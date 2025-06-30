1 milyon adet üretime ulaşan BYD Seagull'ın yeni versiyonu tanıtıldı

BYD Seagull, ilk olarak Nisan 2023’te Çin’de piyasaya sürüldü. Yaklaşık 10.300 dolar başlangıç fiyatıyla tanıtılan Seagull, markanın bugüne kadarki en uygun fiyatlı aracı olarak dikkat çekti. Bu yıl şubat ayında ise üç farklı versiyona sahip olan Seagull Akıllı Sürüş versiyonu tanıtıldı. Bu versiyonların başlangıç fiyatları 9.730 dolar ile 11.960 dolar arasında açıklandı.
Bugünkü etkinlikte tanıtılan yeni Seagull versiyonu ise yaklaşık 11 bin dolar fiyat etiketine sahip ve Çin’in CLTC standartlarına göre 405 kilometre menzil sunuyor. Bu menzil, en yüksek fiyatlı versiyonla aynı olsa da; yeni modelde panoramik görüntüleme, sürüş kamerası (dashcam) ve sentinel modu gibi bazı özellikler bulunmuyor. Yani kullanıcılar, belirli lüks donanımlardan feragat ederek daha uygun fiyatla uzun menzil elde edebiliyor.
Mayıs sonu itibarıyla Seagull’un toplam satış adedi 992.637’ye ulaşmıştı. Bu yeni versiyonla birlikte bu rakam bugün itibarıyla 1 milyonu aştı.
Avrupa'da Dolphin Surf ismiyle satışta
BYD, geçtiğimiz ay Seagull’u Avrupa’da 15 ülkede satışa sundu. Avrupa’da “Dolphin Surf” adıyla pazarlanan model, üç farklı fiyat seçeneğiyle sunuluyor. Başlangıç modeli 322 kilometre menzil sunarken 22.990 euro fiyat etiketine sahip.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: