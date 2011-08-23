McAfee : Android en fazla virüs saldırısına uğrayan mobil işletim sistemi olarak Symbian'ı geride bıraktı

Haber Editörü
Akıllı telefon pazarında liderliği devam eden ve popülerliği giderek artan Google'ın Android işletim sistemi paralel olarak devamlı zararlı yazılım istilası altında kalıyor. Kredi kartı bilgilerini çalabilen, telefon görüşmelerini kaydedebilen, gelen çağrıları otomatik cevaplayabilen bu zararlı yazılımlar çoğunlukla uygulama mağazası Android Market üzerinden yayılıyor.
Reuters'in haberine göre güvenlik yazılım firması McAfee mobil platformlardaki zararlı yazılım saldırılarının yükselişte olduğunu ve Android işletim sisteminin en fazla saldırı alan mobil işletim sistemi olarak ilk kez Symbian’ı geride bıraktığını açıkladı.
McAfee yayınladığı 2011 ikinci çeyrek tehdit raporunda geçen çeyreğe göre Android işletim sistemine saldıran zararlı yazılım oranı yüzde 76 oranında artış gösterdi. Bunda platformun popülaritesindeki artışın büyük etkisi var.
Android uygulama mağazasının göreceli genişliği ve uygulama kabülündeki prosedürler hackerların standart bir uygulama görünümündeki virüs ve diğer zararlı içerikleri platforma yüklemelerine davetiye çıkarıyor. Google'ın bunları takip etmesi de bu yüzden zorlaşıyor.
Android platformunun son dönemlerde yaşadığı zararlı yazılım problemi McAfee'nin bu bulgularını doğrular nitelikte. Google’ın mobil işletim sistemini kullananların uygulamaları kurmadan önce yükleme bilgilerini gözden geçirmeleri şart.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
sen kişisel bilgilerini emanet etmiceyeceksin ne yüklediğini bileceksin telefona telefonda uygulama yüklerken 50 tane izin istiyor hepsine şak diye izin verirsen herşeyine el koyarlar tabi. Ayrıca uzman adam bunu bulup milletin ağzına tıkayacağına ona ait çözüm üretsin kendiside katkıda bulunsun ki zaten dünyada oranlarsan her kesin ne indirdiği bellidir. o yüzden az sayıda kötü yazılım için androidi suçlamak cahillik.
sen windows da kullanıyorsun virüs onda milyar tane vardır onu da kullanma o zaman ?
Arka planda ne oluyor bilemezsin : )) Adamlar bu işin uzmanı yalan söyleyecek halleri yok Zaten bu bilinen bir gerçek.
Android kullanırken güvenli değilsiniz , şahsen kişisel bilgilerimi böyle bir işletim sistemine emanet etmezdim.
İyi bir sistem olduğuda söylenemez , çoğu telefonda ana menüde gezinirken bile kasılıyor mübarek : ))
Sayfayı yukarı aşağı indirirken görüntü titreyerek geçiyor vs vs.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
5100 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Cep İşletim Sistemleri, android malware