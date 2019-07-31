MediaTek oyunculuk odaklı G90 serisi yongalarını duyurdu

Mali G76 MP4@720-800 MHz

64 MP sensörlere destek

Ayrıca Bkz.

"Zeiss CEO'su: Akıllı telefonlar için 40 megapiksel kamera fazlasıyla yeterli"

HyperEngine

https://www.anandtech.com/show/14684/mediatek-announces-new-helio-g90-series-socs-gaming-focused-midrange

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tabanlı çözümler geliştiren MediaTekserisi yongalarına karşı konumlandırdığı G90 serisi SoC’larını duyurdu. Model bir önceki nesile göre özellikle de GPU tarafında kaydadeğer iyileştirmeler içeriyor.P90 yongasetinin yerini alacakserisini işlemci başlığından incelemeye başlayacak olursak yonganın büyük çekirdeklerinin P90’da olduğu gibi 2 GHz’de görev yapan 6çekirdeklerinden oluştuğunu görüyoruz. Big çekirdeklerinde ise güncellemeye gidilerekçekirdekleri kullanılmış.görev yapan çekirdekler G90T’de 2.05 GHz’e sabitlenmiş.GPU olarakvazgeçen firmanın tercihiyana olmuş. 4 çekirdekli modelin kullanıldığı GPU G90’da 720 MHz’de çalışırken G90T’de ise 800 MHz’de görev yapıyor.Bellek olarak her ne kadar bellek veri yolu desteği açıklanmasa dasat hızına sahiptipi yongaların kullanılabildiği bilgisi paylaşılmış. APU performansının P90’la aynı seviyede kalması beklenen G90’da Tensilica’nın DSP’leri sayesinde 1 TOP’a kadar işlem gücü sağlanabileceği söyleniyor.Kamera sensörü kısmına baktığımızda 48 MP ana sensör veya 2x24+16 MP’lik konfigürasyonlara destek şeklindeki durum korunduğunu görüyoruz ancak G90T’nin sahip olduğu yüksek frekanslar aslında 64 MP’lik sensörlere göz kırpmıyor değil.bir sensörün buluştuğu akıllı telefonlar görebilmemiz olası.Yonganın çözücü/kodlayıcı motorlarında yine 2160p30 H.264 ve HEVC motorlarına yer verilmiş. Modem olarak da 600 Mbps indirme 150 Mbps yükleme hızlarına ulaşabilenipi birimler kullanılmaya devam edilmiş.Son zamanlarda Huawei’nin GPU Turbo atılımıyla birlikte hayatımıza giren GPU odaklı optimizasyon teknolojileri kervanına Mediatek deile katılıyor. Firmanın iddiasına görekısalma yolda.işlem nodundan geçecek yonganın Qualcomm’un çözümleriyle rekabet edebilmesi adına MediaTek tarafından daha uygun bir fiyat bandına konumlandırılması bekleniyor.