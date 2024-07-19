Huawei, MediaTek'e dava açtı: Patent ihlaliyle suçlanıyor

Huawei, MediaTek'e dava açtı
Asya pazarından gelen bilgilere göre MediaTek, bu sabah yaptığı açıklamada patent ihlali davasını doğruladı ve Huawei tarafından suçladığını kabul etti. Ayrıca davanın şu anda yargı sürecinde olduğunu belirterek daha fazla yorum yapmaktan kaçındı. Kaçıranlar için MediaTek, ABD'nin ihracat kısıtlamalarından önce Huawei'nin en büyük tedarikçilerinden biri konumundaydı.
MediaTek'e karşı açılan dava ise, Huawei'nin devam eden araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarının lisans ücretlerinden kaynaklanıyor. Keza söz konusu patent ve lisanslar Huawei'nin en büyük gelir kaynaklarından biri ve dünyadaki 5G ile ilgili patentlerin yaklaşık %20'sini elinde bulunduruyor. Üstelik kablosuz iletişim teknolojileri için gerekli olan standart temelli patentlerin (SEP) önemli bir bölümü de yine Huawei'ye ait.
Nikkei'ye göre şirket bu sayede 2022 yılına kadar 560 milyon dolar gelir kazanırken yaklaşık 200 farklı şirketle lisans anlaşmasına sahip. MediaTek'e karşı açılan davanın nasıl sonuçlanacağı ise şu an için belirsiz. Ancak bu dava ile Huawei, agresif lisanslama çabalarıyla gelir akışını artırmaya kararlı görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.