Huawei, MediaTek'e dava açtı: Patent ihlaliyle suçlanıyor

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Tam Boyutta Gör Çinli teknoloji devi Huawei, dünyanın sayılı mobil yonga üreticilerinden MediaTek'e dava açtı. Şu anda yargı sürecindeki davada Huawei, 5G, 4G ve potansiyel olarak 3G dahil olmak üzere ağ iletişimiyle ilgili patentlerinin ihlal edildiğini söylüyor.

Huawei, MediaTek'e dava açtı

Asya pazarından gelen bilgilere göre MediaTek, bu sabah yaptığı açıklamada patent ihlali davasını doğruladı ve Huawei tarafından suçladığını kabul etti. Ayrıca davanın şu anda yargı sürecinde olduğunu belirterek daha fazla yorum yapmaktan kaçındı. Kaçıranlar için MediaTek, ABD'nin ihracat kısıtlamalarından önce Huawei'nin en büyük tedarikçilerinden biri konumundaydı.

MediaTek'e karşı açılan dava ise, Huawei'nin devam eden araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarının lisans ücretlerinden kaynaklanıyor. Keza söz konusu patent ve lisanslar Huawei'nin en büyük gelir kaynaklarından biri ve dünyadaki 5G ile ilgili patentlerin yaklaşık %20'sini elinde bulunduruyor. Üstelik kablosuz iletişim teknolojileri için gerekli olan standart temelli patentlerin (SEP) önemli bir bölümü de yine Huawei'ye ait.

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Nikkei'ye göre şirket bu sayede 2022 yılına kadar 560 milyon dolar gelir kazanırken yaklaşık 200 farklı şirketle lisans anlaşmasına sahip. MediaTek'e karşı açılan davanın nasıl sonuçlanacağı ise şu an için belirsiz. Ancak bu dava ile Huawei, agresif lisanslama çabalarıyla gelir akışını artırmaya kararlı görünüyor.

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