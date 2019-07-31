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MediaTek oyunculuk odaklı G90 serisi yongalarını duyurdu

Tayvan merkezli fabrikasız yarı iletken üreticisi MediaTek orta segmente konumlandırdığı G90 serisi SoC çözümlerini duyurdu.
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Mobilite
Metehan Göktaş
Yazar
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ARM
MediaTek oyunculuk odaklı G90 serisi yongalarını duyurdu
tabanlı çözümler geliştiren MediaTek Qualcomm’un Snapdragon 7xx serisi yongalarına karşı konumlandırdığı G90 serisi SoC’larını duyurdu. Model bir önceki nesile göre özellikle de GPU tarafında kaydadeğer iyileştirmeler içeriyor.

P90 yongasetinin yerini alacak P90 serisini işlemci başlığından incelemeye başlayacak olursak yonganın büyük çekirdeklerinin P90’da olduğu gibi 2 GHz’de görev yapan 6 Cortex A55 çekirdeklerinden oluştuğunu görüyoruz. Big çekirdeklerinde ise güncellemeye gidilerek Cortex A76 çekirdekleri kullanılmış. 2 GHz’de görev yapan çekirdekler G90T’de 2.05 GHz’e sabitlenmiş.

Mali G76 MP4@720-800 MHz


GPU olarak PowerVR’dan vazgeçen firmanın tercihi Mali G76’dan yana olmuş. 4 çekirdekli modelin kullanıldığı GPU G90’da 720 MHz’de çalışırken G90T’de ise 800 MHz’de görev yapıyor.

MediaTek oyunculuk odaklı G90 serisi yongalarını duyurdu
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Bellek olarak her ne kadar bellek veri yolu desteği açıklanmasa da 2133 MHz’lik sat hızına sahip LPDDR4X tipi yongaların kullanılabildiği bilgisi paylaşılmış. APU performansının P90’la aynı seviyede kalması beklenen G90’da Tensilica’nın DSP’leri sayesinde 1 TOP’a kadar işlem gücü sağlanabileceği söyleniyor.

64 MP sensörlere destek


Kamera sensörü kısmına baktığımızda 48 MP ana sensör veya 2x24+16 MP’lik konfigürasyonlara destek şeklindeki durum korunduğunu görüyoruz ancak G90T’nin sahip olduğu yüksek frekanslar aslında 64 MP’lik sensörlere göz kırpmıyor değil. G90T ile 64 MP’lik bir sensörün buluştuğu akıllı telefonlar görebilmemiz olası.
Ayrıca Bkz. "Zeiss CEO'su: Akıllı telefonlar için 40 megapiksel kamera fazlasıyla yeterli"

Yonganın çözücü/kodlayıcı motorlarında yine 2160p30 H.264 ve HEVC motorlarına yer verilmiş. Modem olarak da 600 Mbps indirme 150 Mbps yükleme hızlarına ulaşabilen LTE Cat. 12/16 tipi birimler kullanılmaya devam edilmiş.


HyperEngine


Son zamanlarda Huawei’nin GPU Turbo atılımıyla birlikte hayatımıza giren GPU odaklı optimizasyon teknolojileri kervanına Mediatek de HyperEngine ile katılıyor. Firmanın iddiasına göre render süresinde %60’lık kısalma yolda. 12nm FFC işlem nodundan geçecek yonganın Qualcomm’un çözümleriyle rekabet edebilmesi adına MediaTek tarafından daha uygun bir fiyat bandına konumlandırılması bekleniyor.
https://www.anandtech.com/show/14684/mediatek-announces-new-helio-g90-series-socs-gaming-focused-midrange Yorum Yaz
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High Sierra 4 sa.
Umarım Mediatek Çinli telefon firmalardan (Huawei olmayacağına göre BBK veya Xiaomi) biri tarafından satın alınır da hak ettiği gibi tüm cihazlarda yerini bulur. Mediatek olmasa Big.Little mimarisini rüyamızda görürdük ve 4G tamamen Qualcomm tekelinde kalırdı. Bu tekeli yıkan firma Mediatek'tir. Samsung Apple ve intel izleyici olarak kalmıştır bu mücadelede. Kaldı ki BBK ile Mediatek'in mazisi çok eskilere dayanıyor.
Mediatek'in yaptığı hiçbir ürünü beğenmeyen kitle için de Mediatek TV ile IoT sektöründe (Ayrıca akıllı hoparlörler) lider konumda. Yani her şey telefon tekelinde yürümüyor.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 3 sa. High Sierra
Mediatek'in en büyük problemi kapalı kaynak olması bence. Onu aşarlar ise daha iyi bir noktaya ulaşabilir.
Yanıtla +2
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