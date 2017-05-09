Mercedes'ten tır dünyasına teknolojik bakış

Yeni nesil tır ve kamyonlar gerek tasarım gerekse de özellik olarak araç tutkunlarını heyecanlandırıyor. Bu konuda iddialı olan Mercedes, yeni tırları için farklı teknolojik servisler de tanıtıyor.

Mercedes tır dünyasını değiştirecek teknolojik yatırımlar yapıyor. Özellikle ticari taşımacılık ve filolar üzerine yoğunlaşan firma, tırların yolda boş gezmesini önlemek, sürücülerin daha az yorulmasını sağlamak istiyor. Bu doğrultuda geliştirilen arttırılmış gerçeklik uygulaması dikkat çekici, detayları da videoda.