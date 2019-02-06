Makyajlı 2020 Volkswagen Passat tanıtıldı: Yeni motor ve teknolojiler

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Nesil değiştiren ABD’li Passat’ın geçtiğimiz haftalarda tanıtılmasından sonra sıra Avrupa pazarındaki modele geldi. Makyajlanan 2020 Volkswagen Passat, Cenevre Otomobil Fuarı öncesinde resmi olarak tanıtıldı. Önümüzdeki yaz satışa çıkması beklenen 2020 Volkswagen Passat’ın dış tasarımında büyük bir değişim yok. Fakat teknoloji tarafında önemli sayılabilecek güncellemeler mevcut.

Makyajlı 2020 Volkswagen Passat’ın yeniden elden geçirilen tampon ve ızgara dikkat çekerken, aydınlatma grubunda IQ.Light adı verilen LED matrix farlar opsiyonel olarak sunuluyor. Grafikleri elden geçirilen stop lambalarında da standart olarak LED teknolojisine yer verilen aracın arka kısmında geniş Passat yazısı dikkat çekiyor. Boyutları 17 ila 19 inç arasında değişen yeni jantlara kavuşan 2020 Volkswagen Passat’ta yeni renk seçeneklerine de yer veriliyor.

Multimedya sisteminde "Hey Volkswagen" özelliği

Makyajlı Volkswagen Passat’ın kabin tarafında da bazı güncellemeler mevcut. Yeni bir direksiyona yer verilen yaşam alanında trim kalitesinin arttırıldığı söyleniyor. Ayrıca havalandırmaların arasında analog saatin artık kullanılmadığını görüyoruz. 2020 Volkswagen Passat’ın kabinindeki bir diğer değişim 11.7 inçlik dijital gösterge panelinde. Yeniden elden geçirilen ekranın grafik performansının yükseltildiği, piksel yoğunluğunun ve parlaklığın iyileştirildiği ifade ediliyor.

2020 Volkswagen Passat’ın bilgi-eğlence sisteminde de üçüncü jenerasyona geçilmiş. MIB3 adıyla bilinen sistemde 6.5, 8.0 ve 9.2 inç ekran seçenekleri bulunuyor. Yenilenen sistemde çevrim içi servisler ve Wi-Fi bağlantı noktası özelliği için entegre SIM kart mevcut. Menüleri daha sezgisel çalışan sistemde sesli komut özelliği bulunuyor. Bu özellik, “Hey Volkswagen” komutuyla aktif oluyor. Ayrıca iPhone kullanıcıları için kablosuz Apple CarPlay desteği sunuluyor.

Kaputun altında benzinli ve dizel seçenekler mevcut

Makyajlı 2020 Volkswagen Passat’ın kaputunun altında dizel ve benzinli seçenekler mevcut. Benzin tarafındaki 1.5 litre TSI ünite 148 beygir güç üretiyor. Bunun yanı sıra 187 beygir ve 268 beygir güç üreten 2.0 litre TSI üniteler de mevcut. Dizel tercih edenler için de yeni 2.0 litre TDI Evo adı verilen 148 beygirlik üniteye yer veriliyor. Bu motora 118 beygirlik 1.6 litre TDI’ın yanı sıra 187 ve 236 beygir güç seçenekleri bulunan 2.0 litre TDI üniteler eşlik ediyor.

Hibrit versiyonu da yenilendi

Gelişmiş hibrit sistemiyle seriye yeniden dahil edilen Passat GTE versiyonunda 13 kWh lityum iyon bataryaya geçilmiş. Bu da aracın yalnızca elektrikli modda 55 km menzile sahip olmasını sağlamış. Hibrit versiyonda 1.4 litre TSI, bir elektrik motoru ve özel olarak geliştirilen 6 ileri DSG kullanılıyor. Bu sistem toplamda 215 beygir güç üretiyor.

2020 Volkswagen Passat’ın sürücü asistan sistemleri de güncellenmiş. Acil durum direksiyon asistanı ve sezgisel hız sabitleyici bu özellikler arasında. Yeni hız sabitleyicinin GPS verilerini kullanarak viraj ve kavşaklara yaklaşırken otomatik olarak yavaşladığı söyleniyor. Ayrıca kamera yardımıyla hız limitlerini algılıyor ve hızını ona göre ayarlayabiliyor. Yeni gelen Travel Assist sistemi de seviye 2 otonom sürüşe olanak sağlıyor. Bu sistem sayesinde araç 210 km/s hıza kadar kendi kendini sürebiliyor.