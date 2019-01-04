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Meizu 16 mercek altında: Süper orta sınıf telefon

4 ay
12,7b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Meizu'nun süper orta sınıf olarak bilinen akıllı telefon segmenti için hazırladığı modeli Meizu 16 elimizde. Snapdragon 710 platformunu kullanan telefon, amiral gemisi Meizu 16th ile benzer profilde.
Meizu'nun süper orta sınıfta yer alan akıllı telefon modeli Meizu 16 elimize ulaştı. Şirketin amiral gemisi olan Meizu 16th modeliyle büyük benzerlikler taşıyan Snapdragon 710 tabanlı telefon, farklı bir strateji ile geliştirilmiş. Tüm detaylar, Meizu 16th ile kıyaslaması ve renk seçenekleri gibi detaylar videomuzda. 

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kemalboran 4 ay en beğenilen
Bu Meizu'ya fiyatı uygun diye tamah etmeyin. Güncelleme falan vermiyor telefonlarına, hangi sürüm ile çıktıysa onda kalıyor.
1 Yanıt Yanıtla +9
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Greylights 4 ay kemalboran
O belli olmaz, Meizu hep Mediatek kullandığı için sıkıntı yaşadı. Şimdi Qualcomm işlemcilere geçti, son modele verip vermemesi bunu gösterecek. Ben uzun süre kullandım, şahsi fikrim Meizu'nun Flyme arayüzü mükemmel kullanışlı, android güncellemesi vermediği zamanda bile android ile gelen yeni özellikleri Flyme yıllar önceden sahipti. Zaten Flyme her ay salı günü kesin güncelleme alır. Güvenlik, özellik, stabilite hepsini veriyor adamlar. Kullandığım süre boyunca sıkıntı yaşamadım. kasa kalitesi, ekran, ses tasarım birçok üst seviyeye kafa atar hepte böyle idi. Android güncelleme manyağı iseniz almayın, ama takmıyorsanız memnun eden telefonlar yapıyorlar. Çoğu model montajını Foxconn yapardı. Fiyatına göre f/p cihazlar, Xiaomi ile arasında tasarım-kalite olarak uçurum var bence.
O belli olmaz, Meizu hep Mediatek kullandığı için sıkıntı yaşadı. Şimdi Qualcomm işlemcilere geçti, son modele verip vermemesi bunu gösterecek. Ben uzun süre ku...
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2 Yanıt Yanıtla +7
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TearsForFears 4 ay Patren
Pil az gözükebilir ama amoled ekranla 6 saat ekran açık süresi veriyor ki note 9 o testte 7 saat civarındaydı.
Telefona dönersek gerçekten orta segmentin tartışmasız en iyisi. Snapdragon 835 e çok yakın kirin 710, oisli çift kamera, ekranda parmak izi okuma ne ararsan var. Fakat 2600 lirayı Meizu ya vermezsin 2900 e s8 alır geçersin en azından Samsung dersin.
Pil az gözükebilir ama amoled ekranla 6 saat ekran açık süresi veriyor ki note 9 o testte 7 saat civarındaydı.Telefona dönersek gerçekten orta segmentin ...
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RootUser 4 ay
Videodan tam anlamadım. Parmak izi ile telefonu açmak için önce kilidini açıp sonra mı parmak okutuluyor? Yoksa ekran kilitliyken ekrana dokununca telefon açılıyor mu?
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mustaac 4 ay
Nfc yok, tek renk bildirim ledi var.
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RootUser 4 ay
Telefonda bildirim ledi var mı?
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RootUser 4 ay
telefonda nfc var mı? bir de android p güncelleştirmesini alır mı?
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mustaac 4 ay
Bugüne özel gittigidiyor da seçili cep telefonlarında %3 indirim var. Maximum kartı olanlara da 75 tl MaxiPuan var.
Meizu için ayrıca fırsat satıcı ürünleri yıldız fırsatlara aldırdığı için.
Meizu 16 64 gb 2437 tl
Meizu 16 128 gb 2635 tl
16th 64 gb 6 ram 3040
16th 128 gb 8 ram 3800
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DH Misafiri 4 ay
Xioami zamanlı arızalanma programı oldugunu düşünüyorum çünkü mi5 telefonum garantisi bittikten 1 ay sonra bozuldu evofone distribütörü tamiri mümkün olmadığını yeni telefon almamı belirtti ilk ben keşfettim galiba telefonun kendini imha etme olayını [öyle düşünüyorum] çünkü markaların kasten yavaşlatma olayını biliyoruz buda olur o yüzden xiaomi markasından uzak durun derim
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caNgolqe 4 ay
@fx57 Meizu 16th ses performansı ile iddialı bir model. Meizu 16 da ise ses konusundan hiç bahsetmemişsiniz. Özel bir DAC var mı ve performansı nedir?
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Bloodin 4 ay
Bu fiyata Mate 20 Lite satıyorlar, biliyorum internette Mate 20 Lite daha uyguna da bulunabiliyor fakat mağaza fiyatları bu fiyatlarda, operatör fiyatları ise oldukça uçuk ki millet zaten takır takır mağazalardan ve taksit adı altında kazığı saplayan operatörlerden alıyor Mate 20 Lite'ları... Meizu 16, Mate 20 Lite'tan birkaç gömlek üstün bir cihaz, 2599 TL iyi görünen bir fiyat fakat aslında Biztech istese bunu 2399'dan rahatça piyasaya sürerdi, nasıl mı? Açıklayalım;
Meizu 16th yurtdışı çıkış fiyatı 395 dolar, Türkiye çıkış fiyatı 3199 TL (aslında 3099'du ama sonra 3199'a çektiler) buna göre doları 8,1 TL alırsak (395*8,1=3199,5) Türkiye fiyatına ulaşıyoruz (Hemen sövmeyin, firmanın suçu yok, Türkiye'de telefonda toplamda %60 vergi var).
Meizu 16'nın yurtdışı çıkış fiyatı ise 295 dolar ve 295*8,1=2389 TL ediyor yani Meizu Türkiye (Biztech) Meizu 16'daki kâr marjını daha yüksek tutmuş...
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Ray Kurzweil 4 ay
Telefon güzel ama Meizu hiçbir telefonuna güncelleme vermedi bugüne kadar. 2 sene sonra millet android 10 kullanırken android 8 oreo kullanmayı göze alıyorsanız alın.
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__Nikolaus__ 4 ay
Pro 7 plus diye amiral gemisi vardı android 7 ile çıktı hala android 7...
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