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    Uygun fiyatlı akıllı telefon arayanlara en iyi fiyat/performans telefonları (2024)

    Bütçeyi yormayan uygun bir fiyatlı telefon mu arıyorsunuz? Markalar, modeller ve ihtiyacınız olan en iyi fiyat performans akıllı telefonlar hakkında tüm detaylar burada!

    Pahalı amiral gemisi telefonlara tonlarca para harcamak istemiyor musunuz? Yoksa bütçeniz kısıtlı mı? Merak etmeyin, fiyat performans akıllı telefonlar, cep yakmadan üstün performans ve gelişmiş özellikler sunabiliyor. Bu cihazlar, sundukları özelliklere göre genellikle uygun fiyatlı ve haliyle bütçe dostu telefonlar oluyorlar. Eğer hangi fiyat performans akıllı telefonu almalıyım? diye düşünüyorsanız sizin için hazırladığımız en iyi fiyat performans akıllı telefonlar burada.  

    En İyi Fiyat - Performans Telefonlar📱
    Marka/Model 🤳 Fiyat 🏷️
    Samsung Galaxy S23 FE 22.519
    Honor 90 14.899
    Xiaomi Redmi Note 13 10.499
    Realme 11 Pro 14.359
    Samsung Galaxy A35 14.279
    Huawei Nova 11i 11.399
    Samsung Galaxy A15 8.299
    Xiaomi Redmi 12 7.144
    Xiaomi Redmi Note 13 Pro 16.749
    Samsung Galaxy A55  18.589

    Fiyat performans akıllı telefon yorumları dikkate alındığında; en iyi fiyat performans akıllı telefon markaları sıralamasında Samsung, Honor ve Xiaomi öne çıkıyor. 2024’te satın alınabilecek fiyat performans akıllı telefon önerileri olarak ise Samsung Galaxy S23 FE, Honor 90 ve Xiaomi Redmi Note 13 modelleri uygun fiyat, kalite ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla tavsiye ediliyor.

    1️⃣ Samsung Galaxy S23 FE

    Samsung Galaxy S23 FE Tam Boyutta Gör
    Listede bulunan en iyi fiyat performans telefon modeli olan Samsung Galaxy S23 FE, amiral gemisi S23 serisinin sunduğu tasarımı ve etkileyici özellikleri daha geniş kitlelere ulaştıran bir model olarak karşımıza çıkıyor. 6.4 inçlik Dynamic AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızıyla akıcı bir görsel deneyim sunarken, FHD+ çözünürlük ise standardı yakalıyor. Kamera konusunda güçlü olan ve kalitesiyle en iyi telefonlar arasında gösterilen Galaxy S23 FE, 4500mAh batarya ile de bir günü rahatlıkla bitiriyor. Bu arada telefonun 4 yıl Android güncellemesi ve 5 yıl güvenlik desteğinin olduğunu da belirtelim.
    • Ekran Boyutu: 6.4 inç Dynamic AMOLED FHD+
    • İşlemci: Exynos 2200
    • RAM: 8 GB
    • Depolama: 128 GB
    • Arka Kamera: 50MP (ana) + 12MP (ultra geniş) + 8MP (telefoto)
    • Ön Kamera: 10MP
    • Pil Kapasitesi: 4500mAh, 25W
    • İşletim Sistemi: Android 14
    • Bağlantılar: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

    Samsung Galaxy S23 FE kullanıcı yorumları 💭

    👨 1 aydır kullanıyorum cihazdan çok memnunum S22 düşünüyordum takas kampanyası yoktu s23fe ye vardı daha güncel ve kampanyalı olduğu için aldım. Kamerası harikalar yaratıyor.

    👩 Elime yeni geçti ancak bana göre en iyi f/p telefon. Bu segment de bu kamera kalitesi gayet iyi. Bataryası da normal günlük kullanımda bir günü çıkarıyor. Yapay zeka güncellemesi ile kameraya yeni özellikler geliyor, fotoğraftan yazı kopyalayabilmek harika. Ekrandaki bir şeyi daire içine alıp Google’da arama yapması da güzel. Ben beğendim.

    2️⃣ Honor 90

    Honor 90 Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Honor 90, Android 13 tabanlı MagicOS ile birlikte güçlü özellikleri uygun fiyatta bir araya getiriyor. Telefon, güçlü kamerası, uzun pil ömrü ve şık tasarımı ile dikkat çekmeyi başarıyor. Fiyat performans telefon arayanlar için en ideal seçeneklerden birisi olan Honor 90, gücünü Snapdragon 7 Gen 1 yongasından alıyor. 6.7 inç AMOLED ekrana sahip olan telefonda ayrıca 5.000mAh batarya bulunuyor. Telefon kamera konusunda segmentinde DxOmark’ta üst sıralarda yer alıyor. Elbette en iyi kameralı telefonlar arasında değil ancak bu fiyat bandında cihaz güçlü diyebiliriz.
    • Ekran: 6.7 inç AMOLED, FHD+ (2664 x 1200), 120Hz
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1
    • RAM: 12GB
    • Depolama: 512GB
    • Arka Kamera: 200MP ana kamera, 12MP ultra geniş açılı kamera, 2MP derinlik sensörü
    • Ön Kamera: 50MP
    • Pil: 5000mAh, 66W hızlı şarj
    • İşletim Sistemi: Android 14, Magic UI
    • Diğer: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, parmak izi okuyucu

    Honor 90 kullanıcı yorumları 💭

    👨 O kadar memnunum ki telefonumla aşk yaşıyorum resmen. Ben Honor'un telefonunu almadan önce tabletini Honor Pad 8 almıştım ve çok memnun kaldım. Daha sonra telefonunu da almaya karar verdim. Zaten iyi bir telefon olduğunu araştırmıştım. Depolaması, hızı, hafızası her şeyi yerli yerinde ve aşırı güzel kamerası var.

    👩 Ürünü çok inceleyerek ve araştırarak aldım. Bu fiyata göre alınabilecek en iyi telefonlardan bir tanesi. Gerek ekran parlaklığı, gerek ekranın canlılığı, gerekse tüm özellikleri ile ön plana çıkan bana göre aldığı paranın karşılığını fazlasıyla veren bir telefon. İyi ki almışım.

    3️⃣ Xiaomi Redmi Note 13

    Xiaomi Redmi Note 13 Tam Boyutta Gör
    Piyasaya bu yıl çıkan Xiaomi Redmi Note 13, en iyi fp telefon modelleri arasında üst sıralarda yer alıyor. Kullanıcılar tarafından sıklıkla tercih edilen model, orta seviyede güzel bir konuma sahip. Uygun fiyatı, ideal işlemcisi, kaliteli kamerası ve uzun pil ömrü ile öne çıkan telefonun en büyük eksikliği ise 5G desteğinin olmayışı.
    • Ekran: 6.67 inç FHD+ AMOLED, 120Hz yenileme hızı
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 685
    • RAM: 4GB/6GB/8GB
    • Depolama: 256GB
    • Kamera: Arka kamera: 108MP ana + 8MP ultra geniş açılı + 2MP makro
    • Ön kamera: 16MP
    • Pil: 5000mAh, 33W hızlı şarj
    • İşletim Sistemi: Android 12, MIUI 13

    Xiaomi Redmi Note 13 kullanıcı yorumları 💭

    👨 Fiyat performans ürünü bir telefon. Benim istediğim tüm özelliklere sahip. Hızlı şarj, 5000 Mah batarya, 256 GB ROM ve 8 GB RAM. Günlük kullanım için fazla bile. Mobil oyunlarla pek aram yok zaten. Tavsiye ederim.

    👩 Ürünü yaklaşık 1.5 hafta önce kızıma aldım. Yaptığım incelemeler sonucunda kendime de aldım. Fiyat / performans ürünü fazla söze gerek yok. Bu fiyata gerçekten hoş bir telefon. İşlemcisi olsun hızı olsun kamerası olsun bence çok çok iyi. Parasını hak ediyor sonuna kadar

    4️⃣ Realme 11 Pro

    Realme 11 Pro Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Realme 11 Pro, özellikle tasarımı ile ön plana çıkıyor ve premium bir hissiyat sağlıyor. Ekran, batarya ve işlemcisi cihazın güçlü özelliklerini oluştururken Realme 11 Pro, fiyat performans cep telefonları arayanların da tercihi oluyor. Dimensity 7050 yongasından güç alan telefon 6.7 inç FHD+ AMOLED ekranında 120Hz yenileme hızı sunuyor.
    • Ekran: 6.7 inç FHD+ AMOLED, 120Hz yenileme hızı
    • İşlemci: Dimensity 7050 5G
    • RAM: 8 GB
    • Depolama: 256 GB
    • Arka kamera: 100MP ana kamera, 2MP portre kamera
    • Ön kamera: 16MP
    • Pil: 5000mAh, 67W hızlı şarj
    • İşletim Sistemi: Android 13, Realme UI 4.0
    • Diğer: 4G, WiFi 6, Bluetooth 5.2

    Realme 11 Pro kullanıcı yorumları 💭

    👨İşlemci, kamera, batarya, ses kalitesi, ekran olarak orta segment sayılabilecek bir telefon. Paranın karşılığını ise sonuna kadar hak ediyor. Her yönüyle telefondan memnun kaldım, almak isteyenlere tavsiye ederim.

