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Masaüstü, dizüstü derken şimdi de sırtüstü bilgisayar

2 yıl
36b
1
Diğer Elektronik Cihazlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'ın yeni nesil çılgın bilgisayarı VR One, sırt çantası tasarımıyla istenilen her yere taşınabilen farklı ve ilginç bir çözüm. Peki bu bilgisayar hangi özelliklerle geliyor ve neler yapabiliyor ?
SI'ın yeni bilgisayarı VR One, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarla kıyasladığımızda sırtüstü diyebileceğimiz yeni bir kategoriye temsil ediyor. Çanta şeklindeki bilgisayarı giyinerek dilediğiniz her yere götürebiliyorsunuz. 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DemirAtlıAdam 2 yıl en beğenilen
Bunu alacağıma sırt çantama bi gaming laptop koyar o şekilde daha ucuza getirmiş olurum sistemi fakiriz ama gerizekalı da değiliz
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ozzy55ozzy 2 yıl
Markası HP olursa sırtın sıcacık olur
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afulkem 2 yıl
bu kur ve fakirlikle 100 tane satamazlar TR de
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Ac1DBuRN 2 yıl
Komple bir system yerine;
*Ek bataryası
*USB portları için uzatması olan
Laptop için bir sırt iskeleti güzel olurdu. Laptopi içine oturtup extra bataryayıda adaptor girişine bağlayıp 3 saate yakın oyun zevki yaşanabilir. Yanında Logitechin air mouse verilirse ayakta bile pc kullanılabilir.
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apodur 2 yıl
benimde olsa fena olmaz
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WB 2 yıl
Bnun bir de masaustu versiyonu vardi erdi onu da incelesene gecen bir ark paylasmisti
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sdc55 2 yıl
süper bişe bence
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FIRAT_G_ 2 yıl
Tasarımcıların neden işsiz kaldığını daha iyi anlıyorum artık
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ma95 2 yıl
VR kafe mi açsak napsak?
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KaleyDeskop 2 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


geçen de belirtmiştim, 19 yıl önce yayınlanan lain animesinde görüp vaybe demiştim, şimdi ise hiç bir şey ifade etmiyor :D
sırtıma alıp dışarı çıksam 10 yan kesici 5 trafik kazası 100 tanede deliye bak diyen çıkar :D
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Survival 2 yıl
Yaygınlaşırsa, türkiyedeki sivri zeka esnaflar Seyyar interner kafe çıkartır başımıza.
+Abi 7 numarayı açar mısın
-Cevdet olum sırtını dön
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Tortuga25 2 yıl
Su geçiriyormu bu :);)
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BabekDesign 2 yıl
2:29'da sagdaki civata eksik sanirim :D
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ahmetkep 2 yıl BabekDesign
BabekDesign

2:29'da sagdaki civata eksik sanirim :D

O ne dikkat
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Ac1DBuRN 2 yıl BabekDesign
BabekDesign

2:29'da sagdaki civata eksik sanirim :D

Benimde gözüm ona takılıp durdu. Benim yerime yazmışsın eyw :D
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