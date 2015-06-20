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Mercedes-AMG GT S ile Sanal Gerçeklik Deneyimini test ettik

3 yıl
68,1b
1
Otomobil Teknolojileri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Donanimhaber.com olarak Kanyon önünde kurulan Mercedes-Benz Rüya Otomobiller standında oldukça farklı bir etkinliğe katılma şansı bulduk. Mercedes-Benz’in otoyollarda yarış pistlerindeki deneyimi yaşatan yeni nesil performans otomobili AMG-GT S başta olmak üzere E Coupé, E Cabrio, SLK ve SL modellerini yakından tanıma fırsatı sunulan etkinlik alanında, AMG-GT S ile sizleri çok özel bir deneyim bekliyor.

“Türkiye’nin ilk ses sürüşü” olarak isimlendirilen yeni deneyim alanında AMG-GT S’in sürüş sırasında çıkarttığı motor seslerini 3 boyutlu olarak deneyimleyebiliyorken, AMG-GT S’in içine binerek sanal gerçeklik gözlüğü Oculus yardımıyla son hız pistlerin tozunu attırabiliyorsunuz.

28 Haziran’a kadar Kanyon önünde otomobil meraklılarının ziyaretine açık olan Mercedes-Benz Rüya Otomobiller standında bu deneyimi yaşayabilir, dilediğiniz aracın içine oturup yakından inceleme fırsatını bulabilirsiniz.

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bydvd 3 yıl en beğenilen
rüya arabalar......!!! biz bu arabayı rüyamızda görsek bile devlet bizden acayip vergi keser beee.....?? :) :) :)
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skynex 3 yıl
Arkadaş forumun vallahi çivisi çıkmış yaa.. Adam mercedes amg gt s den bahsediyo bikaç kişi çıkmış o arabamı rezil cihaz vs diyor, merak ediyorum gerçek hayatta neye biniyor bunu söyleyenler :) araç fiyatı 1.000.000 TL gbi bi fiyattan bahsediliyo arkadaşlar, tur atmaya izin verirlermi o araçla hiç kimseye :) Biride çıkmış reklam demiş, mercedes in reklama ihtiyacı varmış gibi.. Bu forumda takılanlar beklentiyimi yüksek tutuyo anlamadım ben, 1.000.000 TL ye araba alacak kişinin bu forumda ne işi var :)
Arkadaş forumun vallahi çivisi çıkmış yaa.. Adam mercedes amg gt s den bahsediyo bikaç kişi çıkmış o arabamı rezil cihaz vs diyor, merak ediyorum gerçek hayatta...
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usmcsas 3 yıl
hayaller mercedes hayatlar 1. dk daki minübüs.
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ylmzsngl 3 yıl
Güzel bir inceleme olmuş. Emeklerinize sağlık.
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SHARINGAN 3 yıl
ARABANIN ORTA YERİNDE DURMUŞSSUN SUNUM YAPARKEN BİRAZ KENARDA KAYIP ÖYLE SUNSAN BİZDE ARABAYI DAHA RAHAT GÖREBİLİRDİK
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filteke 3 yıl
amd gts dedi ya la
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JohnMullins 3 yıl
hayal otomobil skyline olur supra olur rx7 olur, bunlardan ancak zenginlik tatmini arabası olur
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deoksiriboz1001 3 yıl
Pinky_Demon
AMG GT serisi kadar çirkin bir araba yok bedava verseler direk satarım 1 tur bile atmam.

kedi ciğer hesabı
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skynex 3 yıl
Arkadaş forumun vallahi çivisi çıkmış yaa.. Adam mercedes amg gt s den bahsediyo bikaç kişi çıkmış o arabamı rezil cihaz vs diyor, merak ediyorum gerçek hayatta neye biniyor bunu söyleyenler :) araç fiyatı 1.000.000 TL gbi bi fiyattan bahsediliyo arkadaşlar, tur atmaya izin verirlermi o araçla hiç kimseye :) Biride çıkmış reklam demiş, mercedes in reklama ihtiyacı varmış gibi.. Bu forumda takılanlar beklentiyimi yüksek tutuyo anlamadım ben, 1.000.000 TL ye araba alacak kişinin bu forumda ne işi var :)
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netstat 3 yıl
o arabaları dışarıda bırakmak yürek ister. manyağın biri gelip çizer filan.
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ajdarvevo 3 yıl
ÇÖP diyenler gelir şimdi
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algorian 3 yıl
AMG ci ti es
Türkçe ne garip...
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aycibin 3 yıl
Benim anlamadigim kasayi makyajladilar da neden sadece dusuk motorla cikardilar.baz model aslinda sls amg 6.2lt 563hp
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Stand Alone 3 yıl
Sanal gerçeklik kaskı sadece Mercedes ile mi çalışıyor? Şayet öyle değilse Mercedes-Benz reklamı gibi geldi bana.
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