kıvama gelmeye başlamıştı halbuki ve son kasa gayet asildi.
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yc#1 3 ay
VW tasarımcılarını acilen Fransızların yanına staja yollasın.
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DH Misafiri 3 ay
Aynı tas, aynı hamam. Değişen birşey yok
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BurakMolla 3 ay
Bkz. no make-up makyajı nasıl yapılır?
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duygucelik1 3 ay
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MHEC 3 ay
Elektrik ile menzil çok kısa olmuş. En azından 200 300 km olması gerek.
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ridleyscott 3 ay MHEC
Günlük dünyayı ortalaması 30 km mi öyle bir şey. Yani çoğunluk işe gidiş gelişte 30-40 km menzile ihtiyaç duyuyor. Ayni cep telefonu gibi akşamdan akşama kısa sürede şarj olabilecek, bataryalar az olduğu için hafif ve yer tasarrufu sağlayan , üretim maliyeti tam elektrikli sisteme göre çok çok daha düşük ve istenildiği zaman fosil yakıtla sınırsız km kat edebilecek optimum bir sistem bu aslında.
Yeni nesil evlerde , kapalı garajlarda her daireye bir hat verilse, akşam aracı şarja bırakıp sabah alıp devam etseniz gündelik tüm ihtiyaçlar nerede ise sıfır maliyetle halledilebilir.
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drmelihx 3 ay
Direksiyon ve ekran güzel kim ne derse desin..
Dsg yerine de aisin ya da zf sanziman koysalar 10 sene keyifle binilir..(Sadece hayal, asla yapmazlar böyle bir güzellik)
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