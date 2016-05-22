Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Mercedes yeni E Sınıfı mercek altında: "Teknoloji, kalite ve lüks aynı otomobilde"

3 yıl
63,7b
1
Otomobil Teknolojileri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mercedes'in yeni nesil E Sınıfı, yüksek teknolojiyi yüksek kalite ve ince işçilik ile bir araya getiriyor. Yakından görme şansı yakaladığımız Mercedes'in yeni E Sınıfı'nı bu videoda anlattık.
Mercedes'in teknoloji, konfor ve kaliteyi bir araya getiren yeni E Sınıfı, otomobil dünyasına hızlı bir giriş yaptı. Biz de bu videomuzda dünyada sadece bir ülke için geliştirilen E Sınıfı özel modele yakından bakıyoruz. Not videodaki model opsiyonel bütün donanımlara sahip, iyi seyirler.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
beyinsis 3 yıl en beğenilen Sony Specialist
Sony Specialist
İzlemedim önlerden yerimizi alalım izledikten sonra editletim.

Sanki tribünde yer ayırtıyor. Kimbilir ne.
Sony Specialistİzlemedim önlerden yerimizi alalım izledikten sonra editletim.Sanki tribünde yer ayırtıyor. Kimbilir ne.
Devamını Gör
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fx57 3 yıl Opus Diabolicum
EternalFK

Drfalcon

Kusura bakmayın ama bir sürü otomobil sitesi var, bırakın onlar incelesin. Bir de ön inceleme demişsiniz. Daha sonra ayrıntılı incelemesini mi yapacaksınız.


Size kesinlikle katılıyorum ve eklemek istiyorum. DH'nin otomobil konusundaki artan haberlerinin baş sebebi diğer teknoloji içerikli internet sitelerinin (chip, teknoseyir, sdn vb.) otomobil haberlerine sayfalarında yer vermesidir ama bu sonradan görmecilik biraz sırıtıyor.
Erdi beyin savunmasına da katılmıyorum, dünyada her gün "teknoloji gelişiyor", her yerde farklı donanımlar üretiliyor. Sitenin adına bakarsak her telden çalmanız lazım? Bu tarz haberleri mynet gibi internet haberciliği yapan sitelerde de görebiliyoruz. Sizin farkınız ne öyleyse?

Benzer konu son zamanlarda artan MARVEL filmleri haberleri ve diğer film ve dizi haberlerinde de görülmekte. DH amacından fazlasıyla sapmaya başladı. Hem habercilik anlayışından hem de kimliğinden uzak bir tavır sergilemektesiniz.

Merhaba,

Ne yazık ki yorumunuz yanlışlarla dolu.

Çünkü birincisi bizim amacımız herhangi bir otomobil içeriğini, bir otomobil yayıncısı gibi üretmek değil.

Mümkün olduğu kadar teknoloji tarafından yaklaşmaya çalışıyoruz, otonom donanımlardan sensörlere, bilgi-eğlence sistemlerinden diğer teknolojilere kadar.

Bizim ürettiğimiz içeriklerde bahsettiğiniz yayınların herhangi bir etkisi yok, eğer sitemizi gezerseniz otomobillerle ilgili olarak 2010'da başlamışız video içerik üretmeye. Bahsettiğiniz yayınlardan biri o tarihte daha kurulmamıştı, diğeri ise video iiçerik üretmiyordu.

Otomobiller yürüyen teknoloji merkezlerine doğru dönüştükçe bu konuda içeriklerimiz elbette artacaktır, bu konu başlığı çerçevesinde son yorumunuz da doğru değil.

