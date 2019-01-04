Meizu 16 mercek altında: Süper orta sınıf telefon

Meizu'nun süper orta sınıf olarak bilinen akıllı telefon segmenti için hazırladığı modeli Meizu 16 elimizde. Snapdragon 710 platformunu kullanan telefon, amiral gemisi Meizu 16th ile benzer profilde.

Meizu'nun süper orta sınıfta yer alan akıllı telefon modeli Meizu 16 elimize ulaştı. Şirketin amiral gemisi olan Meizu 16th modeliyle büyük benzerlikler taşıyan Snapdragon 710 tabanlı telefon, farklı bir strateji ile geliştirilmiş. Tüm detaylar, Meizu 16th ile kıyaslaması ve renk seçenekleri gibi detaylar videomuzda.