Mercedes yeni E Sınıfı mercek altında: "Teknoloji, kalite ve lüks aynı otomobilde"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mercedes'in yeni nesil E Sınıfı, yüksek teknolojiyi yüksek kalite ve ince işçilik ile bir araya getiriyor. Yakından görme şansı yakaladığımız Mercedes'in yeni E Sınıfı'nı bu videoda anlattık.
Mercedes'in teknoloji, konfor ve kaliteyi bir araya getiren yeni E Sınıfı, otomobil dünyasına hızlı bir giriş yaptı. Biz de bu videomuzda dünyada sadece bir ülke için geliştirilen E Sınıfı özel modele yakından bakıyoruz. Not videodaki model opsiyonel bütün donanımlara sahip, iyi seyirler.
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Sanki tribünde yer ayırtıyor. Kimbilir ne.
Merhaba,
Ne yazık ki yorumunuz yanlışlarla dolu.
Çünkü birincisi bizim amacımız herhangi bir otomobil içeriğini, bir otomobil yayıncısı gibi üretmek değil.
Mümkün olduğu kadar teknoloji tarafından yaklaşmaya çalışıyoruz, otonom donanımlardan sensörlere, bilgi-eğlence sistemlerinden diğer teknolojilere kadar.
Bizim ürettiğimiz içeriklerde bahsettiğiniz yayınların herhangi bir etkisi yok, eğer sitemizi gezerseniz otomobillerle ilgili olarak 2010'da başlamışız video içerik üretmeye. Bahsettiğiniz yayınlardan biri o tarihte daha kurulmamıştı, diğeri ise video iiçerik üretmiyordu.
Otomobiller yürüyen teknoloji merkezlerine doğru dönüştükçe bu konuda içeriklerimiz elbette artacaktır, bu konu başlığı çerçevesinde son yorumunuz da doğru değil.
Teşekkürler.
Yenebilir mi ne demek ya? Sürekli zarar eden, desteklerle ayakta kalabilen bir firmayla mercedesi karşılaştırmak biraZ abes kaçmıyor mu?