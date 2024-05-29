Uygun fiyatlı akıllı telefon arayanlara en iyi fiyat/performans telefonları (2024)

- En İyi Fiyat - Performans Telefonlar📱
- 1️⃣ Samsung Galaxy S23 FE
- 2️⃣ Honor 90
- 3️⃣ Xiaomi Redmi Note 13
- 4️⃣ Realme 11 Pro
- 5️⃣ Samsung Galaxy A35
- 6️⃣ Huawei Nova 11i
- 7️⃣ Samsung Galaxy A15
- 8️⃣ Xiaomi Redmi 12
- 9️⃣ Xiaomi Redmi Note 13 Pro
- 🔟 Samsung Galaxy A55
- Telefon alırken nelere dikkat edilmeli ❓
- Yorumlar
Pahalı amiral gemisi telefonlara tonlarca para harcamak istemiyor musunuz? Yoksa bütçeniz kısıtlı mı? Merak etmeyin, fiyat performans akıllı telefonlar, cep yakmadan üstün performans ve gelişmiş özellikler sunabiliyor. Bu cihazlar, sundukları özelliklere göre genellikle uygun fiyatlı ve haliyle bütçe dostu telefonlar oluyorlar. Eğer hangi fiyat performans akıllı telefonu almalıyım? diye düşünüyorsanız sizin için hazırladığımız en iyi fiyat performans akıllı telefonlar burada.
|Marka/Model 🤳
|Fiyat 🏷️
|Samsung Galaxy S23 FE
|22.519
|Honor 90
|14.899
|Xiaomi Redmi Note 13
|10.499
|Realme 11 Pro
|14.359
|Samsung Galaxy A35
|14.279
|Huawei Nova 11i
|11.399
|Samsung Galaxy A15
|8.299
|Xiaomi Redmi 12
|7.144
|Xiaomi Redmi Note 13 Pro
|16.749
|Samsung Galaxy A55
|18.589
Fiyat performans akıllı telefon yorumları dikkate alındığında; en iyi fiyat performans akıllı telefon markaları sıralamasında Samsung, Honor ve Xiaomi öne çıkıyor. 2024’te satın alınabilecek fiyat performans akıllı telefon önerileri olarak ise Samsung Galaxy S23 FE, Honor 90 ve Xiaomi Redmi Note 13 modelleri uygun fiyat, kalite ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla tavsiye ediliyor.
1️⃣ Samsung Galaxy S23 FE
- Ekran Boyutu: 6.4 inç Dynamic AMOLED FHD+
- İşlemci: Exynos 2200
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 50MP (ana) + 12MP (ultra geniş) + 8MP (telefoto)
- Ön Kamera: 10MP
- Pil Kapasitesi: 4500mAh, 25W
- İşletim Sistemi: Android 14
- Bağlantılar: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3
Samsung Galaxy S23 FE kullanıcı yorumları 💭
👨 1 aydır kullanıyorum cihazdan çok memnunum S22 düşünüyordum takas kampanyası yoktu s23fe ye vardı daha güncel ve kampanyalı olduğu için aldım. Kamerası harikalar yaratıyor.
👩 Elime yeni geçti ancak bana göre en iyi f/p telefon. Bu segment de bu kamera kalitesi gayet iyi. Bataryası da normal günlük kullanımda bir günü çıkarıyor. Yapay zeka güncellemesi ile kameraya yeni özellikler geliyor, fotoğraftan yazı kopyalayabilmek harika. Ekrandaki bir şeyi daire içine alıp Google’da arama yapması da güzel. Ben beğendim.
2️⃣ Honor 90
- Ekran: 6.7 inç AMOLED, FHD+ (2664 x 1200), 120Hz
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1
- RAM: 12GB
- Depolama: 512GB
- Arka Kamera: 200MP ana kamera, 12MP ultra geniş açılı kamera, 2MP derinlik sensörü
- Ön Kamera: 50MP
- Pil: 5000mAh, 66W hızlı şarj
- İşletim Sistemi: Android 14, Magic UI
- Diğer: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, parmak izi okuyucu
Honor 90 kullanıcı yorumları 💭
👨 O kadar memnunum ki telefonumla aşk yaşıyorum resmen. Ben Honor'un telefonunu almadan önce tabletini Honor Pad 8 almıştım ve çok memnun kaldım. Daha sonra telefonunu da almaya karar verdim. Zaten iyi bir telefon olduğunu araştırmıştım. Depolaması, hızı, hafızası her şeyi yerli yerinde ve aşırı güzel kamerası var.
👩 Ürünü çok inceleyerek ve araştırarak aldım. Bu fiyata göre alınabilecek en iyi telefonlardan bir tanesi. Gerek ekran parlaklığı, gerek ekranın canlılığı, gerekse tüm özellikleri ile ön plana çıkan bana göre aldığı paranın karşılığını fazlasıyla veren bir telefon. İyi ki almışım.
3️⃣ Xiaomi Redmi Note 13
- Ekran: 6.67 inç FHD+ AMOLED, 120Hz yenileme hızı
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 685
- RAM: 4GB/6GB/8GB
- Depolama: 256GB
- Kamera: Arka kamera: 108MP ana + 8MP ultra geniş açılı + 2MP makro
- Ön kamera: 16MP
- Pil: 5000mAh, 33W hızlı şarj
- İşletim Sistemi: Android 12, MIUI 13
Xiaomi Redmi Note 13 kullanıcı yorumları 💭
👨 Fiyat performans ürünü bir telefon. Benim istediğim tüm özelliklere sahip. Hızlı şarj, 5000 Mah batarya, 256 GB ROM ve 8 GB RAM. Günlük kullanım için fazla bile. Mobil oyunlarla pek aram yok zaten. Tavsiye ederim.
👩 Ürünü yaklaşık 1.5 hafta önce kızıma aldım. Yaptığım incelemeler sonucunda kendime de aldım. Fiyat / performans ürünü fazla söze gerek yok. Bu fiyata gerçekten hoş bir telefon. İşlemcisi olsun hızı olsun kamerası olsun bence çok çok iyi. Parasını hak ediyor sonuna kadar
4️⃣ Realme 11 Pro
- Ekran: 6.7 inç FHD+ AMOLED, 120Hz yenileme hızı
- İşlemci: Dimensity 7050 5G
- RAM: 8 GB
- Depolama: 256 GB
- Arka kamera: 100MP ana kamera, 2MP portre kamera
- Ön kamera: 16MP
- Pil: 5000mAh, 67W hızlı şarj
- İşletim Sistemi: Android 13, Realme UI 4.0
- Diğer: 4G, WiFi 6, Bluetooth 5.2
Realme 11 Pro kullanıcı yorumları 💭
👨İşlemci, kamera, batarya, ses kalitesi, ekran olarak orta segment sayılabilecek bir telefon. Paranın karşılığını ise sonuna kadar hak ediyor. Her yönüyle telefondan memnun kaldım, almak isteyenlere tavsiye ederim.
👩 Orta-üst segment arası bir telefon. Tasarımı şık ve son derece kullanışlı. Fiyat performans ürünü olmakla birlikte şarjı kullanılan uygulamalara göre değişiyor ama bir günü doldurmadan şarjı bitmiyor. Kutusundan şarj kablosu, şarj cihazı, kılıf ve üstünde takılı bir ekran koruyucu çıktı.
5️⃣ Samsung Galaxy A35
- Ekran: 6.6 inç Super AMOLED, FHD+ (1080 x 2340 piksel), 120Hz yenileme hızı
- İşlemci: Exynos 1380
- RAM: 8 GB
- Depolama: 256 GB
- Arka kamera: 50MP (f/1.8)+ 8MP (f/2.2)+ 5MP (f/2.4)
- Ön kamera: 13MP (f/2.2)
- Pil: 5000mAh, 25W hızlı şarj
- İşletim Sistemi: Android 14, One UI 6.1
- Diğer: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, USB Type-C, parmak izi sensörü (ekranda)
Samsung Galaxy A35 kullanıcı yorumları 💭
👨 Telefonun hızı, işlemcisi, ekran kalitesi, kamera kalitesi, akıcılığı ile ilgili söylenecek tek bir olumsuz şey yok, bu fiyat seviyesine neredeyse üst seviye telefon performansı. Sözün özü alındığında hiçbir şekilde pişman etmeyecek bir telefon. Samsung gerçekten hünerini konuşturmuş.
👩 Büyük güzel ekranlı bir telefon. Her şeyi ile tam fiyat performans telefonu. Daha çok para verip pahalı telefon almaya gerek yok. Uzun yıllar kullanabileceğiniz bir telefon olmuş. Renkleri de gerçekte fotoğraflardan daha güzel duruyor.
6️⃣ Huawei Nova 11i
- Ekran: 6.8 inç FHD+ (2340 x 1080) IPS LCD, 90Hz yenileme hızı
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680
- RAM: 8GB
- Depolama: 128GB
- Arka Kamera: 48MP ana kamera + 2MP derinlik sensörü
- Ön Kamera: 16MP
- Pil: 5000mAh, 40W hızlı şarj
- İşletim Sistemi: EMUI 13
- Diğer: 4G, 4.5G, WiFi 5, Bluetooth 5.0
Huawei Nova 11i kullanıcı yorumları 💭
👨 Kurulumu çok kolay, her türlü uygulama var, çok stabil çalışıyor, Phone clone uygulaması efsane, eski telefonu anında kopyaladım, tüm bankacılık uygulamaları sorunsuz, sosyal medya uygulamaları sorunsuz, pil yoğun kullanımda bile bir günü rahat çıkarıyor.
👩 Ürünü yorumlara bakarak aldım. Gerçekten de insanların memnun olduğu kadar varmış. Her seyi ile mükemmel. Fiyatına göre gayet güzel bir cihaz. Performans ve pil ömrü konusunda bir sorun yaşamadım.
7️⃣ Samsung Galaxy A15
- Ekran: 6.5 inç, Super AMOLED, 1080x2340 (FHD+) piksel, 90Hz
- İşlemci: MediaTek Helio G99
- RAM: 6GB
- Depolama: 128GB
- Arka Kamera: 50MP Ana, 5MP Ultra Geniş, 2MP Makro,
- Ön Kamera: 13MP
- Pil: 5000mAh, 25W hızlı şarj
- İşletim Sistemi: Android 14, One UI 6.0
Samsung Galaxy A15 kullanıcı yorumları 💭
👨 Ben bu telefonu sipariş ederken bu kadar iyi bir cihaz beklemiyordum. Tasarımı ve işçilik kalitesi gerçekten çok iyi telefon elde çok premium duruyor ve çok beğendim, kesinlikle ucuz bir hissiyatı yok. Samsung'un üst sınıf telefonları kadar güzel. Samsung'un One UI 6 arayüzü çok içgüdüsel ve Android 14 ile son model güncel bir telefon.
👩 Telefonun en can alıcı özelliği ekranı; Full HD amoled 90Hz bir ekranı var ve Samsung ekran konusundaki kalitesi bu telefonu mükemmel yapıyor, ekran resmen göze iyi geliyor. Şarjı uzun süre gidiyor. 4 Android güncellemesi ve 5 yıl güvenlik desteği de var.
8️⃣ Xiaomi Redmi 12
- Ekran: 6.79 inç FHD+ IPS LCD, 90Hz
- İşlemci: MediaTek Helio G88 (MT6769H)
- RAM: 4GB/8GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 50MP ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera ve 2MP makro
- Ön Kamera: 8MP
- Pil: 5000mAh, 18W
- İşletim Sistemi: Android 14 MIUI 14
- Diğer: Bluetooth 5.3, Wi-Fi 5, 3.5mm kulaklık girişi ve parmak izi sensörü
Xiaomi Redmi 12 kullanıcı yorumları 💭
👨 Eşim daha önce de Xiaomi telefon kullanıyordu, hızlıydı, o yüzden tercihimiz yine Xiaomi oldu, 8 GB RAM 128 GB hafıza gayet kullanışlı bir telefon, Ekran yeterince büyük. Ekran koruyucu ve kılıf ile birlikte geldi.
👩 Ürün tam fp ürünü. Mutlaka bu fiyat bandına göre alacağınız başka modeller de olabilir ama gerçekten işlemcisi, hafızası ve kamerası bu fiyat bandının çok çok üzerinde. 10bin TL ye kadar tereddütsüz alınabilecek telefon budur.
9️⃣ Xiaomi Redmi Note 13 Pro
- Ekran: 6.67 inç AMOLED, 120Hz yenileme hızı, 1080 x 2400 piksel çözünürlük
- İşlemci: MediaTek Helio G99
- RAM: 12 GB
- Depolama: 512 GB
- Kamera: Arkasında 20MP ana kamera, 8MP ultra geniş kamera, 2MP makro kamera
- Ön Kamera: 16MP
- Pil: 5000mAh, 67W hızlı şarj
- İşletim Sistemi: Android 13, MIUI 14
- Bağlantı: 5G yok, 4.5G var
- Diğer: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, parmak izi sensörü
Xiaomi Redmi Note 13 Pro kullanıcı yorumları 💭
👨 Ürün tasarım renk olarak güzel, yaklaşık 1 aydır kullanıyorum şarjı çok kullanılmazsa bir günü çıkarabiliyor. Fiyatına göre gayet uygun bir cihaz. Ben memnunum ve bir sorun yaşamdım, tavsiye ederim.
👩 Ürünü almadan önce çok araştırdım sosyal medyada ürün inceleme videolarının tamamını izledim diyebilirim sonunda karar verdim gerek kasa tasarımı gerekse telefon hızı beni çok cezbetti. Kamerası ve performansını beğendim. Tavsiye ederim.
🔟 Samsung Galaxy A55
- Ekran: 6.6 inç Super AMOLED, 120Hz yenileme hızı, FHD+ çözünürlük
- İşlemci: Exynos 1480
- RAM: 8 GB
- Depolama: 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP ana, 12 MP ultra geniş, 5 MP makro
- Ön Kamera: 32 MP
- Pil: 5000 mAh, 25W hızlı şarj
- İşletim Sistemi: Android 14, One UI 6.1
- Diğer: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, parmak izi okuyucu
Samsung Galaxy A55 kullanıcı yorumları 💭
👨 Bu fiyata alabileceğiniz piyasadaki en iyi telefonlardan birisi. Normal S24 ile kıyaslanınca çok fazla geri kalır bir yanı yok ve neredeyse yarı yarıya daha ucuz. Çok güzel telefon, bu fiyata bu hızda bir telefon şaşırtıcı cidden de.
👩 Malzeme kalitesinde ciddi bir artış olduğunu söyleyebilirim, elle tutulunca hissiyatı çok güzel. A54 kadar kaba bir görüntüsü yok, çerçeveleri inceltmeleri iyi olmuş. Ekranı çok güzel, adaptif yenileme hızının gelmesi doğru hamle olmuş. Telefon güzel, tereddütünüz olmasın. Genel kullanımda hiçbir konuda eksiklik hissettireceğini düşünmüyorum. Güncelleme desteğiyle birlikte uzun ömürlü bir cihaz.
En iyi fiyat performans telefonu listemizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Fiyat performans telefonları, çok fazla para harcamadan fiyatına göre dolu özellikler sunan cihazlar anlamına geliyor. Bu telefonlar daha iyice yükselen telefon fiyatları nedeniyle son zamanlarda rağbet görüyor. Kullanıcılar, uygun fiyatlı bütçe dostu telefonlar tercih ediyor.
Telefon alırken nelere dikkat edilmeli ❓
- Kullanım amacı
- Bütçe
- İşletim sistemi
- Ekran boyutu
- Kamera
- Pil ömrü
- Depolama kapasitesi
- Yazılım desteği
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.