Samsung, otomobiller için geliştirdiği fütüristik kontrol panelini sergiledi

Güney Koreli dev şirket Samsung bir süredir otomobil teknolojileri üreten Harman markasıyla ortak çalışmalar yürütüyordu. Yavaş yavaş su yüzüne çıkan ve otomobillere yeni bir bakış açısı getirecek olan fütüristik bir ön panel tasarımı nihayet görücüye çıktı.

2020'de hazır olacak

Wall Street Journal'ın haberine göre son derece etkileyici görünen bu gösterge paneli "Dijital Kokpit" olarak adlandırılıyor. Bir araç için devasa sayılabilecek ekranı olan bu panel sayesinde, otomobiliniz ve evinizdeki ioT cihazların kontrol edilebildiği ve aynı zamanda bir web tarayıcı veya televizyon olarak da kullanılabildiği açıklandı.

https://www.wsj.com/articles/the-coming-battle-over-the-car-cockpit-1542037395?mod=e2tw

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Rapora göre bu konseptteki ön panel tasarımlarının en erkenaraçlara entegre edilebileceği belirtiliyor. Ayrıca diğer büyük teknoloji şirketlerinin deortak çalışarak, Samsung'un bu teknolojisine benzer ön paneller üzerinde çalışmalar yaptıkları da sızan bilgiler arasında.