McLaren 570S Spider'a Novitec dokunuşu

Tam Boyutta Gör

Alman modifiye şirketi Novitec, bu kez de sihirli ellerini Mclaren 570S Spider’a dokundurdu. Bu canavar için özel olarak oluşturulan modifiye paketi içerisinde yeni hafif jantlar, birçok motor ve karbon fiber tabanlı dış yüzeyin yeniden tasarlanması gibi birçok motor ve şasi değişikliği yer alıyor.

Yapılan değişikliklerde elektronik kontrol ünitesine yeni ateşleme, enjeksiyon ve takviye basınç programları yazılarak 570S’in 3.8 litre çift turbo V8 motoruna fazladan güç ve tork eklendi. Değişimin sonucu olarak 76hp güç ve 90Nm tork eklenerek bu değerler sırasıyla 637hp ve 690Nm’e ulaştı. Ayrıca ön göğse yerleştirilen “Active Dynamic Panel” ile bu özellik istenildiği zaman devre dışı bırakılabilir hale getirildi.

Maksimum hız arttırıldı

Motor yazılımı düzeltmelerini yeni egzoz sistemi ve geliştirilmiş gaz tepkisi devam ettirdi. Tüm bunların sonucu olarak 570S’in 0-100 değeri 3.2 den 3.0 saniyeye çekilmiş ve maksimum hızı 335kms’e yükseltilmiş oldu.

Novitec’in belirttiğine göre ön tarafta 20, arka tarafta ise 21 inç olarak tercih edilen hafif tekerlekler kemerlere daha rahat oturdu ve aracın yerden yüksekliği 30mm azaltıldı.

Dış tarafta yapılan değişiklikler ile sürtünmenin düşmesi ve bastırma kuvvetinin artması sağlandı. Novitec’in iddiasına göre yüksek hız esnasında yeni çene spoyleri ön aksın havalanmasını azaltırken, arka spoyler ise dengeyi daha da arttırıyor.

http://www.evo.co.uk/mclaren/mclaren-570s-spider/20699/novitec-mclaren-570s-spider-offers-637bhp