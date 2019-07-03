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Makyajlı Opel Astra tanıtıldı: Gelmiş geçmiş en verimli Astra

Uzun süredir test edilen prototipleriyle karşılaştığımız makyajlı Opel Astra bugün tanıtıldı. Tasarımında ufak değişimler bulunan aracın teknoloji ve motor tarafında ise önemli yenilikler bulunuyor.
4 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Makyajlı Opel Astra tanıtıldı: Gelmiş geçmiş en verimli Astra
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Yeni nesil Opel Astra’nın 2021 yılında üretime gireceğinin duyurulmasının ardından merakla beklenen makyajlı kasanın haberi de bugün geldi. Makyajlı Opel Astra tasarım alanında küçük, teknoloji ve motor tarafında ise oldukça önemli yeniliklerle tanıtıldı. Altı çizilen nokta ise makyajlı Opel Astra’nın şimdiye kadarki en verimli Astra olması.

Makyajlı Opel Astra’nın CO2 emisyonu %19 oranında düşürülmüş. Ayrıca tamamı Euro 6d uyumlu yeni nesil motorlar sayesinde yakıt tüketimi de aşağı çekilmiş. Söz konusu motorlar arasında PSA kaynaklı 1.2 litre üç silindirli turbo benzinli ünite bulunuyor. Bu ünitenin 110 beygir güç – 195 Nm tork, 130 beygir güç – 225 Nm tork ve 145 beygir güç – 225 Nm tork üreten versiyonları mevcut.

Bunun yanı sıra bir de 145 beygir güç ve 236 Nm tork üreten 1.4 litre benzinli motor bulunuyor. Düşük hacimli motorlar 6 ileri manuel şanzımanla kombine edilirken, 1.4 litre motor ise 7 ileri CVT ile satın alınabiliyor.

Opel tarihinde bir ilk: 9 ileri otomatik şanzıman

Makyajlı Opel Astra’nın dizel kanadında ise yine PSA kaynaklı 1.5 litre üç silindirli turbo motorlar görüyoruz. Söz konusu motorun üç farklı versiyonu mevcut. Giriş seviyesinde 105 beygir güç ve 160 Nm tork üretirken, bir üst seviyede 122 beygir güç ve 300 Nm tork üretiyor. Bu iki versiyon da 6 ileri manuel şanzımanla kombine ediliyor.

Dizel-otomatik arayanlar için de Opel tarihinde bir ilk olarak 9 ileri otomatik şanzıman sunuluyor. Bu şanzımanın eşlendiği dizel motor 122 beygir güç ve 285 Nm tork üretiyor. Benzinli motorların yakıt tüketimi WLTP ölçümlerine göre 100 km’de 5.2 ile 5.9 litre arasında değişirken, dizel motorlarda bu değerler 100 km’de 4.4 ile 5.3 litre arasında seyrediyor.

"Makyajlı Opel Asta, aerodinamik konusunda sınıf lideri"

Makyajlı Opel Astra ile ilgili dikkat çeken noktalardan biri de aerodinamik konusu. Rüzgar tünelinde yoğun mesai harcayan şirket, hava sürtünme katsayısını hatchback modelde 0.26, station wagon türevinde ise 0.25 Cd’ye çekmeyi başarmış.  

Makyajlı Opel Astra’ya kablosuz şarj ünitesi, Bose ses sistemi ve ısıtmalı ön cam gibi opsiyonlar eklenmiş. Aynı zamanda araçları, yayaları ve trafik işaretlerini algılayan dijital ön kamera da makyajlı Opel Astra’nın donanımları arasında yerini almış. Geri görüş kamerasının kalitesi arttırılırken, bu kameranın birlikte çalıştığı yeni Multimedia Navi Pro bilgi-eğlence sisteminin arayüzü daha akıllı, hızlı ve sezgisel hale getirilmiş.

Makyajlı Opel Astra’nın multimedya sistemi Multimedia Radio, Multimedia Navi ve Multimedia Navi Pro adında üç farklı versiyona sahip ve son versiyonda 8 inç dokunmatik ekran bulunuyor. Dijital hız göstergesine sahip yeni gösterge paneli de donanımlar arasında. Makyajlı Opel Astra’nın satışa sunulacağı tarih ve fiyatı henüz bilinmiyor.


https://int-media.opel.com/en/19-cent-lower-co2-most-efficient-astra-ever#prettyPhoto Yorum Yaz
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papadoc. 4 gün en beğenilen
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ymhaslaman 4 gün
Süreyya Hanım bile daha çok makyajlanmıştı.
Ben anlamadım neyi makyajlanmış.
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susesa 4 gün
Bu makyaj sebebiyle mevcut modele bi %15 indirim yapsalar.... ÖTV indirimi devam etse......0 faiz 100bintl de kredi verdiler mi tamamdır????
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emreplt 1 gün
şu astra kadar ağır ilerleyen(değişen) araba görmedim. k kasanın sedanı hala sıfır satılıyor.
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balkanxp 1 gün emreplt
K nin sedani yok j dir.
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sun.off 1 gün
peugeot Benziyor önü hiç güzel olmamış
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sefa1451 2 gün
Siz makyajlamayın lütfen ya no make up bune abi.
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berkaydj 2 gün
araba nasıl ziyan edililir = psa
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yusuf24 2 gün
Motorların teknik detayları gelseydi de inceleseydik.
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Red_devil33 2 gün
Süreyya hanımın acaba bukadar ünlü olduğundan haberi varmıdır.
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DoğanGörünümlüToros 3 gün
Millet simdi panjur degistirip makyajli diye satmaya calisacak
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bahaman 3 gün
Yazık oldu 1.6 cdti 136 lık motora. Euro 6d ye kurban ettiler.
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pnomatic 3 gün
Opelin kendi geliştirdiği motorlar genellikle benzinli, dizel fark etmez mutlaka kronik problemlidir. Çok daha sorunsuz olan 1.3 ler ve 1.6 litre hacmindeki 136-320 lik dizel motorları ise Fiat power train torino (FPT) arge merkezinde geliştirilmiştir. Dolayısı ile benim kişisel tercihim yine fiat ın en güçlüsü 180Hp-270Nm olan 1332cc lik Multiair2 Turbo benzinli motoru olurdu.Hali hazırda Mercedes A200-1.3 AMG de görev yapan bu motorlarda şu ana kadar LSPI problemi de olmadı.
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nbacıshaquılle 3 gün pnomatic
Yani A200 deki 1.33 motorun Renault Tce Olduğunu ve Gm nin 1.6cdti sinin fiat ile alakası olmadığını bilmiyorum demek mi bu?
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butterfly_effect_53 2 gün pnomatic
Yanlış bilgi. 1.6 CDTI tamamen Opel tarafından Russelheim'da tasarlanıp yapıldı.
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Fenomenon 3 gün
astra'nın tipi zaten güzeldi bence. o yüzden fazla makyaja gerek yoktu. değişmediği iyi olmuş.
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