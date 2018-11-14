Samsung, otomobiller için geliştirdiği fütüristik kontrol panelini sergiledi

Teknoloji Editörü
Güney Koreli dev şirket Samsung bir süredir otomobil teknolojileri üreten Harman markasıyla ortak çalışmalar yürütüyordu. Yavaş yavaş su yüzüne çıkan ve otomobillere yeni bir bakış açısı getirecek olan fütüristik bir ön panel tasarımı nihayet görücüye çıktı.
2020'de hazır olacak
Wall Street Journal'ın haberine göre son derece etkileyici görünen bu gösterge paneli "Dijital Kokpit" olarak adlandırılıyor. Bir araç için devasa sayılabilecek ekranı olan bu panel sayesinde, otomobiliniz ve evinizdeki ioT cihazların kontrol edilebildiği ve aynı zamanda bir web tarayıcı veya televizyon olarak da kullanılabildiği açıklandı.Rapora göre bu konseptteki ön panel tasarımlarının en erken 2020 yılındaki araçlara entegre edilebileceği belirtiliyor. Ayrıca diğer büyük teknoloji şirketlerinin de Volkswagen, Renault, Mitsubishi ve Nissan'la ortak çalışarak, Samsung'un bu teknolojisine benzer ön paneller üzerinde çalışmalar yaptıkları da sızan bilgiler arasında.
https://www.wsj.com/articles/the-coming-battle-over-the-car-cockpit-1542037395?mod=e2tw Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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