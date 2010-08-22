McAfee uyarıyor: Cameron Diaz yılın en tehlikeli ünlüsü

Internette arama yapmak, özellikle herhangi bir güvenlik ve koruma yazılımının olmadığı bir bilgisayar ile arama yapmak çoğu zaman riskli olabiliyor. Sistemlere zarar verme amacı güden çok sayıda site ve uygulamanın cirit attığı internet ortamında, kötü amaçlı hedeflerin gerçekleştirilmesi için ünlülerin isimlerinden faydalanıldığını da biliyoruz. Intel tarafından 8 milyar dolara yakın bir bedelle satın alınacağı açıklanan güvenlik şirketi McAfee, her yıl düzenli olarak yayınladığı "en tehlikeli ünlüler" listesini güncelledi.

McAfee'nin hazırladığı rapora göre, hakkında yapılan aramalarda güvenlik problemi yaşanabilecek en tehlikeli ünlü, şu sıralar başrollerini Tom Cruise ile paylaştığı Knight and Day filmiyle gündemde olan Cameron Diaz. Geçtiğimiz yıl Jessica Biel'in başını çektiği ünlüler listesinin bu seneki lideri olan Cameron Diaz, McAfee'nin çalışmasına göre hakkında yapılacak aramaların %19'unda tehlikleli sitelere trafik aktarırken, her 10 resim ve download aramasının birinde ise kötü niyetli sitelere yönlendirebiliyor.

McAfee ünlülerle ilgili aramalar konusunda dikkatli olunmasını tavsiye ederken, özellikle ekran koruyucu ve telefon melodilerinin virüslü olabileceği uyarısında bulunuyor.