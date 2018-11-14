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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung, otomobiller için geliştirdiği fütüristik kontrol panelini sergiledi

Teknoloji devi Samsung, otomobillerin ön konsolları için tasarladığı yeni kontrol panelini görücüye çıkardı. Standart bir ön panelden çok fazlasını sunan bu teknolojinin detayları haberimizde.
6 ay
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Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Güney Koreli dev şirket Samsung bir süredir otomobil teknolojileri üreten Harman markasıyla ortak çalışmalar yürütüyordu. Yavaş yavaş su yüzüne çıkan ve otomobillere yeni bir bakış açısı getirecek olan fütüristik bir ön panel tasarımı nihayet görücüye çıktı.

2020'de hazır olacak

Wall Street Journal'ın haberine göre son derece etkileyici görünen bu gösterge paneli "Dijital Kokpit" olarak adlandırılıyor. Bir araç için devasa sayılabilecek ekranı olan bu panel sayesinde, otomobiliniz ve evinizdeki ioT cihazların kontrol edilebildiği ve aynı zamanda bir web tarayıcı veya televizyon olarak da kullanılabildiği açıklandı.
Rapora göre bu konseptteki ön panel tasarımlarının en erken 2020 yılındaki araçlara entegre edilebileceği belirtiliyor. Ayrıca diğer büyük teknoloji şirketlerinin de Volkswagen, Renault, Mitsubishi ve Nissan'la ortak çalışarak, Samsung'un bu teknolojisine benzer ön paneller üzerinde çalışmalar yaptıkları da sızan bilgiler arasında.

https://www.wsj.com/articles/the-coming-battle-over-the-car-cockpit-1542037395?mod=e2tw Yorum Yaz
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stasi 6 ay en beğenilen
Şu ekran embesilliği yüzünden, bir arabada olması gereken çok daha elzem özellikler hiç edildi. Bakıyorsun makyajlı kasa veya yeni kasadaki, yeni standart özellik diye sunulan gereksizliğe, 6 değil 7 inç ekran ama yine 2 hava yastığı. Her güncellemede ekranı biraz daha büyütüp, yeni diye satmak kolay nasılsa.
Şu ekran embesilliği yüzünden, bir arabada olması gereken çok daha elzem özellikler hiç edildi. Bakıyorsun makyajlı kasa veya yeni kasadaki, yeni standart özel...
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Carl_Sagan 6 ay
Dikkat dağıtır.
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Father Torque 6 ay
Resme bakınca aklıma ilk olarak şu ekranlar geldi:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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erkanberk 6 ay
Bu ne kardeşim kent gazinosu gibi ışıl ışıl:)
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Sirrüs 6 ay
Mercedes bunu beğendi
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ak_n 6 ay
Çoğu arabanın standart donanımında ESP hala yok ki maliyetli olmamasına rağmen. O kadar hayati bir önemi var ki bu özelliğin ve yanında böyle başka özelliklerde var. Gelin görün ki tek önem arz eden ya direksiyon kumandası ya ekran ya da sunroof... Ticari ve sırf para odaklı düşünceler, insanlığı da hiçe saymaya başladı.
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mavisakalll 6 ay
Mısırda patlamasa alınmaz o ..
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D.Baran 6 ay
Yol dikkat dağıtır bişey izleyemez insan,ön cam ya iptal edilmeli yada haber okurken,film izlerken vb. perde çekilebilmeli.Ayrıca patlamış mısır,çekirdek vb. bölümleride unutulmamalı.
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excellentwarrior 6 ay
Fütüristik falan değil çok abartı olmuş. 10 inçlere bile fazla denirken günümüzde, çok büyük olmuş bu. Ayrıca çoğu marka küçücük ekranlara sürüş halinde video oynatma izni vermezken bu ne işe yarayabilir ki? Yolcu için desen öndeki yolcu ve sürücü görüntüyü keser. Araç içinde kimseye bir faydası yok gibi duruyor.
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Tlg3 6 ay
Ekran çok mu küçük bana mi oyle geldi
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RichesMen 6 ay
Oto pilot sistemi varsa araçta Bence harika bir şey zaten araba kendi kendine gidiyor Sen de bir yandan haberleri takip edebilirsin ya da beğendiğim bir video izleyebilirsin ama standart arabalar için sıkıntı Ama tabi bu tür bir sistem standart arabada olmayacağına göre üst donanım Bir araçta bence yani tercih edilebilecek bir şey
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RascH 6 ay RichesMen
Çok jetgiller izlemişsin paşam.
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stasi 6 ay en beğenilen
Şu ekran embesilliği yüzünden, bir arabada olması gereken çok daha elzem özellikler hiç edildi. Bakıyorsun makyajlı kasa veya yeni kasadaki, yeni standart özellik diye sunulan gereksizliğe, 6 değil 7 inç ekran ama yine 2 hava yastığı. Her güncellemede ekranı biraz daha büyütüp, yeni diye satmak kolay nasılsa.
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