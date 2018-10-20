Mesut Çevik ile Canlı | Konuk: Kurcala

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Mesut Çevik ile Canlı'da konuklarımız Kurcala ekibi. Farklı mizah anlayışları ile Youtube'un hızlı yükselen kanalları arasında yer alan Kurcala, bilinmeyen yönleri ile bu programda.
7 ay
9,6b
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3
Mesut Çevik ile Canlı
17
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Mesut Çevik ile Canlı'da konuklarımız Kurcala'nın sevilen yüzleri Nevzan Can Ünsal ve Kaan Kerouac. Bu akşam saat 20.00'da Canlı Yayındayız.
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serdarsimsek1
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En sevdiğim ekip bi Ankaralı olarak izlerken aşırı keyif alıyorum
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Xeqona
7 ay
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Sphenis
7 ay
editörün seçimi
Çok kaliteli insanlar, severek takip ediyorum kendilerini.
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+1
İşlemler
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serdarsimsek1
7 ay
en beğenilen
editörün seçimi
En sevdiğim ekip bi Ankaralı olarak izlerken aşırı keyif alıyorum
Yanıtla
+6
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz
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