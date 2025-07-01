Yeni MG4, yarı katı hal batarya ile gelebilir

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MG, yenilenen MG4 modelinin detaylarını Çin’de düzenlenen özel bir etkinlikte resmi olarak duyurdu. 5 Eylül’de Çin pazarında satışa sunulacak olan elektrikli hatchback için ön siparişler 5 Ağustos’ta başlayacak.

Yeni MG4, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Yeni MG4, önceki nesle göre daha büyük boyutlara sahip. Aracın uzunluğu 4.395 mm, genişliği 1.842 mm, yüksekliği 1.551 mm, aks mesafesi ise 2.750 mm olarak açıklandı. Aracın arka kısmında konumlandırılan 120 kW gücünde sabit mıknatıslı elektrik motoru bulunuyor. Gücünü ise Rept Battery Energy tarafından sağlanan LFP (lityum-demir-fosfat) batarya paketinden alıyor. Elektrikli hatchback modelin maksimum hızı ise 160 km/s olarak açıklandı. MG4’ün batarya kapasitesi ve menzil verileri ise henüz açıklanmadı.

Yarı Katı Hal Batarya Gelebilir

Batarya kapasitesi ve menzil verileri henüz açıklanmasa da bu alanda heyecan verici söylentiler var. MG’nin Çin pazarlama direktörü Chen Cui, MG4’ün kendi segmentinde standart olarak yarı katı hal batarya teknolojisine sahip ilk model olabileceğini belirtti. Henüz resmiyet kazanmasa da bu teknoloji, enerji yoğunluğu, güvenlik ve uzun ömürlülük gibi alanlarda önemli avantajlar sunuyor. Bu yenilik, uygun fiyatlı elektrikli araçlar için büyük bir dönüm noktası olabilir.

Oppo iş birliğiyle yeni nesil kokpit

Tam Boyutta Gör Yenilenen MG4’te, Oppo ile ortak geliştirilen akıllı kokpit sistemi dikkat çekiyor. Bu yeni sistem; akıllı telefon yansıtma, sesli komutlar ve el hareketiyle kontrol gibi özellikler sunuyor. Oppo, Huawei ve Apple cihazlarıyla uyumlu çalışan sistem, araç içi uygulamaları indirip güncelleme ihtiyacını ortadan kaldırarak kullanıcı deneyimini basitleştiriyor.

Yeni MG4’te kapalı ön ızgara, ilk kez Cyberster'da gördüğümüz ok şeklindeki stoplar ve boydan boya uzanan LED ışık şeridi gibi modern tasarım detayları yer alıyor. Geleneksel kapı kolları ve 17 inç alaşım jantlar korunurken, şarj soketi sol ön çamurlukta yer almaya devam ediyor. Aracın SAIC’in Nebula EV platformu üzerine inşa edildiğini de belirtelim.

Tam Boyutta Gör Her ne kadar MG4, Çin’de şu ana kadar düşük satış rakamları elde etmiş olsa da, global pazarda büyük bir başarı yakaladı. 2025’in ilk çeyreğinde MG Motor Europe, %33,5 artışla 78.505 satış gerçekleştirdi ve bu büyümede MG4 önemli rol oynadı. Sadece Birleşik Krallık’ta, yılın ilk çeyreğinde 24.641 adet MG satıldı ve MG4 bugüne kadar 40 binden fazla satış rakamına ulaştı.

Elektrikli araçları sert kullanmak batarya için faydalı olabilir 9 sa. önce eklendi

MG, önümüzdeki iki yıl içinde dünya genelinde 13 yeni elektrikli modeli piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu genişleme, yaklaşık 100 milyar yuan (yaklaşık 14 milyar dolar) yatırım ile desteklenecek. MG4, özellikle Avrupa, Hindistan ve Güneydoğu Asya gibi kompakt elektrikli araçlara olan talebin hızla arttığı pazarlarda kilit rol oynamaya devam edecek.

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Yeni MG4, yarı katı hal batarya ile gelebilir

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