    👩 Orta-üst segment arası bir telefon. Tasarımı şık ve son derece kullanışlı. Fiyat performans ürünü olmakla birlikte şarjı kullanılan uygulamalara göre değişiyor ama bir günü doldurmadan şarjı bitmiyor. Kutusundan şarj kablosu, şarj cihazı, kılıf ve üstünde takılı bir ekran koruyucu çıktı.

    5️⃣ Samsung Galaxy A35

    Samsung Galaxy A35 Tam Boyutta Gör
    Samsung fiyat performans telefon modelleri arayanlar için Galaxy A35, en doğru seçeneklerden birisi. Bu yılın başlarında piyasaya çıkan cihaz, en az dört büyük Android güncellemesi alacak. Dolayısıyla cihaz, uzunca bir süre güncel kalacak. 6.6 inç’lik Super AMOLED ekranı Samsung’un kalitesini yansıtırken telefon, kamera ve performans konusunda da segmentinde ön çıkıyor. Çeşitli yönlerden Galaxy A35, en iyi fiyat performans telefonları arasında yer alıyor.
    • Ekran: 6.6 inç Super AMOLED, FHD+ (1080 x 2340 piksel), 120Hz yenileme hızı
    • İşlemci: Exynos 1380
    • RAM: 8 GB
    • Depolama: 256 GB
    • Arka kamera: 50MP (f/1.8)+ 8MP (f/2.2)+ 5MP (f/2.4)
    • Ön kamera: 13MP (f/2.2)
    • Pil: 5000mAh, 25W hızlı şarj
    • İşletim Sistemi: Android 14, One UI 6.1
    • Diğer: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, USB Type-C, parmak izi sensörü (ekranda)

    Samsung Galaxy A35 kullanıcı yorumları 💭

    👨 Telefonun hızı, işlemcisi, ekran kalitesi, kamera kalitesi, akıcılığı ile ilgili söylenecek tek bir olumsuz şey yok, bu fiyat seviyesine neredeyse üst seviye telefon performansı. Sözün özü alındığında hiçbir şekilde pişman etmeyecek bir telefon. Samsung gerçekten hünerini konuşturmuş.

    👩 Büyük güzel ekranlı bir telefon. Her şeyi ile tam fiyat performans telefonu. Daha çok para verip pahalı telefon almaya gerek yok. Uzun yıllar kullanabileceğiniz bir telefon olmuş. Renkleri de gerçekte fotoğraflardan daha güzel duruyor.

    6️⃣ Huawei Nova 11i

    Huawei Nova 11i Tam Boyutta Gör
    Google Play Store ve diğer Google hizmetlerine erişim bir sorun olsa Huawei Nova 11i, fiyatı, özellikleri ve çoğu kullanıcı için Play Store’u aratmayan mağazasıyla fp telefonlar arayan kişiler için güçlü bir seçenek olarak görülüyor. 6.8 İnç ekranıyla FHD+ çözünürlük sunan cihaz, gücünü Snapdragon 680 yongasından alıyor. Ancak telefonun asıl gücü pil ömrü ve kamerası tarafında.
    • Ekran: 6.8 inç FHD+ (2340 x 1080) IPS LCD, 90Hz yenileme hızı
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680
    • RAM: 8GB
    • Depolama: 128GB
    • Arka Kamera: 48MP ana kamera + 2MP derinlik sensörü
    • Ön Kamera: 16MP
    • Pil: 5000mAh, 40W hızlı şarj
    • İşletim Sistemi: EMUI 13
    • Diğer: 4G, 4.5G, WiFi 5, Bluetooth 5.0

    Huawei Nova 11i kullanıcı yorumları 💭

    👨 Kurulumu çok kolay, her türlü uygulama var, çok stabil çalışıyor, Phone clone uygulaması efsane, eski telefonu anında kopyaladım, tüm bankacılık uygulamaları sorunsuz, sosyal medya uygulamaları sorunsuz, pil yoğun kullanımda bile bir günü rahat çıkarıyor.

    👩 Ürünü yorumlara bakarak aldım. Gerçekten de insanların memnun olduğu kadar varmış. Her seyi ile mükemmel. Fiyatına göre gayet güzel bir cihaz. Performans ve pil ömrü konusunda bir sorun yaşamadım.

    7️⃣ Samsung Galaxy A15

    Samsung Galaxy A15 Tam Boyutta Gör
    Uygun fiyatlı bütçe dostu telefon arayanların ilk tercihlerinden olan Samsung Galaxy A15, biraz daha giriş seviyesine hitap eden bir model. Tasarım olarak ise Samsung’un üst seviye cihazlarında kullandığı dili aynı şekilde kullanıyor. Özellikler açısından ise Galaxy A15, gücünü Helio G99 yongasından alıyor. 6.5 inçlik Super AMOLED ekranında 90Hz yenileme hızı sunabilen telefonda 6GB RAM bulunuyor.
    • Ekran: 6.5 inç, Super AMOLED, 1080x2340 (FHD+) piksel, 90Hz
    • İşlemci: MediaTek Helio G99
    • RAM: 6GB
    • Depolama: 128GB
    • Arka Kamera: 50MP Ana, 5MP Ultra Geniş, 2MP Makro,
    • Ön Kamera: 13MP
    • Pil: 5000mAh, 25W hızlı şarj
    • İşletim Sistemi: Android 14, One UI 6.0

    Samsung Galaxy A15 kullanıcı yorumları 💭

    👨 Ben bu telefonu sipariş ederken bu kadar iyi bir cihaz beklemiyordum. Tasarımı ve işçilik kalitesi gerçekten çok iyi telefon elde çok premium duruyor ve çok beğendim, kesinlikle ucuz bir hissiyatı yok. Samsung'un üst sınıf telefonları kadar güzel. Samsung'un One UI 6 arayüzü çok içgüdüsel ve Android 14 ile son model güncel bir telefon.

    👩 Telefonun en can alıcı özelliği ekranı; Full HD amoled 90Hz bir ekranı var ve Samsung ekran konusundaki kalitesi bu telefonu mükemmel yapıyor, ekran resmen göze iyi geliyor. Şarjı uzun süre gidiyor. 4 Android güncellemesi ve 5 yıl güvenlik desteği de var.

    8️⃣ Xiaomi Redmi 12

    Xiaomi Redmi 12 Tam Boyutta Gör
    Xiaomi fiyat performans telefonu arayanlar için Redmi 12 biçilmiş kaftan olabilir. Sade bir tasarıma sahip olan telefonda 6.79 inç’lik FHD+ çözünürlüklü IPS LCD bir ekran bulunuyor. Bu ekran 90Hz yenileme hızını da destekliyor. MediaTek Helio G88 yongasından gücünü alan telefon, günlük kullanımda veya ağır grafik istemeyen oyunlarda güçlü performans sergileyebiliyor. Kamera ve batarya noktasında da cihazın eli güçlü.
    • Ekran: 6.79 inç FHD+ IPS LCD, 90Hz
    • İşlemci: MediaTek Helio G88 (MT6769H)
    • RAM: 4GB/8GB
    • Depolama: 128 GB
    • Arka Kamera: 50MP ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera ve 2MP makro
    • Ön Kamera: 8MP
    • Pil: 5000mAh, 18W
    • İşletim Sistemi: Android 14 MIUI 14
    • Diğer: Bluetooth 5.3, Wi-Fi 5, 3.5mm kulaklık girişi ve parmak izi sensörü

    Xiaomi Redmi 12 kullanıcı yorumları 💭

    👨 Eşim daha önce de Xiaomi telefon kullanıyordu, hızlıydı, o yüzden tercihimiz yine Xiaomi oldu, 8 GB RAM 128 GB hafıza gayet kullanışlı bir telefon, Ekran yeterince büyük. Ekran koruyucu ve kılıf ile birlikte geldi.

    👩 Ürün tam fp ürünü. Mutlaka bu fiyat bandına göre alacağınız başka modeller de olabilir ama gerçekten işlemcisi, hafızası ve kamerası bu fiyat bandının çok çok üzerinde. 10bin TL ye kadar tereddütsüz alınabilecek telefon budur.

    9️⃣ Xiaomi Redmi Note 13 Pro

    Xiaomi Redmi Note 13 Pro Tam Boyutta Gör
    Redmi Note 13 Pro, Xiaomi'nin popüler Redmi Note serisinin en son üyesi konumunda. En iyi uygun fiyatlı telefonlar arasında yerini alan Redmi Note 13 Pro, şık bir tasarıma, güçlü bir işlemciye, etkileyici bir kameraya ve uzun ömürlü bir pile sahip. 6.67 inç AMOLED ekranında 120Hz yenileme hızı sunan telefon, 5000mAh gücündeki bataryasıyla da bir günü rahatlıkla çıkarıyor. Hızlı şarj ise telefonu yoğun kullananların imdadına yetişiyor.
    • Ekran: 6.67 inç AMOLED, 120Hz yenileme hızı, 1080 x 2400 piksel çözünürlük
    • İşlemci: MediaTek Helio G99
    • RAM: 12 GB
    • Depolama: 512 GB
    • Kamera: Arkasında 20MP ana kamera, 8MP ultra geniş kamera, 2MP makro kamera
    • Ön Kamera: 16MP
    • Pil: 5000mAh, 67W hızlı şarj
    • İşletim Sistemi: Android 13, MIUI 14
    • Bağlantı: 5G yok, 4.5G var
    • Diğer: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, parmak izi sensörü

    Xiaomi Redmi Note 13 Pro kullanıcı yorumları 💭

    👨 Ürün tasarım renk olarak güzel, yaklaşık 1 aydır kullanıyorum şarjı çok kullanılmazsa bir günü çıkarabiliyor. Fiyatına göre gayet uygun bir cihaz. Ben memnunum ve bir sorun yaşamdım, tavsiye ederim.

    👩 Ürünü almadan önce çok araştırdım sosyal medyada ürün inceleme videolarının tamamını izledim diyebilirim sonunda karar verdim gerek kasa tasarımı gerekse telefon hızı beni çok cezbetti. Kamerası ve performansını beğendim. Tavsiye ederim.

    🔟 Samsung Galaxy A55

    Samsung Galaxy A55 Tam Boyutta Gör
    2024 fiyat performans telefonu arayanlar veya uygun fiyata en iyi telefon hangisi diye arayanlar bu yıl piyasaya çıkan Samsung Galaxy A55’e mutlaka bir göz atmalı. Samsung’un orta üst seviyeye hitap eden telefonu Galaxy A55, 6.6 inç Super AMOLED ekranıyla capcanlı renkler sunuyor. Oldukça güçlü Exynos 1480 yongasıyla gelen telefon, her türlü senaryoda üst seviye performans sağlıyor. Ayrıca 8GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla bu performansı uzun süre koruyor. Ek olarak Samsung, bu telefon için 4 yıl büyük işletim sistemi güncellemesi ve 5 yıl da güvenlik güncellemesi desteği veriyor. Tüm bunlar Galaxy A55’i en iyi fiyat - performans telefonu haline getiriyor.
    • Ekran: 6.6 inç Super AMOLED, 120Hz yenileme hızı, FHD+ çözünürlük
    • İşlemci: Exynos 1480
    • RAM: 8 GB
    • Depolama: 256 GB
    • Arka Kamera: 50 MP ana, 12 MP ultra geniş, 5 MP makro
    • Ön Kamera: 32 MP
    • Pil: 5000 mAh, 25W hızlı şarj
    • İşletim Sistemi: Android 14, One UI 6.1
    • Diğer: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, parmak izi okuyucu

    Samsung Galaxy A55 kullanıcı yorumları 💭

    👨 Bu fiyata alabileceğiniz piyasadaki en iyi telefonlardan birisi. Normal S24 ile kıyaslanınca çok fazla geri kalır bir yanı yok ve neredeyse yarı yarıya daha ucuz. Çok güzel telefon, bu fiyata bu hızda bir telefon şaşırtıcı cidden de.

    👩 Malzeme kalitesinde ciddi bir artış olduğunu söyleyebilirim, elle tutulunca hissiyatı çok güzel. A54 kadar kaba bir görüntüsü yok, çerçeveleri inceltmeleri iyi olmuş. Ekranı çok güzel, adaptif yenileme hızının gelmesi doğru hamle olmuş. Telefon güzel, tereddütünüz olmasın. Genel kullanımda hiçbir konuda eksiklik hissettireceğini düşünmüyorum. Güncelleme desteğiyle birlikte uzun ömürlü bir cihaz.

    En iyi fiyat performans telefonu listemizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Fiyat performans telefonları, çok fazla para harcamadan fiyatına göre dolu özellikler sunan cihazlar anlamına geliyor. Bu telefonlar daha iyice yükselen telefon fiyatları nedeniyle son zamanlarda rağbet görüyor. Kullanıcılar, uygun fiyatlı bütçe dostu telefonlar tercih ediyor.

    Telefon alırken nelere dikkat edilmeli ❓

    Telefon alırken nelere dikkat edilmeli Tam Boyutta Gör
    Yeni bir telefon alırken göz önünde bulundurmanız gereken birçok faktör var. En önemlileri arasında ise şunlar bulunuyor:
    • Kullanım amacı
    • Bütçe
    • İşletim sistemi
    • Ekran boyutu
    • Kamera
    • Pil ömrü
    • Depolama kapasitesi
    • Yazılım desteği
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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