Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    1 milyon adet üretime ulaşan BYD Seagull'ın yeni versiyonu tanıtıldı

    BYD'nin uygun fiyatlı elektrikli modeli Seagull, 1 milyon üretim adedine ulaştı. Etkinlikte tanıtılan yeni versiyonla birlikte uzun menzilli seçenek daha uygun fiyata satın alınabilecek.

    BYD Seagull, üretimde 1 milyon adet barajını geride bıraktı Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araç üreticisi BYD, bugün düzenlediği etkinlikte önemli bir kilometre taşını kutladı. Şirketin en uygun fiyatlı modeli olan Seagull, 1 milyon üretim adedine ulaştı. Etkinlikte ayrıca Seagull’ın yeni bir versiyonu tanıtıldı. Avrupa pazarında “Dolphin Surf” adıyla satılacak bu model, markanın Avrupa’daki 10. aracı olma özelliğini taşıyor.

    BYD Seagull, ilk olarak Nisan 2023’te Çin’de piyasaya sürüldü. Yaklaşık 10.300 dolar başlangıç fiyatıyla tanıtılan Seagull, markanın bugüne kadarki en uygun fiyatlı aracı olarak dikkat çekti. Bu yıl şubat ayında ise üç farklı versiyona sahip olan Seagull Akıllı Sürüş versiyonu tanıtıldı. Bu versiyonların başlangıç fiyatları 9.730 dolar ile 11.960 dolar arasında açıklandı.

    Bugünkü etkinlikte tanıtılan yeni Seagull versiyonu ise yaklaşık 11 bin dolar fiyat etiketine sahip ve Çin’in CLTC standartlarına göre 405 kilometre menzil sunuyor. Bu menzil, en yüksek fiyatlı versiyonla aynı olsa da; yeni modelde panoramik görüntüleme, sürüş kamerası (dashcam) ve sentinel modu gibi bazı özellikler bulunmuyor. Yani kullanıcılar, belirli lüks donanımlardan feragat ederek daha uygun fiyatla uzun menzil elde edebiliyor.

    BYD Seagull, üretimde 1 milyon adet barajını geride bıraktı Tam Boyutta Gör
    Seagull, mayıs ayında BYD'nin en çok satan modeli oldu. 60.131 adetlik satışla rekor kıran model, BYD Grubu’nun aylık satışlarının %15,72’sini tek başına karşıladı. Ocak-Mayıs 2025 döneminde toplamda 233.126 adet Seagull satışı gerçekleşti. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre %50,43’lük etkileyici bir büyümeye işaret ediyor.

    Mayıs sonu itibarıyla Seagull’un toplam satış adedi 992.637’ye ulaşmıştı. Bu yeni versiyonla birlikte bu rakam bugün itibarıyla 1 milyonu aştı.

    Avrupa'da Dolphin Surf ismiyle satışta

    BYD, geçtiğimiz ay Seagull’u Avrupa’da 15 ülkede satışa sundu. Avrupa’da “Dolphin Surf” adıyla pazarlanan model, üç farklı fiyat seçeneğiyle sunuluyor. Başlangıç modeli 322 kilometre menzil sunarken 22.990 euro fiyat etiketine sahip.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla'nın sürücüsüz taksi hizmeti ilk yolcusunu aldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    600 700 bin arası araba sinecod öksürük hapı kullananlar hack forum sülpir nedir 1 ayda yağ oranı ne kadar düşer

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S23 Ultra
    Samsung Galaxy S23 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana S100
    Casper Nirvana S100
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum