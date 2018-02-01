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McLaren 570S Spider'a Novitec dokunuşu

Ünlü markaların araçlarına yaptığı dokunuşlarla bilinen Alman modifiye şirketi Novitec, bu kez de McLaren 570S Spider'a yaptığı değişiklerle adından söz ettirdi.
1 yıl
1,5b
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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McLaren 570S Spider'a Novitec dokunuşu
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Alman modifiye şirketi Novitec, bu kez de sihirli ellerini Mclaren 570S Spider’a dokundurdu. Bu canavar için özel olarak oluşturulan modifiye paketi içerisinde yeni hafif jantlar, birçok motor ve karbon fiber tabanlı dış yüzeyin yeniden tasarlanması gibi birçok motor ve şasi değişikliği yer alıyor.

Yapılan değişikliklerde elektronik kontrol ünitesine yeni ateşleme, enjeksiyon ve takviye basınç programları yazılarak 570S’in 3.8 litre çift turbo V8 motoruna fazladan güç ve tork eklendi. Değişimin sonucu olarak 76hp güç ve 90Nm tork eklenerek bu değerler sırasıyla 637hp ve 690Nm’e ulaştı. Ayrıca ön göğse yerleştirilen “Active Dynamic Panel” ile bu özellik istenildiği zaman devre dışı bırakılabilir hale getirildi.

Maksimum hız arttırıldı 

Motor yazılımı düzeltmelerini yeni egzoz sistemi ve geliştirilmiş gaz tepkisi devam ettirdi. Tüm bunların sonucu olarak 570S’in 0-100 değeri 3.2 den 3.0 saniyeye çekilmiş ve maksimum hızı 335kms’e yükseltilmiş oldu.

Novitec’in belirttiğine göre ön tarafta 20, arka tarafta ise 21 inç olarak tercih edilen hafif tekerlekler kemerlere daha rahat oturdu ve aracın yerden yüksekliği 30mm azaltıldı.

Dış tarafta yapılan değişiklikler ile sürtünmenin düşmesi ve bastırma kuvvetinin artması sağlandı. Novitec’in iddiasına göre yüksek hız esnasında yeni çene spoyleri ön aksın havalanmasını azaltırken, arka spoyler ise dengeyi daha da arttırıyor.


http://www.evo.co.uk/mclaren/mclaren-570s-spider/20699/novitec-mclaren-570s-spider-offers-637bhp Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
neo01470 1 yıl
Tesla Roadster 2 ye karşo hiçbir şansı yok gibi görünüyor...
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kadirirdem 1 yıl neo01470
O arabaya hiçbir makinenin şansı yok :D
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CR7_35 1 yıl
McLaren Mersoyla bi ortak araba yapsalar ya fena manikeler yapıyorlar bu ne ya +600 HP güçlerden bahsediyorlar.
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Sirrüs 1 yıl
Mobilde galeriyi ısrarla yapmıyorlar.
Banlama işi olsa nasıl yaparsınız.
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Kerim5100 1 yıl
Yeni duvarkağıtları gelmiş bakıyorum...
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meego 1 yıl
mclaren parası olan adama için , lambo ve ferrari dışında gerçekten güzel bir tercih. Araç test uzmanları tarafından da genelde en sevileni
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Guest-0BED128C9 1 yıl
Ben cabrio şahin görmüş adamım bu da bişey mi
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