Mesut Çevik ile Canlı | Konuk: Timur Akkurt

Genel Yayın Yönetmeni
Timur Akkurt dendiğinde her ne kadar aklımıza ilk olarak Teknosafari Teknoloji Sitesi ve Teknolojiden Anlamayan Adam youtube kanalı gelse de aslında o geniş bir alanda yayıncılıkla uğraşıyor.
Mesut Çevik ile Canlı'da bu akşam Gazeteci Timur Akkurt ile birlikteyiz. Televizyondan radyoya yayıncılığın her alanında bulunan Timur Akkurt ile çalışmaları ve gelecek planları üzerine konuşacağız.
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Şimdi ben gerçekten hobi amaçlı video ve fotoğraf çekiyorum. telefonum samsung galaxy note 4. odamda balıkçıların kullandığı gözü kör edecek güçte devasa ampül var. tam altına oturdum yetmedi masa lambası yaktım yine yetmedi gece lambam vardı onu yaktım. baktım gıdım karanlık çıkıyor 2 tane usb lamba tuttum yüzüme ve telefonunda flaşını açarak videoyu çektim. telefon diyafram konusunda f/2.2 açıklık sunuyor. babam ise yeni galaksi j aldı. dalga geçtiğim kamera diyaframda f/1.9 açıklık sunuyor. bir kıyasladım karanlık çıkan gıdım o telefonda aydınlık yada tek ampül altında durmak yeterliydi. kısacası ihtiyaç varsa değişim gerekiyor bence.