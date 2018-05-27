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Meizu M6 Note ilk bakış: 1500TL altı sınıfta yarışıyor

1 yıl
12,1b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Son dönemde en sık gelen sorulardan biri de 1500TL altındaki fiyat/performans telefonları. İşte o sınıfta yer alan yeni cihazlardan Meizu M6 Note elimize ulaştı. Bakalım ilk izlenimde neler sunuyor.
Meizu'nun ürün gamındaki fiyat/performans dengesi en yüksek cihazlardan biri olan M6 Note elimize ulaştı. Metal gövdeye, çift arka kameraya ve 4000mAh kapasiteli pile sahip olan telefon, Snapdragon 625 platformundan güç alıyor ve 1500TL altı fiyatla kullanıma sunuluyor. Kutu açılışı, detaylar ve ilk izlenimlerimiz bu videoda. 
Meizu M6 Note'u satın almak için kullanabileceğiniz link;
https://www.hepsiburada.com/meizu-m6-note-64-gb-meizu-turkiye-garantili-p-HBV00000BFPUX?utm_source=coop&utm_medium=meizu&utm_campaign=meizu-m6-note&utm_content=meizu-donanimhaber&utm_term=telefon-cep-telefonu&wt_cp=meizu.meizu-donanimhaber.telefon-cep-telefonu.meizu-m6-note 

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terliktengiiriyorum 1 yıl en beğenilen
130 Dolara satılan telefon Türkiye'de nasıl l500 TL oluyor? Hayır vergi mergi koysan da maksimum 900TL falan oluyor. Meizu, Türkiye'de çok yanlış fiyat politikasıyla devam ediyor. Çok fazla kar koyuyor, yanlış yapıyor. Türkiye'de reklam yapmak için ucuz fiyattan gireceksin piyasaya. tr.aliexpress.com/...
130 Dolara satılan telefon Türkiye'de nasıl l500 TL oluyor? Hayır vergi mergi koysan da maksimum 900TL falan oluyor. Meizu, Türkiye'de çok yanlış fiyat politik...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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Greylights 1 yıl
Erdi Bey, bir önceki Meizu incelemenizde sanal tuşlardan bahsetmediniz. Çoğu kişi sormuştu normal tuş yanında sanal tuş mu var diye. Bu cihazda normalde olmamasına karşın sizin sanal tuş ekleyip o şekilde kullanmanız izleyicileri yanıltıyor. Arayüzün kullanımına alışmamış olabilirsiniz sonuçta birçok cihaz elinizden geçiyor ve hepsi farklı farklı. Fakat test başında bunu bize belirtmeniz gerekir. Testleri yaparken ben isterim ki cihaz üzerinde bulunan arayüzün özelliklerine göre kullanıp bunu bize yansıtın. Kullanışlılık bir satın alma nedenidir çoğu insan için. Çoğu kişi de bu ve önceki incelemenizde sanal tuşlar görüp cihazda zaten varmış gibi algılıyor. Fakat Flyme 4 den beri Meizu cihazların arayüzünde sanal tuş bulunmamaktadır opsiyonel olarak kullanıcı isterse kullanılabiliyor. Sanal tuşlar yerine kaydırma ve dokunma hareketleri kullanılıyor. Fakat incelemelerinizde hiçbirini göremiyoruz.
Detaylı videoda bunlardan da bahsetmeniz gerektiğini düşünmekteyim çünkü bu kullanıcılar için gerçekten önemli. Özellikle saf android sevmeyenler için. Ayrıca Meizu'nun yeni 15 serisini incelemenizi çok isterim

Saygılarımla
fx57 takipçisi.
Erdi Bey, bir önceki Meizu incelemenizde sanal tuşlardan bahsetmediniz. Çoğu kişi sormuştu normal tuş yanında sanal tuş mu var diye. Bu cihazda normalde olmama...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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10ff 1 yıl
sitenin adini reklam.donanimhaber yapsanizda kurtulsak bizde. kac saniye reklam çıktı onu gecti bu seferde igrenc video oynaticiniz videoyu oynatmadi. safariden giriyorum.
sitenin adini reklam.donanimhaber yapsanizda kurtulsak bizde. kac saniye reklam çıktı onu gecti bu seferde igrenc video oynaticiniz videoyu oynatmadi. safaride...
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1 Avatar
IBM 5100 11 ay
3 GB RAM SD 625 32 GB VE 1500 TL öyle mi?
Resmen düzecek adam arıyorlar. Görecem bakalım bu satıcıları ,ellerinde patlayınca bu çin meşeli cihazları.
kalsın ağa, birde kepçeyle mi aldınız ulan bu 625'i. Bitiremediler bir türlü. sağım solum önüm arkam 625.
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cleancoder 5 ay IBM 5100
Aynı fiyata Samsung ve Huawei tarafında ne seçenekler var söyler misin? Meizu SD625 verirken, aynı paraya Samsung SD450 mudailleri satıyor. O paranın önemli bir kısmının vergi olduğunu da unutuyorsun hocam.
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etkinus 11 ay
Meizu m6 note vs zenfone 3
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DH Misafiri 11 ay
meizu m6 aldım. 2 gün önce. gerekli yüklemeleri yaptım. sorun internetim olduğu halde : ağ sorunu. erişim sorunu yaşıyorum. tekrar açıp kapatırsam düzeliyo. ne yapmam lazım arkadaşlar. format atsam düzelirmi . teşekkürler.
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Keremgil046 12 ay
İçinde bulunduğumuz günlerde artık her harcamayı uzun vadeli olacak şekilde fiyat/performans kriterine göre değerlendirmek durumundayız.
Bu fiyat/performans değerlendirmesinde de kullanım süresine birebir etki edecek satış sonrası servis konusu çok önemli. Bu ürünü hepsiburada.com dan aldım ve son derece memnunum.
4000mAh batarya, sekiz çekirdek işlemci ve 4GB ram. Kamera kalitesi de son derece iyi. Özellikle kapalı mekanlarda çok iyi sonuç veriyor.
Ayrıca paralel ithalat olmadığı için 2 sene rahatlıkla istediğim Genpa servisinden hizmet alabiliyorum.
Metal ve çok sağlam aynı zamanda şık görünen kasa da büyük artı.
Eksi olarak değerlendirilebilecek tek özelliği ekran kasa oranı. İncelemede de söylendiği gibi üst ve alt kısımda bir parmak kalınlığında çerçeve var ve bu kısım daha şık olabilirdi.
Ancak 1299TL seviyesinde bu kadar özellik rekiplerine göre oldukça tatmin edici.
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boyka06 11 ay Keremgil046

ne yapsanız boş..
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YediGüzelAdam 12 ay terliktengiiriyorum
Attığı linkte o fiyata yoktu hocam tıklayınca 189 dolar çıkıyordu Meizu Türkiye grubuna bakabilirsiniz. Benim hitabım size değildi zaten Ziya deyip iftira atan arkadaşaydı. Açıkcası en memnun olduğum cihazlar Xiaominin Ultrabook u ve Mi Desk Lamp(Çalışma düzenine müthiş katkısı var) Meizu Pro7 Plus Meizu nun ses cihazlarıydı. Diğer yandan çoğu cihazda hayal kırıklığı uğradım. En Büyük hayal kırıklığım MiPad2 midir Amazfit Pace midir bilemiyorum. MiPad4 e 9.7 inchlik 2K ekranlı Qualcomm işlemcili bir cihaz çıkarsa tadından yenmez diyebilirim. Bir daha uzun bir süre Amazfit serisi cihaz almam pace 2 2s çok berbat ekranlara sahipler(pil diyecekler için Samsung gear s3 gerçeğini unutmasın 2-2s fiyatına rahatça bulursunuz)
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Redunay 12 ay
Meizu da ki tek tuş olayı o kadar rahatki her telefonda olsa keşke.
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damn2u 1 yıl
Ziyaaaaa.
M6 Note uzuuuuuuunnnnnnnnca bir süredir 1299 TL'den satılıyor öyle mi? Ürünü beğenip artı/eksi konularını ortaya koyan gerçek bir kullanıcı sanılacaktın az daha, neyse ki şu yorumunla birilerinin çıkarı için uğraştığını ortaya çıkarttın.
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terliktengiiriyorum 12 ay
Yorumu yeni okuyordum ben de bunu atacaktım... Çünkü 1499'a satıldığına eminim gözlerimle gördüm. Zaten 1299 TL olsaydı Erdi bey başlığa 1500 TL altı sınıf demezdi 1300 TL altı sınıf derdi. Yine söylerim 1499 TL bu eski tasarım telefona hayatta vermem. 1299 da verilir mi tartışılır sonuçta bu fiyat aralığında ZTE Nubia Z17 mini var. Kamera performans tasarım ne derseniz deyin Z17mini her türlü M6note den daha iyi bir cihaz.
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terliktengiiriyorum 12 ay damn2u
Yorumu yeni okuyordum ben de bunu atacaktım... Çünkü 1499'a satıldığına eminim gözlerimle gördüm. Zaten 1299 TL olsaydı Erdi bey başlığa 1500 TL altı sınıf demezdi 1300 TL altı sınıf derdi. Yine söylerim 1499 TL bu eski tasarım telefona hayatta vermem. 1299 da verilir mi tartışılır sonuçta bu fiyat aralığında ZTE Nubia Z17 mini var. Kamera performans tasarım ne derseniz deyin Z17mini her türlü M6note den daha iyi bir cihaz.
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YediGüzelAdam 12 ay
FACEBOOK umu dondurmuştum sizin yüzünüzden açtım. 10 Mayıs tarihi ürünün Türkiye de satışa Hb üzerinden çıktığı tarih veya 1-2 gün öncesidir. Yani başlangıç zamanından itibaren 1299tl
Buyrun 10 Mayısta 1299Tl ye bu ürünü alabiliyorduk ve bu inceleme videosu öncesi yine 1299 a alabiliyorduk.
Altta yorumuma bakarsanız biraz yüksek fiyat verilerek mi note 3 alabilirsiniz demiştim ki mi note 3 1750-1800 seviyelerinde yine aynı mesajta pro7 p25 e gerekeni söylemişim bu durumda iftiracı siz oluyorsunuz.
Fan olmadığım belli Ayrıca ürünün fiyatı da belli

Cihaz Hb de 1399 100tl chip para ile 1299tl ye çıktı daha sonra direk 1299 a düştü chip parasız şekilde ben ne zaman baksam 1299tl idi. Ziyalandınız malesef

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@terliktengiiriyorum sizde bakabilirsiniz hocam

Önüme ilk ne geldiyse bir parçasını aldım kamuflajlı aygıtlar mi leravan Tens cihazları geri kalanını biliyorsunuzdur zaten ZİYALANDINIZ

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İsterseniz Daha önceki mipad2 hakkında yazımı ve satın aldığıma dair banggood daki ss i ve şuan da elimde bulunan samsung galaxy book, meizu flow, meizu ep52, diğer xiaomi ürünlerini vs de ss atabilirim. Ararsanız xiaomi Notebook incelememi de görürsünüz. Nasıl memnun kaldığımı da herhalde Facebook taki yorumlardan 1299tl ye alabildiğimizi ve nasıl eleştirdiğimi de anlamışsınızdır sanıyorum kolay gelsin.
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YediGüzelAdam 1 yıl righteous@
Eğer mesele sorun yazmaksa sizin yazdığınızdan daha fazla sorun bende yazarım. Sanırım MIUI9.5 da sürekli uygulama çöken çıldırma seviyesine gelen arkadaşlardan haberiniz yok. Miui artıları olduğu gibi eksileride çok 9.5 le gelen özelliklerin tamamı Flyme 4 te mevcuttu. Ben burada Meizu algısını kırmaya çalışıyorum doğrudur ancak kesinlikle fan değilim. M6T diye cihaz çıkarıp m3note da kullanılan işlemciyi kullanmasını da yererim. Uzun süre mediatek ortaklığını da yererim. Ancak meizu xiaomi ye göre materyal malzeme ve iç donanım olarak çok daha üstün, Xiaomi reklamını yaptığı yerleri saymazsak nerede en çürüğü var onu kullanıyor. Maliyet boşuna düşmüyor. Flyme 6 da 7 de gayet stabil ve hızlı aynı fiyatta ki cihazı kullanırsanız bunu anlarsınız. Çin ve globale yazılım aynı hızla gelmiyor doğru. Benim hatırladığım kadarıyla Xiaomide de aynı sürüm yazılım aynı hızla gelmiyor yanlış mıyım? Firma eskiden aylık güncelleme veriyordu şuan 40gün 3 ay arası değişiyor. Bundan önceki kullandığım yazılım sorunsuzdu. Miui da neredeyse 1 senedir şikayet edilip düzeltilmeyen hatalar var WhatsApp bildirim çekmecesi gibi ve birçok arkadaştan 6 aydır stabil bir rom kullanmadıklarını sıkça duydum. Yazılım denilince akla Google Pixel ve Sony den başkası Android cephesinde bu işi çeviremedi. Ben 2 sini de gönül rahatlığıyla kıyaslarım hocam.
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YediGüzelAdam 1 yıl terliktengiiriyorum
Ürün uzuuuunnnnca bir süredir 1299 a satılıyor.
Hepsiburada da üzerinden satışı değilde bulduğunuz dip fiyatlı bir siteden koyduğunuz linki paylaşmışsınız.
Ve her türlü paralel ithalat ve paralel ithalatla bulabildiğiniz fiyat bu olduğu gibi Mi A1 çok gerisinde bu cihazın
Ayrıca epey.com gibi yerel sitelerdense kimovil gsmarena phonearena vb tercih ederim. CİHAZLARIN özelliklerini de gayet iyi biliyorum.
Ben Fan değilim. Sony de öneririm Samsung ta Xiaomi de Meizu da apple da şuan hali hazırda
