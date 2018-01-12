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Mesut Çevik ile Canlı | Konuk: Timur Akkurt

1 yıl
3b
1
Mesut Çevik ile Canlı
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Timur Akkurt dendiğinde her ne kadar aklımıza ilk olarak Teknosafari Teknoloji Sitesi ve Teknolojiden Anlamayan Adam youtube kanalı gelse de aslında o geniş bir alanda yayıncılıkla uğraşıyor.
Mesut Çevik ile Canlı'da bu akşam Gazeteci Timur Akkurt ile birlikteyiz. Televizyondan radyoya yayıncılığın her alanında bulunan Timur Akkurt ile çalışmaları ve gelecek planları üzerine konuşacağız.

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farazicosmos 1 yıl
1. saat 13 üncü dakikadan sonra amatörsen iphone 10 almak istiyorsan gereksiz yorumuna ekleme yapmak istiyorum.
Şimdi ben gerçekten hobi amaçlı video ve fotoğraf çekiyorum. telefonum samsung galaxy note 4. odamda balıkçıların kullandığı gözü kör edecek güçte devasa ampül var. tam altına oturdum yetmedi masa lambası yaktım yine yetmedi gece lambam vardı onu yaktım. baktım gıdım karanlık çıkıyor 2 tane usb lamba tuttum yüzüme ve telefonunda flaşını açarak videoyu çektim. telefon diyafram konusunda f/2.2 açıklık sunuyor. babam ise yeni galaksi j aldı. dalga geçtiğim kamera diyaframda f/1.9 açıklık sunuyor. bir kıyasladım karanlık çıkan gıdım o telefonda aydınlık yada tek ampül altında durmak yeterliydi. kısacası ihtiyaç varsa değişim gerekiyor bence.
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cemal85 1 yıl
güzel olmuş elinize sağlık.. Mesut Hocam
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mavizaman 1 yıl
güzel programdı devamı gelsin.
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mavizaman 1 yıl
intro iyiydi neden değiştirdin mesut?
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Bilgisayar Bağımlısı 1 yıl
Yrimizi alalim.
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Barni Moloztaş 1 yıl
Güzel
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Mantarın Başı 1 yıl
Cebinde Drone taşıdığını düşündüğüm kişi her yere drone ile gidiyor sanırım
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E.w.i.f.K 1 yıl
Müthis program olacak kacmaz.
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strathmorea 1 yıl
Timur Akkurt iyidir. Sohbetini görünce anlarsınız. Ted konuşması da güzeldi.
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Neduun 1 yıl
tanimiyorum kendisini gecenki konuk cok iyiydi
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