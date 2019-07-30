Kim Nerede? 114 Samsung Galaxy S11 ile ilgili ilk ayrıntılar ortaya çıktı 78 2019 Opel Corsa, aerodinamik konusunda sınıfının öncüsü 52 n11.com'da ikinci el araç satışı başlıyor
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Zeiss CEO'su: Akıllı telefonlar için 40 megapiksel kamera fazlasıyla yeterli

Zeiss CEO'su Michael Kaschke, akıllı telefon üreticileri arasındaki megapiksel savaşını yorumladı. Deneyimli yönetici akıllı telefonlar için 40 megapiksel kameranın yeterli olduğunu düşünüyor.
2 sa.
780
21
10
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Son birkaç yıldır akıllı telefon üreticilerinin, cihazlarındaki kamera özellikleri konusunda birbirleri ile yarıştığına şahit oluyoruz. Neredeyse tüm markalar telefonlarına birden fazla kamera sensörü ekleyip, bu sensörlerin megapiksel sayısını arttırarak öne çıkmaya çalışıyorlar.
Ayrıca Bkz. "Huawei açıkladı: Katlanabilir telefonumuz piyasaya sürülmeye hazır değil"
Bu konu hakkında sektörün çok önemli bir ismindan açıklama geldi. Carl Zeiss CEO'su Michael Kaschke, 40 megapiksel kamera sensörlerinin akıllı telefonlar için fazlasıyla yeterli olduğunu söyledi. Indian Express'e konuşan deneyimli yönetici megapiksel çılgınlığı konusunda ciddiye alınması gereken mesajlar verdi.

İlerlemenin anahtarı: İşlemsel fotoğrafçılık

Akıllı telefon kameralarının son zamanlarda çok geliştiği konusunda şüphe olmadığını ifade eden Kaschke, ancak elde edebilecekleri konusunda bir sınır olduğunu söylüyor. Burada bahsi geçen şey ise fiziksel sınırlamalar. Bu nedenle Zeiss CEO'su işlemsel (bilgisayarlı) fotoğrafçılığın bu konuda ilerleme sağlamanın bir yolu olduğuna inanıyor.
Akıllı telefonlar, taşınabilirlik ve rahat kavrama yönlerinin korunabilmesi için çok kalın olmamak zorunda. Bu da şirketlerin cihazlarında kullanabileceği sensör boyutunu sınırlıyor. Sonuç olarak üreticiler de özel fotoğrafçılık yetenekleri sunabilmek için cihazlarında çoklu kamera sensörüne yer vermeye başladı.

