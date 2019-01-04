Meizu 16 mercek altında: Süper orta sınıf telefon

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Meizu'nun süper orta sınıf olarak bilinen akıllı telefon segmenti için hazırladığı modeli Meizu 16 elimizde. Snapdragon 710 platformunu kullanan telefon, amiral gemisi Meizu 16th ile benzer profilde.
Meizu'nun süper orta sınıfta yer alan akıllı telefon modeli Meizu 16 elimize ulaştı. Şirketin amiral gemisi olan Meizu 16th modeliyle büyük benzerlikler taşıyan Snapdragon 710 tabanlı telefon, farklı bir strateji ile geliştirilmiş. Tüm detaylar, Meizu 16th ile kıyaslaması ve renk seçenekleri gibi detaylar videomuzda.
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Telefona dönersek gerçekten orta segmentin tartışmasız en iyisi. Snapdragon 835 e çok yakın kirin 710, oisli çift kamera, ekranda parmak izi okuma ne ararsan var. Fakat 2600 lirayı Meizu ya vermezsin 2900 e s8 alır geçersin en azından Samsung dersin.