Mesut Çevik ile Canlı | Konuk: Timur Akkurt

Timur Akkurt dendiğinde her ne kadar aklımıza ilk olarak Teknosafari Teknoloji Sitesi ve Teknolojiden Anlamayan Adam youtube kanalı gelse de aslında o geniş bir alanda yayıncılıkla uğraşıyor.

Mesut Çevik ile Canlı'da bu akşam Gazeteci Timur Akkurt ile birlikteyiz. Televizyondan radyoya yayıncılığın her alanında bulunan Timur Akkurt ile çalışmaları ve gelecek planları üzerine konuşacağız.