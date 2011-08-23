Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

McAfee : Android en fazla virüs saldırısına uğrayan mobil işletim sistemi olarak Symbian'ı geride bıraktı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
5,1b
1
32
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Akıllı telefon pazarında liderliği devam eden ve popülerliği giderek artan Google'ın Android işletim sistemi paralel olarak devamlı zararlı yazılım istilası altında kalıyor. Kredi kartı bilgilerini çalabilen, telefon görüşmelerini kaydedebilen, gelen çağrıları otomatik cevaplayabilen bu zararlı yazılımlar çoğunlukla uygulama mağazası Android Market üzerinden yayılıyor.

Reuters'in haberine göre güvenlik yazılım firması McAfee mobil platformlardaki zararlı yazılım saldırılarının yükselişte olduğunu ve Android işletim sisteminin en fazla saldırı alan mobil işletim sistemi olarak ilk kez Symbian’ı geride bıraktığını açıkladı.

McAfee yayınladığı 2011 ikinci çeyrek tehdit raporunda geçen çeyreğe göre Android işletim sistemine saldıran zararlı yazılım oranı yüzde 76 oranında artış gösterdi. Bunda platformun popülaritesindeki artışın büyük etkisi var. 

Android uygulama mağazasının göreceli genişliği ve uygulama kabülündeki prosedürler hackerların standart bir uygulama görünümündeki virüs ve diğer zararlı içerikleri platforma yüklemelerine davetiye çıkarıyor. Google'ın bunları takip etmesi de bu yüzden zorlaşıyor.

Android platformunun son dönemlerde yaşadığı zararlı yazılım problemi McAfee'nin bu bulgularını doğrular nitelikte. Google’ın mobil işletim sistemini kullananların uygulamaları kurmadan önce yükleme bilgilerini gözden geçirmeleri şart.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
yc#1 8 yıl en beğenilen
En popüler olan saldırıya en çok uğrar (bknz Windows). Tabi bunda Google'ın uygulama marketi üzerinde Apple kadar titiz çalışmamasının da payı yadsınamaz.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
android popiler olduğu için en çok virüs onda olur.ayrıca ios androidden daha az kullanılıyo siz olsanız daha az kulanılan işletim sisteminemi virüs gönderirsiniz yoksa androide mi çok virüs olması işi zorlaştırıt bu yüzeen androidde çok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mellkor 8 yıl
Bu misafir uygulamasina ceki duzen verilmeli adam hem konu hortlatiyor hem ne yazdigi belli degil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MS4343 8 yıl
samsung galaxy kullanıyorum. Mis gibi telefon ... Yok Android menü geçişlerinde donüyor bilmem ne 1 yıldır ne donan oldu ne titreyen.... yazılım olayına gelince icimize sinmiyosa bankacılık işlemlerini telefondan yapmayacaz... o kadar program oyun yükledim kendi kendine arayıp mesaj gondern viruslu bir yazılıma rastlamadım.vardır yoktur diyemem böyle bir durumda fabrika ayarlarına geri donerim ne virüs kalır ne bilmem ne
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kml_sri 8 yıl
valla bladerlerim bende Iphone a 2.750 TL verseydim inanın bende androidi kötülerdim :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sportifsan 8 yıl
şuan en basitinden SKYPE yüklüyorum android markette ücretsiz. İstemediği izin kalmadı. izine okey demessen yükleme işlemi gerçekleşmiyor. Bakın tek tek yazıyorum : Konum bilgisi, Telefon aramalarına müdahale ve arama listesi, Sd kart yönetimi, GPS konum belirleme,wireless ağı kapatıp açma izni, telefonda ne varsa herşeye izin istiyor. Kullandıklarına eyvallah dersin ama kullanmayacağı şeyler içinde izin istiyor(Tıpkı iktidardaki parti gibi). Arkaplanda çok şey dönüyor androidde. Tekrar telefon alsam kesinlikle almam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kml_sri 8 yıl
bi bize denk gelmedi şu zararlı yazılımlar anasını satıym tabıkı olucak kardeşim saçma sapan şeyler ya apple tuzakları işte napcan
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Momo-Oz 8 yıl
Beyler windowsta çok Vürüs var yaa ben Meke geçicem gelen varmı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OvernightSensation 8 yıl
FRAPS
Bl00dyHell 1 yıldır Android kullanıyorum ne bana ne de çevremdekilere virüs bulaşmadı. Böyle firmalar koruma programları satışlarını arttırmak için abartıyorlar
Arka planda ne oluyor bilemezsin : )) Adamlar bu işin uzmanı yalan söyleyecek halleri yok
Zaten bu bilinen bir gerçek. Android kullanırken güvenli değilsiniz , şahsen kişisel bilgilerimi böyle bir işletim sistemine emanet etmezdim. İyi bir sistem olduğuda söylenemez , çoğu telefonda ana menüde gezinirken bile kasılıyor mübarek : )) Sayfayı yukarı aşağı indirirken görüntü titreyerek geçiyor vs vs.

sen kişisel bilgilerini emanet etmiceyeceksin ne yüklediğini bileceksin telefona telefonda uygulama yüklerken 50 tane izin istiyor hepsine şak diye izin verirsen herşeyine el koyarlar tabi. Ayrıca uzman adam bunu bulup milletin ağzına tıkayacağına ona ait çözüm üretsin kendiside katkıda bulunsun ki zaten dünyada oranlarsan her kesin ne indirdiği bellidir. o yüzden az sayıda kötü yazılım için androidi suçlamak cahillik.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OvernightSensation 8 yıl
FRAPS
Andorid benden uzak olsun. Virüslü virüslü telefon mu kullanılırmış : )))

sen windows da kullanıyorsun virüs onda milyar tane vardır onu da kullanma o zaman ?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bl00dyHell 8 yıl
1 yıldır Android kullanıyorum ne bana ne de çevremdekilere virüs bulaşmadı. Böyle firmalar koruma programları satışlarını arttırmak için abartıyorlar
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FRAPS 8 yıl Bl00dyHell
Bl00dyHell

1 yıldır Android kullanıyorum ne bana ne de çevremdekilere virüs bulaşmadı. Böyle firmalar koruma programları satışlarını arttırmak için abartıyorlar



Arka planda ne oluyor bilemezsin : )) Adamlar bu işin uzmanı yalan söyleyecek halleri yok
Zaten bu bilinen bir gerçek.

Android kullanırken güvenli değilsiniz , şahsen kişisel bilgilerimi böyle bir işletim sistemine emanet etmezdim.


İyi bir sistem olduğuda söylenemez , çoğu telefonda ana menüde gezinirken bile kasılıyor mübarek : ))
Sayfayı yukarı aşağı indirirken görüntü titreyerek geçiyor vs vs.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FRAPS 8 yıl
Andorid benden uzak olsun. Virüslü virüslü telefon mu kullanılırmış : )))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OvernightSensation 8 yıl
mc afee çok biliyorsun bunu biliyorsunda neden sen güvenlik programı olarak bunları engellemiyorsun? o kadar uygulamanın arasında az bişe kötü olması normal bunun içinde bütün androide laf etmek tamamen aptallıktır. PClerde dünya kadar virüs var neden biri cıkıp ta microsoft a laf etmiyor amacınız maksat muhalefet! uzun lafın kısası BU KADAR HIZLI BÜYÜYEN MARKET ELBETTE BU BASİT BİR OLAYIN ÜSTESİNDEN GELECEKTİR!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +134 BlackLead +127 Domatore +113 Galatas4ray +108 Mugetsuga +102 Tugrul_512bit +86 sistemli adam +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5100 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep İşletim Sistemleri, android malware
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl HTC EVO 3D, Sensation, Flyer ve yazılım güncellemeleri hakkında her şey 8 yıl Haftanın en iyi Android Oyunları -23- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim