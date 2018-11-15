Mercedes'in hidrojen ve elektriği bir araya getiren otomobili: GLC F-Cell

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Alman üretici Mercedes, hem elektrik hem de hidrojenle çalışmasıyla uzun süredir gündemde olan GLC F-Cell modelinin ilk örneklerini teslim etmeye başladı. İlk olarak ulusal ve bölgesel bakanlıklara teslim edilen otomobiller, German Railways ve Air Liquide gibi ülkenin önde gelen şirketlerine de ulaştırılmaya başlandı. Mercedes, 2019’dan itibaren bireysel müşterilerin de GLC F-Cell modelini deneyimleyebileceğini açıkladı.

Mercedes GLC F-Cell özellikleri

Mercedes GLC F-Cell, yakıt hücresi ve pil teknolojilerini ilk kez bir araya getiren benzersiz bir plug-in hybrid olma özelliği taşıyor. Başka bir deyişle hem elektrik hem de hidrojen yakıtı kullanıyor. Otomobilin zemininde bulunan karbon fiber kaplı iki tankta toplam 4.4 kg hidrojen bulunuyor. Bu da GLC F-Cell’in hidrojenle çalışarak 430 km yol alabilmesine imkan tanıyor. Hibrid modda ise bu değer 500 kilometreye kadar yükselebiliyor.

Mercedes GLC F-Cell’de hidrojen tanklarının yanı sıra 13.5kWh kapasitede lityum iyon batarya bulunuyor. 208 hp güce sahip elektrik motorunu besleyen bu pil, aracın elektrikli modda 51 km menzile sahip olmasını sağlıyor. Bataryanın standart şarj cihazı ile doldurulması yaklaşık 1 buçuk saat sürüyor. GLC F-Cell’de Hybrid, F-Cell, Battery ve Charge olmak üzere dört farklı sürüş modu bulunuyor.

Mercedes GLC F-Cell ilk etapta yalnızca Almanya’nın büyük şehirlerinde satın alınabilecek. Bireysel müşteriler de 2019 yılından itibaren aracı kiralayarak deneyimleyebilecek.

https://media.daimler.com/marsMediaSite/en/instance/ko/Mercedes-Benz-GLC-F-CELL-Market-launch-of-the-worlds-first-electric-vehicle-featuring-fuel-cell-and-plug-in-hybrid-technology.xhtml?oid=41813012&ls=L2VuL2luc3RhbmNlL2tvLnhodG1sP29pZD00ODM2MjU4JnJlbElkPTYwODI5JmZyb21PaWQ9NDgzNjI1OCZib3JkZXJzPXRydWUmcmVzdWx0SW5mb1R5cGVJZD00MDYyNiZ2aWV3VHlwZT10aHVtYnM!&rs=6