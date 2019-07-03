Makyajlı Opel Astra tanıtıldı: Gelmiş geçmiş en verimli Astra

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Yeni nesil Opel Astra’nın 2021 yılında üretime gireceğinin duyurulmasının ardından merakla beklenen makyajlı kasanın haberi de bugün geldi. Makyajlı Opel Astra tasarım alanında küçük, teknoloji ve motor tarafında ise oldukça önemli yeniliklerle tanıtıldı. Altı çizilen nokta ise makyajlı Opel Astra’nın şimdiye kadarki en verimli Astra olması.

Makyajlı Opel Astra’nın CO2 emisyonu %19 oranında düşürülmüş. Ayrıca tamamı Euro 6d uyumlu yeni nesil motorlar sayesinde yakıt tüketimi de aşağı çekilmiş. Söz konusu motorlar arasında PSA kaynaklı 1.2 litre üç silindirli turbo benzinli ünite bulunuyor. Bu ünitenin 110 beygir güç – 195 Nm tork, 130 beygir güç – 225 Nm tork ve 145 beygir güç – 225 Nm tork üreten versiyonları mevcut.

Bunun yanı sıra bir de 145 beygir güç ve 236 Nm tork üreten 1.4 litre benzinli motor bulunuyor. Düşük hacimli motorlar 6 ileri manuel şanzımanla kombine edilirken, 1.4 litre motor ise 7 ileri CVT ile satın alınabiliyor.

Opel tarihinde bir ilk: 9 ileri otomatik şanzıman

Makyajlı Opel Astra’nın dizel kanadında ise yine PSA kaynaklı 1.5 litre üç silindirli turbo motorlar görüyoruz. Söz konusu motorun üç farklı versiyonu mevcut. Giriş seviyesinde 105 beygir güç ve 160 Nm tork üretirken, bir üst seviyede 122 beygir güç ve 300 Nm tork üretiyor. Bu iki versiyon da 6 ileri manuel şanzımanla kombine ediliyor.

Dizel-otomatik arayanlar için de Opel tarihinde bir ilk olarak 9 ileri otomatik şanzıman sunuluyor. Bu şanzımanın eşlendiği dizel motor 122 beygir güç ve 285 Nm tork üretiyor. Benzinli motorların yakıt tüketimi WLTP ölçümlerine göre 100 km’de 5.2 ile 5.9 litre arasında değişirken, dizel motorlarda bu değerler 100 km’de 4.4 ile 5.3 litre arasında seyrediyor.

"Makyajlı Opel Asta, aerodinamik konusunda sınıf lideri"

Makyajlı Opel Astra ile ilgili dikkat çeken noktalardan biri de aerodinamik konusu. Rüzgar tünelinde yoğun mesai harcayan şirket, hava sürtünme katsayısını hatchback modelde 0.26, station wagon türevinde ise 0.25 Cd’ye çekmeyi başarmış.

Makyajlı Opel Astra’ya kablosuz şarj ünitesi, Bose ses sistemi ve ısıtmalı ön cam gibi opsiyonlar eklenmiş. Aynı zamanda araçları, yayaları ve trafik işaretlerini algılayan dijital ön kamera da makyajlı Opel Astra’nın donanımları arasında yerini almış. Geri görüş kamerasının kalitesi arttırılırken, bu kameranın birlikte çalıştığı yeni Multimedia Navi Pro bilgi-eğlence sisteminin arayüzü daha akıllı, hızlı ve sezgisel hale getirilmiş.

Makyajlı Opel Astra’nın multimedya sistemi Multimedia Radio, Multimedia Navi ve Multimedia Navi Pro adında üç farklı versiyona sahip ve son versiyonda 8 inç dokunmatik ekran bulunuyor. Dijital hız göstergesine sahip yeni gösterge paneli de donanımlar arasında. Makyajlı Opel Astra’nın satışa sunulacağı tarih ve fiyatı henüz bilinmiyor.

https://int-media.opel.com/en/19-cent-lower-co2-most-efficient-astra-ever#prettyPhoto