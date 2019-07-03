2019 Renault Captur tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

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Geçtiğimiz haftalarda internete sızdırılan görüntüsünü sizlerle paylaştığımız 2019 Renault Captur bugün tamamen ortaya çıktı. Şimdilik markanın internet sitesi üzerinden tanıtılan yeni Captur, dünya prömiyerini Eylül ayındaki Frankfurt Otomobil Fuarı’nda gerçekleştirecek.

Tasarımında yeni Clio’dan izler taşıyan 2019 Renault Captur, selefinin eskiyen görüntüsünden sıyrılarak daha dinamik çizgilere kavuşmuş. Clio’dan sonra Fransız markanın CMF-B mimarisi üzerine inşa ettiği ikinci model olan 2019 Renault Captur, bu sayede eskiye nazaran 110 mm uzamış. Sonuç olarak da arka diz mesafesine fazladan 17 mm, bagaj hacmine de 81 litre (toplamda 536 litre) eklenmiş. Yeni Captur’un kabininde ekstra 27 litre saklama alanı bulunduğu da altı çizilen detaylardan.

2019 Renault Captur’un kabin tasarımı küçük kardeşi Clio V ile oldukça benzer. Yeni Captur’daki şık vites topuzu ise iki model arasındaki farkı ortaya çıkaran detaylardan. Konsolun merkezindeki yeni Easy Link bilgi-eğlence sisteminin yönetildiği ekran 7 inç ve 9.3 inç olarak tercih edilebiliyor. Ayrıca sürücünün önündeki TFT dijital gösterge ekranı da 7 inç ve 10 inçlik seçeneklere sahip. Opsiyon olarak sunulan kablosuz şarj ünitesi ve Bose ses sistemi de 2019 Renault Captur’un kabininde bulunan donanımlar arasında.

2019 Renault Captur motor seçenekleri

2019 Renault Captur’daki değişim rüzgarları kaputun altında da devam ediyor. Aracın motor gamında üç benzinli ve iki dizel seçeneği mevcut. Benzin cephesinin giriş seviyesinde 100 beygir güç ve 160 Nm tork üreten 1.0 litre üç silindirli TCe 100 motor bulunuyor. Hemen ardından 130 beygir güç ve 240 Nm torka sahip 1.3 litre dört silindirli TCe 130 ile 155 beygir güç ve 270 Nm tork üreten TCe 155 üniteler geliyor. Dizel tarafında ise sırasıyla 95 be 115 beygir güç üreten 1.5 litre Blue dCi 95 ve Blue dCi 115 motorlar kullanılıyor. Şanzıman seçenekleri ise tercih edilen motora göre 5 veya 6 ileri manuel ile 7 ileri EDC arasında değişiyor.

2019 Renault Captur’un motor seçenekleri arasına ilerleyen zamanlarda E-Tech adı verilen şarj edilebilir hibrit sistem de eklenecek. Yeni Clio’dakiyle aynı olan bu sistem, ikinci nesil Captur’a yalnızca elektrikli modda 45 km menzil sağlayacak. 2019 Renault Captur 11 farklı gövde rengi ve 4 farklı tavan rengi olmak üzere toplamda 90 farklı kombinasyon ile satışa sunulacak.

https://media.group.renault.com/global/en-gb/renault/media/presspacks/21229533/nouveau-renault-captur-100-nouveau-100-captur