Mercedes yeni E Sınıfı mercek altında: "Teknoloji, kalite ve lüks aynı otomobilde"

Mercedes'in yeni nesil E Sınıfı, yüksek teknolojiyi yüksek kalite ve ince işçilik ile bir araya getiriyor. Yakından görme şansı yakaladığımız Mercedes'in yeni E Sınıfı'nı bu videoda anlattık.

Mercedes'in teknoloji, konfor ve kaliteyi bir araya getiren yeni E Sınıfı, otomobil dünyasına hızlı bir giriş yaptı. Biz de bu videomuzda dünyada sadece bir ülke için geliştirilen E Sınıfı özel modele yakından bakıyoruz. Not videodaki model opsiyonel bütün donanımlara sahip, iyi seyirler.