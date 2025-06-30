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    Honda, yeni nesil yakıt hücresi üretim planını erteledi

    İlk etapta 2028 yılı sonuna kadar yıllık 30 bin adetle üretime başlamayı planlayan şirket, küresel hidrojen pazarındaki değişiklikleri sebep göstererek planlarını erteleme kararı aldı.

    Honda, yeni nesil yakıt hücresi üretim planını erteledi Tam Boyutta Gör
    Honda, Japonya’nın Tochigi Eyaleti'ndeki Moka Şehri'nde kurmayı planladığı yeni nesil yakıt hücresi modülü üretim tesisiyle ilgili stratejisini önemli ölçüde değiştirdi. Daha önce 2028 mali yılı sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanan fabrikanın yıllık 30 bin adet üretim kapasitesine ulaşması hedefleniyordu. Ancak şirket, küresel hidrojen pazarı dinamiklerindeki son değişimleri gerekçe göstererek bu hedeflerini değiştirdiğini duyurdu.

    Honda’nın eski Powertrain Unit Factory sahasında inşa edilmesi planlanan tesis için yapılan açıklamada, “Başlangıçtaki üretim kapasitesi düşürülecek ve seri üretime geçiş tarihi ertelenecek” ifadelerine yer verildi. Bu değişiklik, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’nın Yeşil Dönüşüm programı kapsamında sunulan devlet teşviğini de devre dışı bırakmış oldu.

    Söz konusu teşvik, yılda en az 20 bin adet üretim kapasitesine sahip bir tesisin 2028 mali yılı sonuna kadar faaliyete geçmesini şart koşuyordu. Honda, “Revize edilen plan bu şartları karşılamadığı için programdan ayrılma kararı aldık” açıklamasını yaptı.

    Şirket, hidrojen teknolojilerine olan bağlılığını ise sürdürdüğünü belirtti: “Honda, karbon nötr bir toplumun gerçekleşmesi hedefiyle hidrojenin potansiyeline odaklanan ilk şirketlerden biridir ve 30 yılı aşkın süredir hidrojen teknolojileri ile yakıt hücreli araçlar (FCEV) üzerine Ar-Ge çalışmaları yürütmektedir.”

    Honda’nın bağımsız olarak geliştirdiği yeni nesil yakıt hücresi modülü, 2050 yılına kadar tüm ürün ve kurumsal faaliyetlerde karbon nötrlüğü sağlama hedefinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Şirket, yakıt hücresi teknolojilerini dört ana alanda konumlandırıyor: yakıt hücreli binek araçlar, ticari araçlar, sabit güç jeneratörleri ve inşaat makineleri.

    Yeni üretim tesisine ilişkin güncellenmiş bir üretim başlangıç tarihi veya kapasite bilgisi henüz paylaşılmadı. Ancak bu stratejik değişiklik, hidrojen teknolojisinin binek otomobil segmentinde ölçeklenmesinin önündeki belirsizlikleri gözler önüne seriyor. Buna rağmen Honda, uzun vadeli karbon azaltma hedeflerinde hidrojeni temel taşlardan biri olarak konumlandırmaya devam ediyor.

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