Teşekkürler.
EternalFKDrfalconKusura bakmayın ama bir sürü otomobil sitesi var, bırakın onlar incelesin. Bir de ön incelem...
Devamını Gör
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
beyinsis 3 yıl jupiterli61
jupiterli61
Tesla yi yenebilirmi? Bence çinlilere L degil K versiyon lazim zaten küçüçük insanlar

Yenebilir mi ne demek ya? Sürekli zarar eden, desteklerle ayakta kalabilen bir firmayla mercedesi karşılaştırmak biraZ abes kaçmıyor mu?
jupiterli61Tesla yi yenebilirmi? Bence çinlilere L degil K versiyon lazim zaten küçüçük insanlarYenebilir mi ne demek ya? Sür...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
ah güzel istanbul 3 yıl
Yeni e segmentini hic begenmedim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OlcaytoHun 3 yıl
Allaahhh diyorum, bu nasıl çekici ve gelişmiş bir otomobil, aklım başımdan gitti tamamen. Mercedes haklı galiba, the best or nothing : ))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kenanclk 3 yıl
Arkadaşlar içinin bu kadar geniş görünmesine aldanmayın, araç içine binen çinliler boyları maksimum 1.60 dır. :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eozenir 3 yıl
bu ne ki bide s600L moeline bakın.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zeytinkoy 3 yıl
0:35 minik maybak
.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrKemal17 3 yıl eozenir
eozenir
bu ne ki bide s600L moeline bakın.

S600L başta otonom sürüş teknolojileri olmak üzere daha geride teknolojik detaylar açısından.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Spiderhip 3 yıl
Bu kadar şaşıracak bir şey yok haberle ilgili. Araç bir teknoloji harikası. Bu sebeple de haberini veriyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
spirituals 3 yıl
Biri " BMW 5 serisi ile karşılaştır , öteki " burası DH ne otomobili kardeşim bırak onun üzerine olan siteler yapsın incelemeyi , beriki "çok kötü olmuş yakıt tüketimi ver ! ...



Eleştiri iyidir ve güçlü olabilmek için gereklidir. Velhasil bizimkiler sadece " eleştiri " yapıyor. Burada iyi izah etmişsiniz diyen hemen hiç yok ki ben bir çok oto haber sitesini de takip eden biriyimdir. Onlara göre artılı olduğu noktalar da var bazı hatalar da var. Shift Delete de verilen araba haberlerine bir bakınız. Genelde video olmaz. 3 5 satır yazı ile oradan buradan kopyalanmış içerik naklediliyor sadece.





Incelemeyi yapan dosta teşekkürler . Teknolojinin binek araçlar üzerinde nasıl geliştiğini incelediğiniz videolar güzel oluyor ve takip ediyorum .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
parker48 3 yıl
Forumda bu E serisini beğenmiyorlardı,
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 3 yıl
araba incelenmesi çok güzel bir gelişme bence, e serisi 20-30 bin lira tutan bir kaç opsiyon ile s class benzeri bir araç haline geliyor güzel bir araç ama 1.6 lığın da en kısa zamanda gelmesi gerekiyor TR piyasasında daha sağlam yer almak adına.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
silversmith 3 yıl
Gerçekten araç donanımlarını tek tek inceleyip fiyat-performans bölümü açabilirseniz nasıl olur acaba? Markaların kendi içerisindeki donanım karşılaştırmalarına ek olarak aynı segmentte, mesela BMW 5 serisi ile Mercedes E serisi benzer donanımları fiyat performans olarak karşılaştırsanız. Örneğin exclusive donanımına 2017 yılında bir özellik daha eklendi gibi ayrıntıları da içeren ne bileyim güzel bir otomobil donanım bölümü. İsmi hazır DHO (Donanım Haber Oto) :)
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orhansen 3 yıl silversmith
silversmith

Gerçekten araç donanımlarını tek tek inceleyip fiyat-performans bölümü açabilirseniz nasıl olur acaba? Markaların kendi içerisindeki donanım karşılaştırmalarına ek olarak aynı segmentte, mesela BMW 5 serisi ile Mercedes E serisi benzer donanımları fiyat performans olarak karşılaştırsanız. Örneğin exclusive donanımına 2017 yılında bir özellik daha eklendi gibi ayrıntıları da içeren ne bileyim güzel bir otomobil donanım bölümü. İsmi hazır DHO (Donanım Haber Oto) :)

Sizin istediğiz gibi donanımları tek tek inceleyip fiyat performans incelemesi yapabileceklerini zannetmiyorum.
Otomobilleri biz herzamanki "kırmızı olsun akşama olsun" yaklaşımımızla ön siparişle gelen stok araçlar olarak algılıyoruz ama bildiğim için Mercedes le başlayayaıym, yaklaşık 2.500 opsiyon var. Bunların 1.500 tanesi fabrika kontrolunde, 1.000 tane kadarı da kullanıcı seçimine bırakılmış. Bırakın karşılaştırmayı ST lerin bile bilmediği opsiyonlar var. Aynı şey BMW için de geçerli, gelen 40. yıl araçların üzerine neler eklenebilir dedim, BMW yi iyi bilen bir dostum dört A4 dolusu opsiyon gösterdi. Yada bir başka örnek vereyim, bırekın premiumları almanyada firma için Opel araçlar alalım dedik, ST önümüze koca bir dosya koydu, opsiyon seçelim diye.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Opus Diabolicum 3 yıl
Drfalcon
Kusura bakmayın ama bir sürü otomobil sitesi var, bırakın onlar incelesin. Bir de ön inceleme demişsiniz. Daha sonra ayrıntılı incelemesini mi yapacaksınız.

Size kesinlikle katılıyorum ve eklemek istiyorum. DH'nin otomobil konusundaki artan haberlerinin baş sebebi diğer teknoloji içerikli internet sitelerinin (chip, teknoseyir, sdn vb.) otomobil haberlerine sayfalarında yer vermesidir ama bu sonradan görmecilik biraz sırıtıyor.
Erdi beyin savunmasına da katılmıyorum, dünyada her gün "teknoloji gelişiyor", her yerde farklı donanımlar üretiliyor. Sitenin adına bakarsak her telden çalmanız lazım? Bu tarz haberleri mynet gibi internet haberciliği yapan sitelerde de görebiliyoruz. Sizin farkınız ne öyleyse?
Benzer konu son zamanlarda artan MARVEL filmleri haberleri ve diğer film ve dizi haberlerinde de görülmekte. DH amacından fazlasıyla sapmaya başladı. Hem habercilik anlayışından hem de kimliğinden uzak bir tavır sergilemektesiniz.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fx57 3 yıl Opus Diabolicum
EternalFK

Drfalcon

Kusura bakmayın ama bir sürü otomobil sitesi var, bırakın onlar incelesin. Bir de ön inceleme demişsiniz. Daha sonra ayrıntılı incelemesini mi yapacaksınız.


Size kesinlikle katılıyorum ve eklemek istiyorum. DH'nin otomobil konusundaki artan haberlerinin baş sebebi diğer teknoloji içerikli internet sitelerinin (chip, teknoseyir, sdn vb.) otomobil haberlerine sayfalarında yer vermesidir ama bu sonradan görmecilik biraz sırıtıyor.
Erdi beyin savunmasına da katılmıyorum, dünyada her gün "teknoloji gelişiyor", her yerde farklı donanımlar üretiliyor. Sitenin adına bakarsak her telden çalmanız lazım? Bu tarz haberleri mynet gibi internet haberciliği yapan sitelerde de görebiliyoruz. Sizin farkınız ne öyleyse?

Benzer konu son zamanlarda artan MARVEL filmleri haberleri ve diğer film ve dizi haberlerinde de görülmekte. DH amacından fazlasıyla sapmaya başladı. Hem habercilik anlayışından hem de kimliğinden uzak bir tavır sergilemektesiniz.

Merhaba,

Ne yazık ki yorumunuz yanlışlarla dolu.

Çünkü birincisi bizim amacımız herhangi bir otomobil içeriğini, bir otomobil yayıncısı gibi üretmek değil.

Mümkün olduğu kadar teknoloji tarafından yaklaşmaya çalışıyoruz, otonom donanımlardan sensörlere, bilgi-eğlence sistemlerinden diğer teknolojilere kadar.

Bizim ürettiğimiz içeriklerde bahsettiğiniz yayınların herhangi bir etkisi yok, eğer sitemizi gezerseniz otomobillerle ilgili olarak 2010'da başlamışız video içerik üretmeye. Bahsettiğiniz yayınlardan biri o tarihte daha kurulmamıştı, diğeri ise video iiçerik üretmiyordu.

