Yeni MG4, yarı katı hal batarya ile gelebilir

MG, yenilenen MG4 modelinin detaylarını Çin’de düzenlenen özel bir etkinlikte resmi olarak duyurdu. 5 Eylül’de Çin pazarında satışa sunulacak olan elektrikli hatchback için ön siparişler 5 Ağustos’ta başlayacak.
Yeni MG4, özellikleriyle neler sunuyor❓
Yarı Katı Hal Batarya Gelebilir
Batarya kapasitesi ve menzil verileri henüz açıklanmasa da bu alanda heyecan verici söylentiler var. MG’nin Çin pazarlama direktörü Chen Cui, MG4’ün kendi segmentinde standart olarak yarı katı hal batarya teknolojisine sahip ilk model olabileceğini belirtti. Henüz resmiyet kazanmasa da bu teknoloji, enerji yoğunluğu, güvenlik ve uzun ömürlülük gibi alanlarda önemli avantajlar sunuyor. Bu yenilik, uygun fiyatlı elektrikli araçlar için büyük bir dönüm noktası olabilir.
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Yeni MG4’te kapalı ön ızgara, ilk kez Cyberster'da gördüğümüz ok şeklindeki stoplar ve boydan boya uzanan LED ışık şeridi gibi modern tasarım detayları yer alıyor. Geleneksel kapı kolları ve 17 inç alaşım jantlar korunurken, şarj soketi sol ön çamurlukta yer almaya devam ediyor. Aracın SAIC’in Nebula EV platformu üzerine inşa edildiğini de belirtelim.
MG, önümüzdeki iki yıl içinde dünya genelinde 13 yeni elektrikli modeli piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu genişleme, yaklaşık 100 milyar yuan (yaklaşık 14 milyar dolar) yatırım ile desteklenecek. MG4, özellikle Avrupa, Hindistan ve Güneydoğu Asya gibi kompakt elektrikli araçlara olan talebin hızla arttığı pazarlarda kilit rol oynamaya devam edecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: