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Mercedes'ten tır dünyasına teknolojik bakış

2 yıl
21,5b
1
Otomobil Teknolojileri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yeni nesil tır ve kamyonlar gerek tasarım gerekse de özellik olarak araç tutkunlarını heyecanlandırıyor. Bu konuda iddialı olan Mercedes, yeni tırları için farklı teknolojik servisler de tanıtıyor.
Mercedes tır dünyasını değiştirecek teknolojik yatırımlar yapıyor. Özellikle ticari taşımacılık ve filolar üzerine yoğunlaşan firma, tırların yolda boş gezmesini önlemek, sürücülerin daha az yorulmasını sağlamak istiyor. Bu doğrultuda geliştirilen arttırılmış gerçeklik uygulaması dikkat çekici, detayları da videoda. 

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fx57 2 yıl en beğenilen
Arkadaşlar merhaba,
Bazı dostların dikkatini çekebilir, merak edenler olmuş.
Videoda görünen Galaxy S8+, Mercedes mühendislerinin uygulamayı test etmek için kullandığı telefondur.
Teşekkürler.
Arkadaşlar merhaba,Bazı dostların dikkatini çekebilir, merak edenler olmuş.Videoda görünen Galaxy S8+, Mercedes mühendislerinin uygulamayı test etmek ...
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Anderen Seite 2 yıl
Tırların yolda boş gezmesini bu uygulama (arttırılmış gerçeklik içeren) nasıl önlüyor? Tam anlayamadım. Yoksa bu konu ile ilgili başka bir çözümü var da video içerisinde mi bahsedilmedi?
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Cpt. MacMillan 2 yıl
İş verimliliği konusunda sektördeki bütün firmalar yoğun gelişim sürecinde. Mercedes-Benz bu firmalaradan başı çekenler arasında bakalım ne gibi teknolojiler daha verimli bir biçimde entegre edilecek.
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muratteas 2 yıl
Volvo özentileri hepsi. Volvo FH16'dan gerisi yalandır.
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karakabus_ 2 yıl DoNaNıMcı
Onu geçtim ford bile 300 e yakın fiyat istiyordu en son.
tır fiyatları da uçuşa geçti resmen.
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DoNaNıMcı 2 yıl
boş versene kardeşim teknolojik filan olsa ne olur biz şöföre retarderi nasıl kullanılacağını anlatamıyoz kaldıki diğer özellikler ha birde şu var mercedes türkiyede üretim yaptığını söylüyor ama araçların fiyatları maşallah scania volvoyla yarışıyor mercedes şunu hiç unutma senin araçların bugüne kadar deposuna ne koysan yaktığı için satılıyordu şu saatten sonra 300 400
binlere volvodan scaniadan başkası alınmaz !!!
1 Yanıt Yanıtla +2
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fx57 2 yıl en beğenilen
Arkadaşlar merhaba,
Bazı dostların dikkatini çekebilir, merak edenler olmuş.
Videoda görünen Galaxy S8+, Mercedes mühendislerinin uygulamayı test etmek için kullandığı telefondur.
Teşekkürler.
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EĞİNLİ 2 yıl
Konu harici bir sorum var,GPU Technology Conference hakkında haber bulamadım bilginiz varmı?Sizin veya Mesut beyin Teşekkürler.
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susesa 2 yıl
Mercedes' "t"en olmayacak mıydı
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