https://indianexpress.com/article/technology/mobile-tabs/there-will-always-be-limits-to-what-a-smartphone-camera-can-achieve-zeiss-ceo-5856872/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
burakdc 39 dk.
Kamera konusuna farklı olarak yaklasacak olursak cep telefonlarında kullanılan optımızasyon teknolojılerı slr makınalarada gelır ıse fotografcılık konusunda cıgır acılır gıbı gelıyor soyle dusunun htc nın kullandıgı ultra pixel dızılımı bayer dizilimini tek bır cmos hucrede ust uste dızerek bırlestırıyordu yanı RGB yı yanyana koymak yerıne RGB yı ust uset koyuyordu toshıba gıbı bazı fırmalarda RGB sensor yerıne RGBY sensor koyup renk derınlıgını arttırma derdındelerdı hatta bazı fırmalarda sanırım leıca RGBW yaparak sıyah beyaz ıcın ayrı bır kanal kullanarak ısık haasesıyetını gelıstırerek grenlenmeyı onluyordu aslında ultra pixel mantıgından RGB ve CMY hucreler olusturulup WWW sensorunude buda herbır W alt sensoru ıcın HDR dekı hı key low key ve normal kosullardakı goruntuye duyarlı olsa ve bayer ve ultra pixel melez dızılımlı RGB/CMY/WWW pixel dızılımlı sensor yapılsa fullframe sensorun lımıtlerı zorlanarak 70 megapixel olsa ve buda sonynın exmor rs teknolojısyle aynızamandaki samsungtaki iso pixel teknolojisi ile gelse tüm netleme teknolojilerini ve capraz odak noktalarınıda desteklese ve aynızmandada sensorden gelısmıs bır oıs teknolojısı olsa lenslerıde olabıldıgınce en yuksek teknolojılerle Carlzeiss usetse akıllı telefonlardaki tum özellikler yapay zeka ve kablosuz ag teknolojılerınle makınanın ıcıerısıne gomulse tum bunlarda HTC Evo 3D dekı gıbı cift kamera olsa aynı zamandada Lytro cam gıbı degısken odak aralıklarını desteklesede artık alına bılecek en ıyı goruntuyu alıp su kamera teknık ozellıklerınden cok kameralrın sanatsal kulllanıma gecebılsek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
burakdc 57 dk.
millet 8 mp yaparken devrimsel kamera diye 41 megapixel sundular senelerce bu alanda kımse gecemedı sankı gereklıymıs gıbı sımdı bırısı cıktı 64 megapixelle kendılerını devırıp tahtından ettı dıye tutusmuslar 40 megapixel yeter diyorlar arkadas kalıtelı olduktan sonra 5megapixelde yeter nitekim cassini ve junoda bıldıgım kadarıyla 5megapixel sensor var ve galaksının en ucra koselerınden fotograf gonderıyorlar son derce net gorseller elde ediliyor
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pisina 57 dk.
Mp baskı boyutuyla alakalı bir konu. 10 15 baskı yaptırmak için 40 mp çekim gereksiz. Ki sosyal medyada paylaşmak için 10 mp fazlasıyla yeterli. Sensör büyüklüğü ve başka faktörler kaliteyi etkiliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zdniz 1 sa.
çok şaçmaladılar harbiden 48 vardı seneye 64 leri görücez büyük sensorlu 10 megapiksel yeterde artar bile
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KaleyDeskop 1 sa.
carl zeiss dendiğinde aklıma direk nokia geliyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yolyordam35 1 sa.
nokia 808 pureview bunu beğendi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 2 sa.
40mp değil 10mp bile yeterli. kimsenin kimseyi kandırmasına gerek yok. minnak bir sensör için 40mp gereğinden çok fazla. sadece özel bir yazılım için veya işlev için 40mp olabilir (misal pureview gibi) onun haricinde 10mp hatta daha azı bile yeterli. ben size 1mp boyutta fotoğraflar atayım. 1mp olduğuna inanamazsınız bile.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
melez73 1 sa. Fenomenon
hocam bu megapiksel işi ne oluyor.büyük olunca daha mı iyi oluyor?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vjdrsjejv 1 sa. Fenomenon
Kötü bir telefon kamerasıyla birde pixel 3'le aynı yerden çekim yaptıktan sonra pixel 3'ü wpdan diğerini bluetooth'dan atalım yine de fark devasa olacaktır dslr makineye bile gerek yok.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
ceo-tr +77 MustafaC53 +63 12 Angry Men +56 csh +55 anomaly +43 al-ozaria +42 smart1978 +39 Johan Elmander +38 tahir40 +37 Darklord Sauron +30
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
4 Üye, 17 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
780 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
akıllı telefon, cep telefonu ve
6 etiket daha Zeiss ceo michael kaschke Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 31 dk. Messenger Instant Games kapanıyor 1 sa. n11.com'da ikinci el araç satışı başlıyor 1 sa. Nintendo Switch, Android sayesinde Half-Life 2 ve Portal çalıştırabiliyor 2 sa. TikTok'un yapımcısı ByteDance kendi akıllı telefonunu üreteceğini açıkladı 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Zeiss CEO'su: Akıllı telefonlar için 40 megapiksel kamera fazlasıyla yeterli Sonraki Huawei ve Google birlikte geliştirdikleri akıllı hoparlör projesini rafa kaldırdı 3 sa. Sony'de yüzler gülüyor: PS4 satışları 100 milyonu aştı 4 sa. 2019 Opel Corsa, aerodinamik konusunda sınıfının öncüsü 4 sa. CRISPR; herediter körlüğün tedavisinde kullanılacak 5 sa. AMD Destiny 2’de yaşanan soruna yönelik Beta BIOS yayınladı 5 sa. Apple'ın 16 inç MacBook Pro modeli, ince çerçevelerle gelecek 6 sa. Samsung Galaxy S11 ile ilgili ilk ayrıntılar ortaya çıktı 6 sa. Huawei açıkladı: Katlanabilir telefonumuz piyasaya sürülmeye hazır değil 7 sa. AMD Radeon RX 5800 serisi geliyor 8 sa. Disney, 2019 yılında gişe rekorlarını altüst etti 16 sa. Samsung Galaxy Tab S6'nın pil kapasitesi belli oldu 18 sa. Japonya’da sistem toplayanların %68.6’sı AMD işlemci tercih etti 18 sa. Tesla'nın elektrikli kamyoneti için geri sayım başladı 19 sa. Google Pixel 4 gelişmiş yüz tanıma sistemine sahip olacak 19 sa. "Super" oldular mı? "Gigabyte Gaming OC RTX2080 Super incelemesi" 20 sa. Nvidia GeForce kartlara 30 bit renk desteği ekledi 20 sa. Ray tracing 2023 yılından itibaren oyunlarda gereksinim haline gelecek 21 sa. 3 yeni Ryzen 3000 serisi işlemci ortaya çıktı 21 sa. Pokemon Duel kapanıyor 22 sa. ASELSAN’ın akıllı mühimmatı ‘Atom’ göreve başlıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Xbox'ın Patronu Phil Spencer: "Bizim İçin Başarının Karşılığı ...
DH Forum
Elektrikli Hyundai Kona, garajda dururken bomba gibi patladı
DonanımHaber
Ford Otosan'dan yerli şanzıman üretimi için önemli adım
DonanımHaber
Pasaporta kaydedilen telefon sayısında büyük düşüş!
DonanımHaber
Fallout 76'nın Özel Serverları Beklenenden Erken Gelebilir
Bölüm Sonu Canavarı
Artık gerçekçi olalım LPG harici yakıt kullanan araç almayın (...
DH Forum
Doom, Doom II ve Doom 3 Bugün PS4, Xbox One ve Switch için Çıktı
Bölüm Sonu Canavarı
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim