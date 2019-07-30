Zeiss CEO'su: Akıllı telefonlar için 40 megapiksel kamera fazlasıyla yeterli

Son birkaç yıldır akıllı telefon üreticilerinin, cihazlarındaki kamera özellikleri konusunda birbirleri ile yarıştığına şahit oluyoruz. Neredeyse tüm markalar telefonlarına birden fazla kamera sensörü ekleyip, bu sensörlerin megapiksel sayısını arttırarak öne çıkmaya çalışıyorlar.

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Bu konu hakkında sektörün çok önemli bir ismindan açıklama geldi. Carl Zeiss CEO'su Michael Kaschke, 40 megapiksel kamera sensörlerinin akıllı telefonlar için fazlasıyla yeterli olduğunu söyledi. Indian Express'e konuşan deneyimli yönetici megapiksel çılgınlığı konusunda ciddiye alınması gereken mesajlar verdi.

İlerlemenin anahtarı: İşlemsel fotoğrafçılık

Akıllı telefon kameralarının son zamanlarda çok geliştiği konusunda şüphe olmadığını ifade eden Kaschke, ancak elde edebilecekleri konusunda bir sınır olduğunu söylüyor. Burada bahsi geçen şey ise fiziksel sınırlamalar. Bu nedenle Zeiss CEO'su işlemsel (bilgisayarlı) fotoğrafçılığın bu konuda ilerleme sağlamanın bir yolu olduğuna inanıyor.

Akıllı telefonlar, taşınabilirlik ve rahat kavrama yönlerinin korunabilmesi için çok kalın olmamak zorunda. Bu da şirketlerin cihazlarında kullanabileceği sensör boyutunu sınırlıyor. Sonuç olarak üreticiler de özel fotoğrafçılık yetenekleri sunabilmek için cihazlarında çoklu kamera sensörüne yer vermeye başladı.

https://indianexpress.com/article/technology/mobile-tabs/there-will-always-be-limits-to-what-a-smartphone-camera-can-achieve-zeiss-ceo-5856872/