Otomobiller yürüyen teknoloji merkezlerine doğru dönüştükçe bu konuda içeriklerimiz elbette artacaktır, bu konu başlığı çerçevesinde son yorumunuz da doğru değil.

Teşekkürler.
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mustiabi 3 yıl
Yapılan her incelemeyi aynı kişinin yapması incelemelerinizin güvenilirliğini sarsıyor maalesef. Yapılan incelemeyi bir konuda geçmiş bilgi birikimi deneyimi olan kişilerin yapması gerek ki anca bu şekilde benim göremediğim kısımları ortaya çıkarsın ve o kişiye güvenip bu ürünlere yönelelim. Erdi bey bir telefonu inceleyip al bunu derse yorumuna güvenirim fakat araba için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Siteniz içerisinde otomobil incelemelerini de görmek isterim fakat daha uzman olan birinin anlatımıyla olması gerekir.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fx57 3 yıl mustiabi
mustiabi

Yapılan her incelemeyi aynı kişinin yapması incelemelerinizin güvenilirliğini sarsıyor maalesef. Yapılan incelemeyi bir konuda geçmiş bilgi birikimi deneyimi olan kişilerin yapması gerek ki anca bu şekilde benim göremediğim kısımları ortaya çıkarsın ve o kişiye güvenip bu ürünlere yönelelim. Erdi bey bir telefonu inceleyip al bunu derse yorumuna güvenirim fakat araba için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Siteniz içerisinde otomobil incelemelerini de görmek isterim fakat daha uzman olan birinin anlatımıyla olması gerekir.

Merhaba,

Bizim otomobillerle ilgil içeriklerimiz, motor gücü şu kadar, yakıt tüketimi şu kadardan ziyade teknolojileri ve yenilikleri üzerine.

Özellikle otomobil teknolojileri ekseninde yapmaya çalışıyoruz, otonom sürüş donanımları-sensörler ve bilgi eğlence sistemleri. Bu konuda iyi bir teknoloji editörü, geleneksel otomobil yayıncılarına kıyasla konuya bir sıfır önde başlar çünkü Apple Cr ve Android Auto'dan bunların çalıştığı çipsetlere kadar pek çok konu teknoloji dünyasıyla büyük oranda iç içe.

Teşekkürler.
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
03:46
Taşınabilir oyuncu monitörü | Hem de 240Hz
1,3b izlenme · 8 sa. yeni video
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,8b izlenme · 3 hf.
03:54
Sürücüsüz otomobile bindim: Çinliler iddialı geliyor
7,6b izlenme · 2 yıl
03:31
Oyun konsoluna dönüşen otomobil
8,5b izlenme · 2 ay
04:48
BMW'nin geleceğin otomobili konsepti: Ev gibi araba
11,2b izlenme · 2 yıl
03:13
Konseptten gerçeğe | Asus'un tasarım kararı
2,1b izlenme · 4 sa. yeni video
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
17,6b izlenme · 1 hf.
08:33
2018 model Mercedes A serisi sedan ne zaman Türkiye'ye geliyor? [Video]
21,6b izlenme · 10 ay
03:56
Karşınızda 600 beygirlik Toyota C-HR
16,8b izlenme · 2 yıl
08:13
AMD Ryzen'ı coşturacak | MSI X570 Godlike
2,1b izlenme · 13 sa. yeni video
05:40
Hyundai'den geleceğin otomobili
16,3b izlenme · 2 yıl
10:03
Metrobüs 2.0 yükleniyor: Mercedes'in elektirkli otobüsü eCitaro
18,8b izlenme · 10 ay
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13,5b izlenme · 1 hf.
05:47
Putin'in yeni otomobili: Ruslar, Porsche ile yaptı
22,1b izlenme · 10 ay
17:17
İşte yeni Volkswagen Passat | Yenilikler, değişenler
11,9b izlenme · 3 ay
05:00
Bu güç kaynağı çok iyi | Asus ROG 650W
3,3b izlenme · 1 gün
09:16
Mercedes E serisi, elektrikli araçlar ve Mercedes’in Türkiye yatırımlarını konuştuk
12,4b izlenme · 2 yıl
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim