Masaüstü, dizüstü derken şimdi de sırtüstü bilgisayar

MSI'ın yeni nesil çılgın bilgisayarı VR One, sırt çantası tasarımıyla istenilen her yere taşınabilen farklı ve ilginç bir çözüm. Peki bu bilgisayar hangi özelliklerle geliyor ve neler yapabiliyor ?

SI'ın yeni bilgisayarı VR One, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarla kıyasladığımızda sırtüstü diyebileceğimiz yeni bir kategoriye temsil ediyor. Çanta şeklindeki bilgisayarı giyinerek dilediğiniz her yere götürebiliyorsunuz.