Xiaomi Mi Ultrabook Pro 15.6
Xiaomi Amazfit Pace
Mİ BAND 1s
Mi Desk Lamp
Mijia CXB61QM Power strip
Mi Leravan Tens cihazı 2 adet
Mi 16000mAh Powerbank 2 adet
Mi Akıllı Termos
Mi Type C Gürültü Engelleyici kulaklık sahibiyim
Daha öncede çok xiaomi ürünüm oldu hatta inanmazsanız çekip ss de atarım yeter ki mantıklı konuşun yakında da mi traş makinem gelecek Allah nasip ederse, ürün alırken eksisiyle artısıyla söylerim hiç bir zaman çekinmem. Facebook ta da bu böyle girip incelemelerime bakarsanız veya yorumlarıma pro7 p25 i gömüp yerden yere vurmuşumdur.
Üstte birçok sebepten m6note un mi a1 den başarılı olduğunu açıkladım. Redmi5plus ın ekran formatı ve çözünürlüğü harici elle tutulur bir artısı olmadığı gibi kamera vb yönlerden çok zayıf kalıyor. Keza pil ömrüde ekran boyutu ppi ve çözünürlük sebebiyle az olacak.
Benim yukarıda yazdıklarımdan yanlış olan bir özellik var mı gösterebileceğiniz? AYRICA birçok ürünü ben veya arkadaşlarım kullanmış oluyor. Abimde telefoncu olduğu için eve giden gelen telefonun haddi hesabı yok.
Ses ürünü olarak birçok ürün kullanıyorum farklı markalar deniyorum.
Sayısız telefon görüyorum.
Şuan mesela tablet olarak GalaxyBook kullanıyorum. Açıkcası 2K çözünürlük aşağısı ve ppi ı yüksek yoğunluksuz ekranlarda düşük geliyor. MİPAD 2 İNCELEMEMDE DE CİHAZIN Birçok yönünden bahsederken ekranını çok başarılı bulduğumu anlattığım gibi amazfit incelememde ise ekranının ne kadar rezalet olduğundan bahsetmek zorundayım. Ben youtube daki millete bu ürün süper süper deyip kazık atıp günaha girmek istemiyorum. Kad isimli youtuber ı takip ediyorsanız amazfit pace ve 2 incelemelerinde benim yazımı görürsünüz. Onların tek derdi affiliate veya pro ortaklığını devam ettirip youtube dan hit yapıp çift taraflı gelir sağlamak kullanıcı umurlarında değil. Burada fanlık yapan sizsiniz üstteki özellik kıyaslarken diyafram aralığına kullanılan kamera sensörüne kadar değinmiş ve bilgi vermişim sizse epey.com gibi bir siteyi bana yolluyorsunuz. Dünde bir arkadaş yolladı. P20 Pro satın aldığını iddia edip mi6 nın daha iyi olduğunu savunan birisi :) Sizde sanırım o arkadaş gibi ya paralı çalışan ya da ağır fansınız ben size ilmi yönüyle nicel verilere dayanarak açıklamış bulunuyorum sizse iki yazıp çiziyorsunuz. Ayrıca nicelik önde olduğu gibi nitelikte meizu da önde tek diyeceğim alıp kullanmanız. İnanmazsanız teker teker Xiaomi ürünlerimi atabilirim. Mi6 alıp Note8le kıyaslayanlar Iphone8 le kıyaslayanlar komik oluyor. Cihazın kronik birçok sorununu saydım ve bunun yanında aynı fiyatlı bir pro7 x30 dan alacağınız hazda daha iyi olacağı gibi hiçbir sorunu da bulunmuyor hayırlk günler
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righteous@ 1 yıl
Eğer mesele burada sorunları ortaya dökmekse en az bir sayfa meizu sorunu yazarım o yüzden lütfen şu anlamsız fanboyluğu bırakın
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