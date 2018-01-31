Filmlerdeki otonom paket taşıyıcı araçlar 2022'de gerçek oluyor

Otonom teknolojilere yepyeni bir soluk geliyor. Bu konuda oldukça deneyimli olan Google’ın iki eski çalışanı kafa kafaya verip ilginç bir girişimde bulundu. Bu girişimin ürünü olan Nuro adını verdikleri sürücüsüz aracın ilginç yanı ise yolcu değil paket taşıyacak olması.

Google’ın otonom teknolojiler tarafında yer alan ve daha sonra işten ayrılan Dave Ferguson ve Jiajun Zhu isimli iki kafadar, 2016 yılında neden olmasın diyerek bir maceraya atıldı. Yanlarına da daha önce büyük firmalarda sorumluluk almış deneyimli bir ekip topladı. Bunun sonucu olarak da Nuro adını verdikleri bu ufak ve şirin sürücüsüz minibüsü geliştirdi.

Hedef yolcu değil paket taşımak

Nuro’nun hedefi diğer markalar gibi yolcu taşımak değil sadece paket taşımak. Satın aldığınız herhangi bir ürün bu araç sayesinde kapınıza kadar gelecek.

İçerisinde iki ayrı bölüm yer alan R1 adındaki ilk prototip görücüye çıktı bile. Nuro R1 kameralar, radarlar ve tepesinde yer alan lidar teknolojisinin de dahil olduğu sürücüsüz sensörleri kullanarak yolunu bulacak.

Bir otomobil yüksekliğinde ve ancak yarısı kadar genişlikte olan bu araç, Kaliforniya eyaletinden izni kopardı ve bu yıl içerisinde kamuya açık yollarda test edilecek.

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5330147/Nuro-self-driving-car-unveiled-ex-Google-engineers.html