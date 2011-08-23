McAfee : Android en fazla virüs saldırısına uğrayan mobil işletim sistemi olarak Symbian'ı geride bıraktı

Akıllı telefon pazarında liderliği devam eden ve popülerliği giderek artan Google'ın Android işletim sistemi paralel olarak devamlı zararlı yazılım istilası altında kalıyor. Kredi kartı bilgilerini çalabilen, telefon görüşmelerini kaydedebilen, gelen çağrıları otomatik cevaplayabilen bu zararlı yazılımlar çoğunlukla uygulama mağazası Android Market üzerinden yayılıyor.





Reuters'in haberine göre güvenlik yazılım firması McAfee mobil platformlardaki zararlı yazılım saldırılarının yükselişte olduğunu ve Android işletim sisteminin en fazla saldırı alan mobil işletim sistemi olarak ilk kez Symbian’ı geride bıraktığını açıkladı.





McAfee yayınladığı 2011 ikinci çeyrek tehdit raporunda geçen çeyreğe göre Android işletim sistemine saldıran zararlı yazılım oranı yüzde 76 oranında artış gösterdi. Bunda platformun popülaritesindeki artışın büyük etkisi var.





Android uygulama mağazasının göreceli genişliği ve uygulama kabülündeki prosedürler hackerların standart bir uygulama görünümündeki virüs ve diğer zararlı içerikleri platforma yüklemelerine davetiye çıkarıyor. Google'ın bunları takip etmesi de bu yüzden zorlaşıyor.





Android platformunun son dönemlerde yaşadığı zararlı yazılım problemi McAfee'nin bu bulgularını doğrular nitelikte. Google’ın mobil işletim sistemini kullananların uygulamaları kurmadan önce yükleme bilgilerini gözden geçirmeleri şart.