Meizu M6 Note ilk bakış: 1500TL altı sınıfta yarışıyor

Son dönemde en sık gelen sorulardan biri de 1500TL altındaki fiyat/performans telefonları. İşte o sınıfta yer alan yeni cihazlardan Meizu M6 Note elimize ulaştı. Bakalım ilk izlenimde neler sunuyor.

Meizu'nun ürün gamındaki fiyat/performans dengesi en yüksek cihazlardan biri olan M6 Note elimize ulaştı. Metal gövdeye, çift arka kameraya ve 4000mAh kapasiteli pile sahip olan telefon, Snapdragon 625 platformundan güç alıyor ve 1500TL altı fiyatla kullanıma sunuluyor. Kutu açılışı, detaylar ve ilk izlenimlerimiz bu videoda.

Meizu M6 Note'u satın almak için kullanabileceğiniz link;

https://www.hepsiburada.com/meizu-m6-note-64-gb-meizu-turkiye-garantili-p-HBV00000BFPUX?utm_source=coop&utm_medium=meizu&utm_campaign=meizu-m6-note&utm_content=meizu-donanimhaber&utm_term=telefon-cep-telefonu&wt_cp=meizu.meizu-donanimhaber.telefon-cep-telefonu.meizu-m6-note