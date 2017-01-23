Masaüstü, dizüstü derken şimdi de sırtüstü bilgisayar

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
MSI'ın yeni nesil çılgın bilgisayarı VR One, sırt çantası tasarımıyla istenilen her yere taşınabilen farklı ve ilginç bir çözüm. Peki bu bilgisayar hangi özelliklerle geliyor ve neler yapabiliyor ?
SI'ın yeni bilgisayarı VR One, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarla kıyasladığımızda sırtüstü diyebileceğimiz yeni bir kategoriye temsil ediyor. Çanta şeklindeki bilgisayarı giyinerek dilediğiniz her yere götürebiliyorsunuz.
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*Ek bataryası
*USB portları için uzatması olan
Laptop için bir sırt iskeleti güzel olurdu. Laptopi içine oturtup extra bataryayıda adaptor girişine bağlayıp 3 saate yakın oyun zevki yaşanabilir. Yanında Logitechin air mouse verilirse ayakta bile pc kullanılabilir.
geçen de belirtmiştim, 19 yıl önce yayınlanan lain animesinde görüp vaybe demiştim, şimdi ise hiç bir şey ifade etmiyor :D
sırtıma alıp dışarı çıksam 10 yan kesici 5 trafik kazası 100 tanede deliye bak diyen çıkar :D
+Abi 7 numarayı açar mısın
-Cevdet olum sırtını dön
O ne dikkat
Benimde gözüm ona takılıp durdu. Benim yerime yazmışsın eyw :D