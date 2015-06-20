Mercedes-AMG GT S ile Sanal Gerçeklik Deneyimini test ettik

Genel Yayın Yönetmeni
Donanimhaber.com olarak Kanyon önünde kurulan Mercedes-Benz Rüya Otomobiller standında oldukça farklı bir etkinliğe katılma şansı bulduk. Mercedes-Benz’in otoyollarda yarış pistlerindeki deneyimi yaşatan yeni nesil performans otomobili AMG-GT S başta olmak üzere E Coupé, E Cabrio, SLK ve SL modellerini yakından tanıma fırsatı sunulan etkinlik alanında, AMG-GT S ile sizleri çok özel bir deneyim bekliyor.
“Türkiye’nin ilk ses sürüşü” olarak isimlendirilen yeni deneyim alanında AMG-GT S’in sürüş sırasında çıkarttığı motor seslerini 3 boyutlu olarak deneyimleyebiliyorken, AMG-GT S’in içine binerek sanal gerçeklik gözlüğü Oculus yardımıyla son hız pistlerin tozunu attırabiliyorsunuz.
28 Haziran’a kadar Kanyon önünde otomobil meraklılarının ziyaretine açık olan Mercedes-Benz Rüya Otomobiller standında bu deneyimi yaşayabilir, dilediğiniz aracın içine oturup yakından inceleme fırsatını bulabilirsiniz.
Paylaş Tweetle
kedi ciğer hesabı
Türkçe ne garip...