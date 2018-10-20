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Mesut Çevik ile Canlı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mesut Çevik ile Canlı | Konuk: Kurcala

Mesut Çevik ile Canlı'da konuklarımız Kurcala ekibi. Farklı mizah anlayışları ile Youtube'un hızlı yükselen kanalları arasında yer alan Kurcala, bilinmeyen yönleri ile bu programda.
7 ay
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Mesut Çevik ile Canlı
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Mesut Çevik ile Canlı'da konuklarımız Kurcala'nın sevilen yüzleri Nevzan Can Ünsal ve Kaan Kerouac. Bu akşam saat 20.00'da Canlı Yayındayız. 

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serdarsimsek1 7 ay en beğenilen
En sevdiğim ekip bi Ankaralı olarak izlerken aşırı keyif alıyorum
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Xeqona 7 ay
Bekliyoruz
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Sphenis 7 ay
Çok kaliteli insanlar, severek takip ediyorum kendilerini.
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serdarsimsek1 7 ay en beğenilen
En sevdiğim ekip bi Ankaralı olarak izlerken aşırı keyif alıyorum
Yanıtla +6
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