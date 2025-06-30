1 milyon adet üretime ulaşan BYD Seagull'ın yeni versiyonu tanıtıldı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Elektrikli araç üreticisi BYD, bugün düzenlediği etkinlikte önemli bir kilometre taşını kutladı. Şirketin en uygun fiyatlı modeli olan Seagull, 1 milyon üretim adedine ulaştı. Etkinlikte ayrıca Seagull’ın yeni bir versiyonu tanıtıldı. Avrupa pazarında “Dolphin Surf” adıyla satılacak bu model, markanın Avrupa’daki 10. aracı olma özelliğini taşıyor.

BYD Seagull, ilk olarak Nisan 2023’te Çin’de piyasaya sürüldü. Yaklaşık 10.300 dolar başlangıç fiyatıyla tanıtılan Seagull, markanın bugüne kadarki en uygun fiyatlı aracı olarak dikkat çekti. Bu yıl şubat ayında ise üç farklı versiyona sahip olan Seagull Akıllı Sürüş versiyonu tanıtıldı. Bu versiyonların başlangıç fiyatları 9.730 dolar ile 11.960 dolar arasında açıklandı.

Bugünkü etkinlikte tanıtılan yeni Seagull versiyonu ise yaklaşık 11 bin dolar fiyat etiketine sahip ve Çin’in CLTC standartlarına göre 405 kilometre menzil sunuyor. Bu menzil, en yüksek fiyatlı versiyonla aynı olsa da; yeni modelde panoramik görüntüleme, sürüş kamerası (dashcam) ve sentinel modu gibi bazı özellikler bulunmuyor. Yani kullanıcılar, belirli lüks donanımlardan feragat ederek daha uygun fiyatla uzun menzil elde edebiliyor.

Tam Boyutta Gör Seagull, mayıs ayında BYD'nin en çok satan modeli oldu. 60.131 adetlik satışla rekor kıran model, BYD Grubu’nun aylık satışlarının %15,72’sini tek başına karşıladı. Ocak-Mayıs 2025 döneminde toplamda 233.126 adet Seagull satışı gerçekleşti. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre %50,43’lük etkileyici bir büyümeye işaret ediyor.

Elektrikli otomobiller için adil ÖTV düzenlemesi nasıl olmalı? 5 sa. önce eklendi

Mayıs sonu itibarıyla Seagull’un toplam satış adedi 992.637’ye ulaşmıştı. Bu yeni versiyonla birlikte bu rakam bugün itibarıyla 1 milyonu aştı.

Avrupa'da Dolphin Surf ismiyle satışta

BYD, geçtiğimiz ay Seagull’u Avrupa’da 15 ülkede satışa sundu. Avrupa’da “Dolphin Surf” adıyla pazarlanan model, üç farklı fiyat seçeneğiyle sunuluyor. Başlangıç modeli 322 kilometre menzil sunarken 22.990 euro fiyat etiketine sahip.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

BYD Seagull, üretimde 1 milyon adet barajını geride bıraktı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: