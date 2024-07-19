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    Huawei, MediaTek'e dava açtı: Patent ihlaliyle suçlanıyor

    Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Huawei, çip üreticisi MediaTek'e dava açtı. Çinli dev, 5G, 4G ve potansiyel olarak 3G patentlerinin ihlal edildiğini söylüyor.
    Huawei, MediaTek'e dava açtı: Patent ihlaliyle suçlanıyor Tam Boyutta Gör
    Çinli teknoloji devi Huawei, dünyanın sayılı mobil yonga üreticilerinden MediaTek'e dava açtı. Şu anda yargı sürecindeki davada Huawei, 5G, 4G ve potansiyel olarak 3G dahil olmak üzere ağ iletişimiyle ilgili patentlerinin ihlal edildiğini söylüyor. 

    Huawei, MediaTek'e dava açtı

    Asya pazarından gelen bilgilere göre MediaTek, bu sabah yaptığı açıklamada patent ihlali davasını doğruladı ve Huawei tarafından suçladığını kabul etti. Ayrıca davanın şu anda yargı sürecinde olduğunu belirterek daha fazla yorum yapmaktan kaçındı. Kaçıranlar için MediaTek, ABD'nin ihracat kısıtlamalarından önce Huawei'nin en büyük tedarikçilerinden biri konumundaydı.

    MediaTek'e karşı açılan dava ise, Huawei'nin devam eden araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarının lisans ücretlerinden kaynaklanıyor. Keza söz konusu patent ve lisanslar Huawei'nin en büyük gelir kaynaklarından biri ve dünyadaki 5G ile ilgili patentlerin yaklaşık %20'sini elinde bulunduruyor. Üstelik kablosuz iletişim teknolojileri için gerekli olan standart temelli patentlerin (SEP) önemli bir bölümü de yine Huawei'ye ait.

    Nikkei'ye göre şirket bu sayede 2022 yılına kadar 560 milyon dolar gelir kazanırken yaklaşık 200 farklı şirketle lisans anlaşmasına sahip. MediaTek'e karşı açılan davanın nasıl sonuçlanacağı ise şu an için belirsiz. Ancak bu dava ile Huawei, agresif lisanslama çabalarıyla gelir akışını artırmaya kararlı görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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